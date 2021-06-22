Один мужчина погиб, один пострадал в результате обвала грунта во время земляных работ в Тернополе, - ГСЧС

Двух человек засыпало грунтом в ходе земляных работ в Тернополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"22 июня в 14:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Тернополе на улице Протасевича два человека оказались под завалами земли. К месту происшествия были направлены дежурные отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, во время земляных работ, в траншее глубиной около 3 м, произошел обвал грунта, в результате чего слоем земли засыпало двух работников.

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"Потерпевшего, который не подавал признаков жизни, освободили из траншеи его коллеги и передали работникам скорой помощи, которые продолжили проводить реанимацию. Однако усилия не дали ожидаемого результата – человек погиб", - сообщили в ведомстве.

В 14:56 второго пострадавшего спасатели освободили из-под завала и передали медикам.