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Кличко: Городские службы начали демонтировать забор на скандальном строительстве в Пуще-Водице

Кличко: Городские службы начали демонтировать забор на скандальном строительстве в Пуще-Водице

Застройщик попытался самовольно проложить через лес дорогу для проезда строительной техники. А когда коммунальщиков отправили демонтировать забор, их встретили титушки.

Об этом пишет в Фейсбуке городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня городские службы начинают демонтаж забора на еще одном резонансном строительстве. Речь идет о земельном участке внутри леса в Пуще-Водице, к которой застройщик самовольно попытался проложить дорогу для проезда строительной техники. И получил, конечно, сопротивление местных активистов и местных жителей", - написал Кличко.

Мэр отметил, что застройщик получил этот участок в аренду в 2007 году. В 2015 году городские власти расторгли договор, но застройщик обжаловал расторжение в суде.

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"Никаких разрешений на установку забора и прокладке пути к участку у застройщика нет. Земля, еще раз подчеркну, находится внутри леса. Поэтому забор будет демонтирован, несмотря на сопротивление, которое сейчас оказывают неизвестные молодые люди. И никакого технического пути к участку не будет!" - подчеркнул Кличко.

Также, по его словам, Киевсовет вновь рассмотрит проект решения о расторжении договора аренды.

"А тем временем до 2022 года, когда истекает срок старого договора, строительства в лесу мы не допустим!" - подытожил мэр.

Также читайте: В партии "УДАР" Кличко заявили, что нужно завершить реформы ВСУ и СБУ и назначить посла в НАТО для ускорения вступления

Автор: 

Киев (25499) Кличко Виталий (4637) застройка (711)


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Топ комментарии
+6
захват личной или госсобственности. нужно стрелять а потом спрашивать. как в штатах. кто то скажет, не доросли морально? вот когда отстреляют тетушню, а это как раз и есть аморальный элемент, тогда оставшиеся станут глубоко моральными людьми. и перед тем как влезть куда то, подумают, а очередь не полетит на встречу? 20 спортивных пацанов могут захватить колхоз и им никто ничего не сделает, это нормально?
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22.06.2021 19:50
+5
Пидалик, а почему бы не назвать имя застройщика?
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22.06.2021 20:25
+3
Интересно от чего в той же белорусии им бы такое даже в голову не пришло? Может потому что всю титушню минут через десять задержали и потом влепили по много лет зоны.
У нас - гуляй поле.
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22.06.2021 21:29
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захват личной или госсобственности. нужно стрелять а потом спрашивать. как в штатах. кто то скажет, не доросли морально? вот когда отстреляют тетушню, а это как раз и есть аморальный элемент, тогда оставшиеся станут глубоко моральными людьми. и перед тем как влезть куда то, подумают, а очередь не полетит на встречу? 20 спортивных пацанов могут захватить колхоз и им никто ничего не сделает, это нормально?
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22.06.2021 19:50 Ответить
Интересно от чего в той же белорусии им бы такое даже в голову не пришло? Может потому что всю титушню минут через десять задержали и потом влепили по много лет зоны.
У нас - гуляй поле.
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22.06.2021 21:29 Ответить
вот потому и говорю, стрелять без предупреждения. за 6-7 лет, прикрываясь майданом и "справедливостью" за деньги, созданымногочисленные банды из крепких молодых людей, которых уже никто не заставит и тем более не убедит работать. если понятие титушня уйдет, то все это шобло превратиться с организованных групп в мелкие банды. а это еще хуже. ими руководили и было табу. а потом настанет беспредел. мозгов то нет, а жрать хочеться.
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22.06.2021 21:50 Ответить
до чого тут майдан, юродивий?
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23.06.2021 08:09 Ответить
вертолетами пусть цемент доставляют)золотые метры на даче у кого-то будут....
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22.06.2021 19:50 Ответить
Никакого цемента. В следующем году заканчивается аренда и арендаторов под сраку оттуда.
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22.06.2021 21:44 Ответить
Пидалик, а почему бы не назвать имя застройщика?
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22.06.2021 20:25 Ответить
Як казав нещодавно Остап Дроздов,Кончена Заспа та Запущена Водиця...
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22.06.2021 20:30 Ответить
и кто тот счастливчик? что спрятался за забором....
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22.06.2021 20:30 Ответить
Никита Хрущев много проработавший главным коммунякой Украины много чего строил...,его сын Сергей Хрущев много чего поведал о главном кукурузнике дохлого Сссра...
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22.06.2021 20:33 Ответить
Зеля просит затопленных жителей крымской Ялты поделиться водичкой дождевой....для полива огородов и дач...
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22.06.2021 20:35 Ответить
Тоесть до сих пор ЗЕ не могут родить в муках закон о этой титушне???
Когда этим имбецилам без мозга будут давать сроки. Очередной заСРОЙЩИК может строить где хочет и что хочет. А охранять его будут тупые гориллы?
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22.06.2021 21:27 Ответить
чим стаття про *********** не підходить? Нащо плодити нові закони коли старі не можуть застосувати?
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23.06.2021 08:11 Ответить
За який хрен поліцаї отримують заробітну плату
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22.06.2021 22:15 Ответить
за який хрен ми платимо податки якщо держави немає тількиті хто її грабує
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22.06.2021 23:17 Ответить
правильно.
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23.06.2021 02:00 Ответить
 
 