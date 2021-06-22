Кличко: Городские службы начали демонтировать забор на скандальном строительстве в Пуще-Водице

Застройщик попытался самовольно проложить через лес дорогу для проезда строительной техники. А когда коммунальщиков отправили демонтировать забор, их встретили титушки.

Об этом пишет в Фейсбуке городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня городские службы начинают демонтаж забора на еще одном резонансном строительстве. Речь идет о земельном участке внутри леса в Пуще-Водице, к которой застройщик самовольно попытался проложить дорогу для проезда строительной техники. И получил, конечно, сопротивление местных активистов и местных жителей", - написал Кличко.

Мэр отметил, что застройщик получил этот участок в аренду в 2007 году. В 2015 году городские власти расторгли договор, но застройщик обжаловал расторжение в суде.

Читайте: Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко

"Никаких разрешений на установку забора и прокладке пути к участку у застройщика нет. Земля, еще раз подчеркну, находится внутри леса. Поэтому забор будет демонтирован, несмотря на сопротивление, которое сейчас оказывают неизвестные молодые люди. И никакого технического пути к участку не будет!" - подчеркнул Кличко.

Также, по его словам, Киевсовет вновь рассмотрит проект решения о расторжении договора аренды.

"А тем временем до 2022 года, когда истекает срок старого договора, строительства в лесу мы не допустим!" - подытожил мэр.

Также читайте: В партии "УДАР" Кличко заявили, что нужно завершить реформы ВСУ и СБУ и назначить посла в НАТО для ускорения вступления