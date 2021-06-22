До сих пор не услышал ни одного убедительного аргумента, почему Семенченко арестован и находится в тюрьме, - Саакашвили
Доказательства СБУ и прокуратуры, на основании которых экс-нардеп Семен Семенченко был арестован и до сих пор находится под стражей, выглядят неубедительно.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.
"Честно говоря, до сих пор не услышал ни одного убедительного аргумента, почему Семён Семенченко был арестован и до сих пор находится в тюрьме. Я внимательно послушал все доводы СБУ и прокуратуры, и они, мягко говоря, неубедительны. Если за этим арестом стоит что-то такое, что они не могут сказать обществу, что-то такое страшное и криминальное, – пусть лучше честно об этом расскажут, потому что в Украине пока что действует презумпция невиновности", - отметил Саакашвили.
Он подчеркунул, что "независимо от личных симпатий или антипатий – справедливость превыше всего".
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.
22 июня Апелляционный суд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения для экс-нардепа. Семенченко оставили под стражей.
Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".
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Нє панімаю...
хочет показать,что не на помойке,а при деле?
бо ще викрадуть і повезуть на батьківщину
В реформованій, комфортній, грузинській тюрмі.
Наприклад, оце ⤴️
это как.
такого еще не было в истории житов.
и ни одна шариковая журнашлюха не ставит вопросы правильно
Что делает? Прижимает олигархов, чтобы вас меньше обворовывали. Тех самых, кто использует бюджет самой бедной страны Европы ради сказочного личного обогащения.
Состояние Ахметова выросло почти втрое за год, Порошенко выбыл из тройки самых богатых - Forbes
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/6/673628/
а вообще Мишка вроде вхож в кабинеты власти вот бы и задал Зельке вопрос когда будут вместе айкос курить
Почему ты Карлссон не на Родине - Грузии. Заправят не тем.
Какое право ты имеешь что то творить в нашей стране.
Жри свой галстук ****.
Админы можете удалять, я этому ушлепку в лицо говорил.
шиза у владі не має меж..
то у патріота-петі колаборант захарченко найкращий торговельний партнер,
то зеля заради добрих стосунків з останнім канібалом Європи тримає під
вартою ветерана війни з рашкою..
У фсбушної гебні, прокурватури і "суддів"-сєпарів є нестримне бажання вислужитися перед гебнею ***** і луки.
А Зеля продовжує репресії проти добровольців для залякування і нейтралізації патріотичних сил.
Доказом є те, що пєтєпутлєрська срань підтримує зеліни репресії проти добровольців.