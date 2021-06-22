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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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До сих пор не услышал ни одного убедительного аргумента, почему Семенченко арестован и находится в тюрьме, - Саакашвили

До сих пор не услышал ни одного убедительного аргумента, почему Семенченко арестован и находится в тюрьме, - Саакашвили

Доказательства СБУ и прокуратуры, на основании которых экс-нардеп Семен Семенченко был арестован и до сих пор находится под стражей, выглядят неубедительно.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Честно говоря, до сих пор не услышал ни одного убедительного аргумента, почему Семён Семенченко был арестован и до сих пор находится в тюрьме. Я внимательно послушал все доводы СБУ и прокуратуры, и они, мягко говоря, неубедительны. Если за этим арестом стоит что-то такое, что они не могут сказать обществу, что-то такое страшное и криминальное, – пусть лучше честно об этом расскажут, потому что в Украине пока что действует презумпция невиновности", - отметил Саакашвили.

Он подчеркунул, что "независимо от личных симпатий или антипатий – справедливость превыше всего".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

До сих пор не услышал ни одного убедительного аргумента, почему Семенченко арестован и находится в тюрьме, - Саакашвили 01

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

22 июня Апелляционный суд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения для экс-нардепа. Семенченко оставили под стражей.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Семенченко Семен (380)


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Топ комментарии
+32
І чому Саака не поруч з ним.
Нє панімаю...
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22.06.2021 20:34
+21
чего это он так возбудился в момент визита Зурабашвили?
хочет показать,что не на помойке,а при деле?
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22.06.2021 20:35
+17
краще би не нагадував про себе.
бо ще викрадуть і повезуть на батьківщину
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22.06.2021 20:38
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Тому що він барига.
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22.06.2021 20:32 Ответить
Добре, що хоча б гарячий грузін на пісяє владу запитати. А Жюльки, Сєньки і прочая дємократічєская аппазіція неначе води в рот набрали
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22.06.2021 20:43 Ответить
Особенно Пеця Рошен.
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22.06.2021 21:56 Ответить
І чому Саака не поруч з ним.
Нє панімаю...
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22.06.2021 20:34 Ответить
це ти про самозванця та кримінальну особу костю грішина?
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22.06.2021 20:43 Ответить
Какой **************, ***** что ли? Совсем кацапня распоясалась
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22.06.2021 21:15 Ответить
чего это он так возбудился в момент визита Зурабашвили?
хочет показать,что не на помойке,а при деле?
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22.06.2021 20:35 Ответить
типа того крутой воевака вон в форме с шевронами ЗСУ в Марике щеголял у десантуры морской видать опять свои био соритиры приволок
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22.06.2021 20:37 Ответить
краще би не нагадував про себе.
бо ще викрадуть і повезуть на батьківщину
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22.06.2021 20:38 Ответить
А хорошо бы.
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22.06.2021 20:41 Ответить
зелен это ленивый наркоман популист с отсушеными до уровня куринных серыми веществами до уровня серого куринного ийца. наркоша выносит последний телек из дому чтобы взять взаймы для попуст рейтинга. один жит избрал себе другого чтобы вынести украину по частям в ломбард и деньги в карман.спасибо житам что украина до этого была самой не антисесюмисткой страной. теперь она платит землями житам.
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22.06.2021 22:55 Ответить
А от чого ти там не сидиш, гнидюк?
В реформованій, комфортній, грузинській тюрмі.
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22.06.2021 20:36 Ответить
Люська Арестович....
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22.06.2021 20:45 Ответить
Пеця Барига
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22.06.2021 21:58 Ответить
Є і просто дауни.
Наприклад, оце ⤴️
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22.06.2021 22:21 Ответить
Понимаеш что чувствовали нормальные люди в Донецке во время становления народных республик...
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22.06.2021 20:45 Ответить
Агласите весь список, пожалуйста 🍹🥵
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22.06.2021 21:18 Ответить
один жит избрал себе другого чтобы распродать украину с молотка себе в карман.
это как.
такого еще не было в истории житов.
и ни одна шариковая журнашлюха не ставит вопросы правильно
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22.06.2021 22:45 Ответить
разницы между Семеном и Бужанским для тебя нет?
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23.06.2021 00:21 Ответить
Бужанский, открытый враг-фрик. Гришин-скрытый ФСБ-шный провокатор, выписаный Коломойским из Московского театра по протекции Белковского.
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23.06.2021 01:56 Ответить
Мда,шось не срастается.Зеля значит кукла Каломойши,Сеня"выписанный Коломойским",вопрос почему сидит Сеня при Зеле ,а Каломойский в шоколаде
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23.06.2021 10:27 Ответить
Не прикидывайся дурачком. Все ты знаешь. Коломойский-не фраер и всегда стремился иметь собственное вооруженное формирование. Шо при враге Порошенко, шо при посаженом в кресло Зеленском. Гришин-идеально подходит на роль агитатора подобной банды. Другое дело, шо ни одному главе госуларства не понравится, шо кто -либо создает "штурмовиков" для шантажа власти.
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23.06.2021 10:45 Ответить
Тебе и прикидываться не нужно.Семэн работал с беларуской оппозицией совместно и под крышей наших спецслужб.В угоду Бульбофюреру и ***** был задержан.остальное все не важно,кто с кем и когда.в украинской политике все когда нибудь пересекались,прикинь даже Порошенко с Медведчуком
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23.06.2021 18:05 Ответить
Сэмен, как ты выражаешся, за деньги будет работать хоть на шести фронтах одномременно. И за Путина и Лукашенко и против обеих и на Беню и на отца Варлаама и Соловья-разбойника. Кто будет платить под того провокатор Гришин и танцевать будет.
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23.06.2021 18:28 Ответить
они вместе в сечи бабки курченко делили на троне
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22.06.2021 20:37 Ответить
Миша, удивляет то, что тебя это удивляет. Ты ожидал, что посадят Ахметова или Коломойского?
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22.06.2021 20:38 Ответить
Невже ніхто не здатен заткнути пащеку цій "солодкій" парочці?
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22.06.2021 20:39 Ответить
І да- презумпція навинуватості при тобі в Грузії не діяла. Так, Міхо?
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22.06.2021 20:41 Ответить
Один из случаев , когда мы с ним совпадаем во мнении
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22.06.2021 20:39 Ответить
Миша, он тебя, говнюка, там заждался.
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22.06.2021 20:39 Ответить
Капитан Гришин задолжал очень крупную сумму денег,сменил хвамылию и удрал в Донецк,где принимал участие в заседаниях местных донецких чуваков...,видео об этом есть в Ютьюбе...,в качестве кого он там ошивался,капитана ФСБ РАБссии или добровольца -обдроченца Дырляндии,короче Штирлиц Влип...
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22.06.2021 20:40 Ответить
бе-бе-бе...
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22.06.2021 20:41 Ответить
Перестань кликати на цю гілку зєбілів!
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22.06.2021 20:50 Ответить
Интересно, а на территории Грузии можно создать незаконное вооруженное формирование? Только в Украине возможен такой беспредел за бабки олигархов??? "Не услышал" он!
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22.06.2021 20:41 Ответить
В Украине на бабки олигарха можна даже тупого скомороха сделать президентом
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22.06.2021 20:47 Ответить
Да нет. Не тупого. По факту сейчас он делает для Украины то, что до него не делал НИКТО. Так что ваши "олигархи" промахнулись.
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22.06.2021 21:57 Ответить
Що саме робить? Другий рік поспіль ВВП обвалює без явних причин для падіння???
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22.06.2021 22:33 Ответить
ВВП обвалюе ковид. И не только в Украине, а во всём мире. Не знали?

Что делает? Прижимает олигархов, чтобы вас меньше обворовывали. Тех самых, кто использует бюджет самой бедной страны Европы ради сказочного личного обогащения.
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22.06.2021 22:46 Ответить
ВВП України пішов у мінус в січні 2020 - коли навіть в Китаї ще епідемія тільки набирала обороти. А в 4 кварталі 2019 року був останній раз ріст ВВП, але всього 1,5%. Не знали?
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22.06.2021 22:55 Ответить
И кого уже прижал? Каломойшу? Нет, не слыхали.
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22.06.2021 23:32 Ответить
Прижал и ещё прижмёт. Как и ВСЕХ олигархов. В порядке живой очереди.
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23.06.2021 00:56 Ответить
Ага, а кто ему общак в ОПе пополнять будет? Моносброду с каких шышей конверты наполнять?
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23.06.2021 02:00 Ответить
Странно,прижимает олигархов,олигархи увеличивают свои состояния в разы,а народ пищит от поднятия коммуналки.
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23.06.2021 10:30 Ответить
Та ты шо? Неужели "увеличивают"? Как при Пеце?
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23.06.2021 15:51 Ответить
Не будь дол ****.
Состояние Ахметова выросло почти втрое за год, Порошенко выбыл из тройки самых богатых - Forbes
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/6/673628/
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23.06.2021 18:11 Ответить
патамучто . такой ответ годится ?
а вообще Мишка вроде вхож в кабинеты власти вот бы и задал Зельке вопрос когда будут вместе айкос курить
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22.06.2021 20:45 Ответить
И на кого он "батон крошит"? Нельзя же кусать руку, которая кормит.
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22.06.2021 21:31 Ответить
чучело вылезло
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22.06.2021 20:45 Ответить
Весна-лето 2014 года была насыщена событиями...,Штирлицы шастали из лагеря в лагеря ища сладкое денежное место под Солнцем,это типа дед Щукарь из Поднятой целины....дайте мне такое коммуняцкае место шоб денег много и ни за шо не отвечать...
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22.06.2021 20:47 Ответить
О ! Михаил Николаевич проснулись. Уже Ткаченко прокомментировал сегодня (что тот барыга), теперь судам советует, как судить. Глядишь, начнёт своего друга Зеленского поливать скоро Чует изменение ветра, по ходу.
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22.06.2021 20:48 Ответить
а шо оно гоаворило когда арестовали Рифмастера? Там все хорошо с доказательствами было?
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22.06.2021 20:49 Ответить
Там был позорный брифинг с назначением виновных.
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22.06.2021 21:35 Ответить
Пыльные бури бывают только после взрыва ядерной бонбы...,в Киеве Пыльная буря...,кто скажет ..,с какой стороны ветер дул утром 22 июня?
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22.06.2021 20:49 Ответить
Сцака хочет нагадить....
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22.06.2021 20:49 Ответить
а чоп это формирование или как?
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22.06.2021 20:50 Ответить
Михаэл, чухай на историческую родину наводить порядок. У нас уважают грузин как гордый и независимый народ, не позорь его в наших глазах несломленного любой оккупацией народа.
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22.06.2021 20:50 Ответить
Реформы в Грузии проводил кабинет министров страны и Каха Бендукидзе,президенты реформаторами не бывают...даже в Польше реформатором был Лешек Бальцерович,а не президент Лехъ Валенса или тогдашний премьер Польши Тадеуш Мазовецкий...,Михо не реформатор и никогда им не был...
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22.06.2021 20:56 Ответить
Ну, так. Міхо - не реформатор, але при його президенстві здійснилися реформи, а Порошенко - реформатор, тільки чомусь реформи лише на папері і в його словах. А може від президента, в першу чергу, залежить - будуть дійсні реформи чи ні?
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22.06.2021 22:39 Ответить
При Порошенко отвоевали две третих Донбасса. А Михо сдал Осетию и Абхазию без боя
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22.06.2021 23:34 Ответить
"На его месте должен быть я!" (с).
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22.06.2021 21:17 Ответить
Тролли олигархов тупо мочат последнюю надежду Украины. Человек, который спас Украину, реально Герой Украины, и благодаря ему и таким, как он они еще могут тут писать, а так бы уже в Сибири пахали или в армии РФ бы служили. А где вы все, такие вумные были в 2014 году? Ждали путина, стоя на коленях? Почему-то добровольцев было не так много, как нужно было для страны. Но Семен пошел туда, где стреляли, где было опасно, дал пример другим, что нужно защищать свою Родину с оружием в руках.
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22.06.2021 21:35 Ответить
это вы сейчас про кого?
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22.06.2021 22:20 Ответить
Про мутного афериста Гришина.
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22.06.2021 23:35 Ответить
Аргументы?
Почему ты Карлссон не на Родине - Грузии. Заправят не тем.
Какое право ты имеешь что то творить в нашей стране.
Жри свой галстук ****.
Админы можете удалять, я этому ушлепку в лицо говорил.
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22.06.2021 21:35 Ответить
Когда садят настоящих патриотов Украины, защищавших с оружием от внешних врагов и потом строивших баррикады на жд путях и взрывавших ЛЭПы в Крым, чтобы всякие барыги не наживались на войне, вот где вскрываются украинские гниды и воши, радующиеся таким событиям.
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22.06.2021 21:37 Ответить
на прохання лукашески..
шиза у владі не має меж..
то у патріота-петі колаборант захарченко найкращий торговельний партнер,
то зеля заради добрих стосунків з останнім канібалом Європи тримає під
вартою ветерана війни з рашкою..
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22.06.2021 22:13 Ответить
Семёнченко посадил Зеля чтобы угодить Лукашенко. Зеля же не знал что Лукашенко та обοςρετςя с посадкой самолёта. Вообще-то до этого ни один диктатор не осмеливался это делать. Ну а теперь ему не удобно поворачивать назад. Великодушия в нём нет ни капли.
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22.06.2021 22:45 Ответить
Хотел устроить путч, бубочку напугал ))))))) скотыняка!😁
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22.06.2021 22:54 Ответить
Зеленский поц
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23.06.2021 01:16 Ответить
НЕ так много голосов в поддержку Семёна - Игоря, народного героя, взявшего себе ник потому, что когда он начал войну против сепаров его семья находилась в Донецке и он не мог её подставить под "Изоляцию" ... Челоек с тремя детьми пошел защищать неньку и пролил за неё кровь... Все 7 лет на него искали хоть что -нибудь. Не смогли найти ...ПОэтому всё что тут на него гонят всякоботы - это темники исходящих на говно воров и колаборантов. Их можно понять. Семён - неудобный для барых и предателей человек На фоне патриота. Неподкупного человека они смотрятся у*бнои гнидно... Предъявить ему было нечего. Но зелёной пакости улики ни к чему . зеля давно положилд рояль на закон и право .. в тюрьмах только патри оты... без доказательств их вины..барыгам так проще жить , красть и беспредельничать... Но молчание так называемых свободных блогеров, журналистов и политикоы это испаеский стыд неимоверный. Бутусов да вот - Мих0 только из всех водняли голос за справедливость... . За что обоим респект... А Семен будет ещё судить тех, кто его судит... Слава Украине!
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23.06.2021 05:40 Ответить
Зато доцих пор стоит в ушах пасторское:"Юлеволю!" Поэтому у Загадочной Маске все впереди и успешное политическое будущее и возможно президентство (ну, вероятность 1,5%)
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23.06.2021 05:40 Ответить
Саакашвілі на прикладі Грузії довів, що він не лише менеджер державного рівня, але й порядна людина. По крайній мірі,не гнеться перед олігархами, перед купкою злодіїв, котрі методично знищують Україну, перетворивши народ в кріпаків. Залишилося втратити землю і ми тут ніхто. Так що, шановні прислужники капіталу,досить гавкати!
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23.06.2021 09:16 Ответить
Саакашвили и есть прислужник Зюзи. Так что он хочет?
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23.06.2021 12:50 Ответить
Причини дві.
У фсбушної гебні, прокурватури і "суддів"-сєпарів є нестримне бажання вислужитися перед гебнею ***** і луки.
А Зеля продовжує репресії проти добровольців для залякування і нейтралізації патріотичних сил.
Доказом є те, що пєтєпутлєрська срань підтримує зеліни репресії проти добровольців.
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23.06.2021 10:30 Ответить
 
 