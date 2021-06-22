До сих пор не услышал ни одного убедительного аргумента, почему Семенченко арестован и находится в тюрьме, - Саакашвили

Доказательства СБУ и прокуратуры, на основании которых экс-нардеп Семен Семенченко был арестован и до сих пор находится под стражей, выглядят неубедительно.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Честно говоря, до сих пор не услышал ни одного убедительного аргумента, почему Семён Семенченко был арестован и до сих пор находится в тюрьме. Я внимательно послушал все доводы СБУ и прокуратуры, и они, мягко говоря, неубедительны. Если за этим арестом стоит что-то такое, что они не могут сказать обществу, что-то такое страшное и криминальное, – пусть лучше честно об этом расскажут, потому что в Украине пока что действует презумпция невиновности", - отметил Саакашвили.

Он подчеркунул, что "независимо от личных симпатий или антипатий – справедливость превыше всего".

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

22 июня Апелляционный суд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения для экс-нардепа. Семенченко оставили под стражей.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".