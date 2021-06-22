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Новости Коронавирус и карантин
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СНБО соберется 23 июня, чтобы обсудить угрозу "дельта-штамма" коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

СНБО соберется 23 июня, чтобы обсудить угрозу

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в среду, 23 июня, соберется на заседание для обсуждения угрозы для Украины "дельта-штамма" коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине "индийского" штамма. Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая", - написал Радуцкий.

Он отметил, что Минздрав Украины начинает готовиться к борьбе с "дельта" (индийским) штаммом коронавируса, добавив, что по подсчетам инфекционистов, 96% всех новых случаев коронавируса сейчас - именно "индийский" штамм. Вспышка болезни приостановила планы по снятию карантина в Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переболевшие COVID-19 должны получить две дозы вакцины, - Минздрав

"Есть риск, что впоследствии волна дойдет и до Украины. По данным Public Health England, "дельта-штамм" в 1,6 раза более агрессивен, чем уже хорошо нам известные, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации в 1,5 раза чаще - к реанимации. Для начала вспышки в регионе достаточно небольшого количества инфицированных - вирус настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии", - рассказал Радуцкий.

Также он подчеркнул, что в Украине еще нет технической возможности самостоятельно выявлять "индийский" штамм.

По мнению Радуцкого, сейчас нужно вернуть обязательное ПЦР-тестирование на границе, в частности ввести жесткий контроль для украинцев, которые возвращаются не только из России, Великобритании, но и из курортных направлений - Турции, Египта и др.

Кроме того, по моему мнению, прививки от коронавируса должны срочно сделать группы, которые по роду деятельности сталкиваются с большим количеством людей: работники транспортной отрасли, общественного питания, учителей и других. Или ввести в качестве альтернативы прививке регулярное ПЦР-тестирование.

Также читайте: Высокий уровень миграции из РФ создает риск быстрого распространения штамма коронавируса "дельта" в Украине, - Нацакадемия наук

"Дельта-штамм" поражает и людей, которые уже переболели коронавирусом. Важно наладить централизованный сбор данных о всех случаях заболевания COVID-19, определив более и менее уязвимые для вируса группы населения. И уже с учетом этого планировать карантин", - добавил он.

Радуцкий отметил, что сейчас у Украины есть время подготовить больницы: закупить необходимое оборудование, установить кислородные станции, усилить команды врачей.

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4431) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
найдите себе идиоты работу, лодыри обсуждающие ничто
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22.06.2021 20:12
+8
а в рнбо медики заседают? или зелень может все?
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22.06.2021 20:06
+5
СНБО соберется 23 июня, чтобы обсудить угрозу "дельта-штамма" коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

Суки, когда вы уже наворуетесь?
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22.06.2021 20:04
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Та да.
Накуй тот минздрав!
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22.06.2021 20:03 Ответить
А при чім тут мінздрав? У нього навіть нема мікроскопа шоб вірус побачити. Комманди ідуть із ВОЗу і ЮНІСЕФ (ООН). І ми, як і увесь, світ, під зовнішнім управлінням. Вітаю! Самі собі одягли на шию нове ярмо, і тепер нам кажуть закручувати гайки, ціль - ставити на коліна економіку. Тримаймося!
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22.06.2021 22:48 Ответить
СНБО соберется 23 июня, чтобы обсудить угрозу "дельта-штамма" коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

Суки, когда вы уже наворуетесь?
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22.06.2021 20:04 Ответить
а в рнбо медики заседают? или зелень может все?
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22.06.2021 20:06 Ответить
чемпионы по борьбе с вирусом уже 250 000 украинцев отправили в лучший мир --- лучше бы это шобло на рнбо не собиралось --- опасно для страны когда эти епанные ..чемпионы.. собираются с чем нибудь бороться
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23.06.2021 05:40 Ответить
Я конечно не защищаю нашу власть,воров,но ты сам видел ЧТО твориться,в том же,общественном транспорте? Народ тупо пренебрегает элементарными мерами ,не носят маски,не пользуются дезинфекторами и т.д.Прежде всего,не правительство надо ругать.а начать с себя.А то быдло считает- на фиг ту маску,мне по фиг!Вот отсюда всё и начинается.Даже выбранное правительство.
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23.06.2021 08:34 Ответить
найдите себе идиоты работу, лодыри обсуждающие ничто
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22.06.2021 20:12 Ответить
крадуцкий - НЕ СЛУГА, а вор
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22.06.2021 20:15 Ответить
Головне штабів побільше створюйте!
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22.06.2021 20:15 Ответить
"То тарелками пугают-
Дескать, подлые, летают!
То у них собаки лают,
То руины говорят!"
В. С. Висоцький. Геній!
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22.06.2021 20:19 Ответить
Знову, мов побитий лис,
Давній троль до нас проліз
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22.06.2021 20:23 Ответить
Пані вже в штаті? Не здивований.
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22.06.2021 20:26 Ответить
В штаті Каліфорнія )
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22.06.2021 20:27 Ответить
Насправді я рада вас бачити.
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22.06.2021 20:27 Ответить
Пох.
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22.06.2021 20:28 Ответить
Навзаєм ))
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22.06.2021 20:30 Ответить
Обмінялися вірчими грамотами і отримали агреман.)))))
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22.06.2021 20:35 Ответить
СНБО соберется 23 июня, чтобы обсудить угрозу "дельта-штамма" коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 5917
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22.06.2021 20:23 Ответить
не смеши...
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22.06.2021 20:51 Ответить
тут мона неплохо прибарахлиться, подумал крадуцкий....надо бы собраться, потолковать....
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22.06.2021 20:26 Ответить
Ха, індійському вірусу ваша вакцинація не страшна , його нічого не спинить
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22.06.2021 20:28 Ответить
Для зелеского создать завод или производство это вообще черная материя.
Его максимально полезный уровень это пакеты запрещать. НА больше этот эталон дебила не способен.
И все разпродать как последний наркоман из дому-украины. Вынести последний телек вот это тот самый уровень этого зебила с выкуренными до уровня куринных мозгами.
ПОнабирал дебилов более дебильных вокруг себя(которых массово подкупает очередь бешеных джекпотовых околоапешных проталкивателей подвидомнаоборотных "реформ"), и как в квартале сидит и дрожит чтобы его ктонибуть более умный не подсидел.
Проходной организм - выносите наг.уй. ТУпо потеря времени. Не больше.
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22.06.2021 23:37 Ответить
https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate

Риск госпитализации при инфицировании индийским вариантом в 2.5 раза выше ,чем при британском, у которого в свою очередь риск госпитализации был на 60% выше чем у стандартного варианта.Можно предположить что при дельта варианте риск госпитализации в 4 раза выше чем у стандартного
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22.06.2021 20:28 Ответить
РНБО використовується ВаЗелиновим, що б одноособно не приймати рішень і не нести за них персональної політичної відповідальності. РНБО така собі ширма-парасолька від тухлих яєць для ВаЗелинового.
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22.06.2021 20:32 Ответить
Украина это страна где любая "реформа","велыке будивныцтво", антикризисные программы это чьито джекпоты на миллионы, сотни миллионов, миллиарды $$, на которые очередь среди киевских *********.
В такой тугой очереди на проекты нет месту здоровым проектам - за них помощникам и советниками мешками денег не дают-там все в деле кто бегает возле ап, вплоть до уборщиц.Все делится и переделивается на счет рейтинга президента, который из всех претендентов больше всех напообещает.Этот рейтинг НЕУМОЛИМО ИДЕТ К НУЛЮ.
Тоесть здоровым проектам шанса нет.
Зебина на вынос, дальше нету причины этого бабуина держать в ап, чтобы оно штаны протирало.
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22.06.2021 23:35 Ответить
В Украине не только дельта будет, а и черная плесень будет, как в Индии. Черная плесень развивается постковидным синдромом. А у кого выявляют черную плесень после ковида Индийского, то там смертность 50% в Индии. Если думаете, что планета прошла ковидный ад и уже будет идти к улучшению, то это заблуждение и это были цветочки, ад впереди! Украине нужно медицину подымать и все стандарты поднимать по борьбе с эпидемиями иначе будет страшная картина и много смерти.
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22.06.2021 20:36 Ответить
не постковидным, а благодаря маскам и/или экспериментальному лечению (в том числе антибиотиками)
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22.06.2021 21:23 Ответить
И как при такой заразности число инфицированных, в Индии, упало почти в 10 раз? Или пришло время для новой волны, по плану?
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22.06.2021 20:40 Ответить
где борьба с калямойским
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22.06.2021 23:25 Ответить
За пару дней после отмены тестов поняли сколько теряют на карман и нужно быстрее снова ввести грабеж населения
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22.06.2021 20:40 Ответить
Ужалить им надо побольше людей, вот где собака зарыта.
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22.06.2021 21:22 Ответить
Зелеский под видом земельной реформы открывает сафари по отстрелу 75% хахлов.Которым на все нас,ать: шариковых, коррупционеров, имитаторов, предателей, которые крым сдали за полчаса.Тоесть 75% недонация.
Зелеский с июня 2021 года нашей эры в недостране украине вводит сафари по отстрелу недонацистов(немцы перенацисты, украинцы замного недонацисты-это по факту еще хуже, настолько хуже, что дальше некуда-выведенная нация терпил). В польше намного больше нация сплоченная чем украина.Украина это не как в ес, это суперимитационная лаборатория, где денежным мешкам можно все.
Латифундистов черного камня blackstone, которых завлекает отборный дурак зебил купят себе депутатов, примут себе законы. И может дойти до того что не то что в лес или на речку не сходишь, а зебила или после него генетическое потомственное гавно отстрелят(ведь постоянно идут латифундиские попытки протянуть разрешения оружия) когда придурка прижмет по.срать после просроченного гамбургера когда будет ехать по украине.
Украинцы это слабая нация, она не будет даже протестовать когда латифунды будут покупать себе законы с дырами. Они даже не почухаются как не чухаются с продажей земель без референдума констуционным рецидивистом зебилом, потому что все 75% шариковы, их обмануть или нае.бать продажным гайдайкам что 2 пальца, их даже зебил может нае.пать,чем он активно с своей бандой госпредателей и с ними занимается обманом протягивая и рекламируя свое земельное крадивныцтво. Все журнализды ПОГОЛОВНО ШАРИКОВЫ. Украину нужно начинать строить с отстрелов недоразвитых и продажных журнашлюх.
Уровень сафари зависит от штатовтости мира.Открыто, или закрыто под гайдайской ложью. Если сша зашатаются, то дикий капитализм такое покажет, что сталин мог бы завидовать. Потому чем выше развитие, тем легче массово убивать.
Например, под видом естесственности(аварий, слабых мест в здоровье,рисков из хобби, есть оружие дома-самозастрел и тд, главное не повторяться чтобы не выйти из статистики), биологических вирусов-лекарств и тд. Путин в 21 веке массово убил больше претендентов на президента парашки и украины больше чем это сделал сталин.И что кто-то это заметил? А у сталина все видели его массовые убийства, а массовые убийства путина никто не видит. Большая гласность и развитость не влияет на ложь, а наоборот часто помагает.Ложь живет отдельной жизнью от развитости и гласности.
ГОТОВИМ себя, детей, внуков К ЗАСЛУЖЕННОМУ САФАРИ, военном или земельном или экономическим значения не имеет.Мы заслужили зелеских. Аминь.
И 2 трупа в день от агрессоров это еще только начало, еще цветочки, агрессор с захватом украины будет ложить украинцев за свои войны намного больше. как в афгане. И все будут песни петь, даже когда будет 100 в день или 1000, а сейчас журнашлюхи и популисты воют якобы за 2 лишь бы красть спокойно, а не воевать за свою свободу и достаток. Море не защищено, зебил украл под ноль 2 военных годовых бюджета и что кто-то чухается?Даже журнашлюхи ни одного правильного вопроса желескому не задали. А за 2 года он уже по аналогии мог украсть до 50млрд$$. И телевизионный проект коломойского по тоталграбеж тн желенский еще и земли продает на свои госсчета и коломойши.1.5% роста ввп что оно вешает, сядет ровно в его кармане.Сафари заслужено полностью.Ведь шариковы верят даже в то что даже далекий от лживой политики желеский криво и нагло вешает на уши.
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22.06.2021 23:27 Ответить
зеля в индию случайно не ездил?
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22.06.2021 20:46 Ответить
Наша песня хороша, начинай сначала! В крайнем случае, когда буквы большинства алфавитов закончатся, эти выдуманные штаммы можно иероглифами обозначать.
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22.06.2021 21:22 Ответить
Украина это страна где киевские крысы с 10-20-30летним коррупционным воровским стажем постоянно на старте и ждут где глаз президента потеряет взгляд. Как только личный контроль президента над задачами теряется или переходит к советникам- с этих мест со всей силы начинает лететь стружка от пыления украины.
Их задача состоит в том чтобы найти где то нужно чтото реформировать, они бегут "реформировать" так что с капыт все оковы слетают.Кто первый добежал тот сорвал джекпот на миллионы-миллиарды $$.Потому что это модно, все шариковые которых грабят, считают крысу крутым. ДА и нигде больше так крыса не заработает на грабеже государства и ничего ей за это НИКОГДА не будет - нужно ЛИШЬ добежать до советников президента первым.
Кто ******* первые ростки запросов народа на реформы, тот ничего не скоррупционит. Это украинская эволюция киевских крыс возле ап, которые поближе и живут чтобы быть максимально в курсе всех запросов народа на улучшения и чтобы быстрее добежать до ап до помощников и советников президента со своими реформисткими проектами под видом наоборот.Продажа земли очередной забег крыс, так что лапти теряют и молятся лишь бы не сорвалось, а то и вложились немало, чтобы стать первым у советчиков и помощников в очереди на очередную реформу ГРАБЕЖ СРЕДИБЕЛАДНЯ.
А пут даже часто любит(вообще это первая задача чекистов) своих помощников и советчиков всучить дебильному президенту.
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22.06.2021 23:32 Ответить
https://twitter.com/i_turenko

https://twitter.com/i_turenko Inna Turenko https://twitter.com/i_turenko @i_turenko https://twitter.com/i_turenko/status/1407231958317514752 12 ч

Вчора мєстєчкова гусня, яка кричала, що спутнік всєх вилічіл на рассєє, після розмови з мацковскими родичами раптом загрустіла дуже і навіть призналася, що там реальний катастрофічний мор і до одного місця той спутнік, мруть і вакціновані, отаке.
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22.06.2021 22:38 Ответить
Ахметова и Коломойского в тюрьму лучше отправить с полной конфискацией под 0!
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22.06.2021 22:50 Ответить
Візьміть хтось калькулятор і порахуйте - у нас на піках було 20тис хворих за добу. В процентному відношенні до кількості населення країни це в рази більше ніж було в Індії. І нічого, все минулося. Вже групи ризику зчеплені, і, як на мене, небезпека позаду.
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22.06.2021 22:55 Ответить
Где вакцини, суки? Такими темпами єпидемия здесь будет вечно.
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23.06.2021 00:15 Ответить
Ну, те що Радуцький каже маячню, то факт... я намагався бути дипломатичним.
але народу не легше, бо то є треш для людей. а ключовий момент -- повернення й збільшення ПЛР тестування (як альтернативи до щеплень), бо, саме там й є гроші
Щеплення зробив один раз й крапка, й вакцини постачаються ще й безкоштовно.
А от ПЛР тести -- то ж клондайк...

Обрали ж імітаторів та крадіїв, чого не радієте?!
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23.06.2021 01:17 Ответить
Менять систему а не клоунов. Это только в цирке политики собираются проводить консилиум и ставить медицинский диагноз без медиков профисионалов. Степень маразма власти прямо пропорцианальна количеству терпил нарида.
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23.06.2021 07:22 Ответить
 
 