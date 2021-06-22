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Новости Коронавирус и карантин
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Более 843 тыс. украинцев вакцинированы первой дозой AstraZeneka, почти 465 тыс. - CoronaVak, около 424 тыс. - Pfizer, - Минздрав

Более 843 тыс. украинцев вакцинированы первой дозой AstraZeneka, почти 465 тыс. - CoronaVak, около 424 тыс. - Pfizer, - Минздрав

По состоянию на 21 июня в Украине использована 487181 доза вакцины Covishield/AstraZeneka для введения первой дозы, для второй - 12515 доз.

Такие данные предоставили в Минздраве в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Также использована вакцина AstraZeneka:

для введения первой дозы - 356465 доз

для введения второй дозы - 196262 дозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переболевшие COVID-19 должны получить две дозы вакцины, - Минздрав

Вакцина CoronaVak:

для введения первой дозы - 464722 дозы

для введения второй дозы - 90471 дозу;

Вакцина Comirnaty (производства Pfizer):

для введения первой дозы: 423853 дозы

для введения второй дозы: 63599 дозы.

Также читайте: Началась COVID-вакцинация организованных коллективов, - Минздрав

Напомним, за последние сутки против COVID-19 вакцинировали 8966 человек. С начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1732613 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 360452.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
а можна по групам хто отримав файзер? чи інфа секретна???
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22.06.2021 20:39
+4
Всі ж знають, що пфайзер віддали лише обраним.
А його ніхто не купував, цю вакцину нам пожертвували інші країни.
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22.06.2021 20:35
+2
Мне вот про 424 тысячи пфайзера интересно.

Это шо ж за люди-невидимки такие?
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22.06.2021 20:45
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Всі ж знають, що пфайзер віддали лише обраним.
А його ніхто не купував, цю вакцину нам пожертвували інші країни.
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22.06.2021 20:35 Ответить
а где в списке ковишилда??? или она тихо замаскирована под астраЗенеку??
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22.06.2021 20:57 Ответить
дивись тут https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
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22.06.2021 21:58 Ответить
Уря!
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22.06.2021 20:35 Ответить
а можна по групам хто отримав файзер? чи інфа секретна???
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22.06.2021 20:39 Ответить
Я отримав..Кололи всім підряд бо війсковим вже вкололи а у залишку мав через кілька днів закінчитись срок придатності ...Але масового розголосу не було..Взнали через знайомих..прийшли в поліклініку а там даже черги як такої нема..Люди по одному підходять..заповнюють анкету..пришеплюються..пів години посиділи в коридорі на всяк випадок.. Пообіцяли через 28 днів другу дозу
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22.06.2021 21:51 Ответить
Хорошо, один есть. А остальные 423 999 ?
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22.06.2021 22:09 Ответить
Мы с женой - 3 и 4. В Харькове в 6-й поликлинике всем подряд кололи Пфайзер. Узнали случайно, приехали, укололись. Людей было немного, человек 50-60.
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23.06.2021 05:13 Ответить
Не один а два... я с женой был )))
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23.06.2021 13:08 Ответить
дивись тут: коли наїдеш на карту і попадеш на область, то вискочить віконечко із твоїм питанням.
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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22.06.2021 22:00 Ответить
от відповіді на кого пущений отриманий по ковакс файзер немає...на цьому сайті теж
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23.06.2021 11:12 Ответить
як це немає, а за віком, за статтю, за цільовою групою... обираєш і потім на карту по областям мишкою ходиш.
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23.06.2021 12:37 Ответить
проколотые. отфакцинированные.
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22.06.2021 20:42 Ответить
Более 843 тыс. украинцев вакцинированы первой дозой AstraZeneka, почти 465 тыс. - CoronaVak, около 424 тыс. - Pfizer, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7842
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22.06.2021 20:45 Ответить
AstraZeneka, чи таки індійський дженерік ковішилд?
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22.06.2021 20:44 Ответить
тут вказана зенека. хоча повинна бути ще індійська
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
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22.06.2021 22:01 Ответить
Мне вот про 424 тысячи пфайзера интересно.

Это шо ж за люди-невидимки такие?
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22.06.2021 20:45 Ответить
Да! Даже краем уха не слышал, что б файзер давали. По элите разошлось?
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22.06.2021 20:49 Ответить
По кртическим госконторам только сейчас идет.
У нас, например, сейчас только опрос прошел, чем хотим вакцинироваться.

Кого они там 424 тысячами пфайзера уже успели проколоть - тайна великая.
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22.06.2021 20:53 Ответить
по жирным хитрым мордам разошлось.Наша страна одна из 150 (ну может их 2), где "элита" не озабочена проблемами граждан, а озабочена своей жирной мордой.
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22.06.2021 21:01 Ответить
Радуйтесь . Теперь элите обеспечена болезнь Алтцгеймера . Файзер еще та дрянь .
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22.06.2021 21:06 Ответить
В Днепре кололи пфайзер учителям , воспитателям ( правда вроде не всем хватило). А так в любой завшивленной поликлинике только китаезька хрень ( может она и ничего но я лично китаезям не доверяю, поэтому жесткая самоизоляция )
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22.06.2021 22:47 Ответить
Якшо не помиляюсь , то вже мільон сімсот тис . вакциновано перший раз . Сьогодні чув по украінському радіо в 15 .00 . Хто бреше ??
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22.06.2021 20:48 Ответить
дивись тут https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
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22.06.2021 22:02 Ответить
Более 843 тыс. украинцев вакцинированы первой дозой AstraZeneka, почти 465 тыс. - CoronaVak, около 424 тыс. - Pfizer, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7426
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22.06.2021 20:49 Ответить
Майже два мільйони українських дебілів згодились на евтаназию.
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22.06.2021 20:49 Ответить
100% что ты за новое лицо голосовал.
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22.06.2021 21:45 Ответить
а чому заткнули роти за ту, просрочену, індійську хрен зна від чого, яку кололи замість нормальної? і куди пішла нормальна із тих закладів?
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22.06.2021 20:58 Ответить
вони ковішидлу називають всякими іншими іменами
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22.06.2021 21:03 Ответить
бо стісняюцця
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22.06.2021 21:03 Ответить
сходи в аптеку і поспитай які препарати вони продають з однаковим наповненням (діючою речовиною) і ти для себе дізнаєшся, що коли діюча речовина одна і та ж, а виробники різні - і назва різна!!!
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22.06.2021 22:05 Ответить
а чого просрочену? ось тут вона https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
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22.06.2021 22:02 Ответить
"Росстат зафиксировал рекордное сокращение числа пенсионеров в России.
"Пандемия и пенсионная реформа привели к беспрецедентному сокращению численности пенсионеров в России, следует из данных Росстата.
С 1 января 2019 года по 1 апреля 2021 года пенсионеров в стране стало меньше на 1,276 миллиона человек - рекордную величину за всю историю доступной статистики (с 1998 года).
Три четверти этого сокращения произошло в последние три квартала: с 1 июля 2020 года по начало апреля текущего число пенсионеров уменьшилось на 956 тысяч человек."
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22.06.2021 21:53 Ответить
А КАК ПИАРИЛИ ШМУРДЯК ОБМАНЫВАЯ ВЕСЬ МИР! А ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО УКОЛОТОСТЬ ШМУРДЯКОМ ПРИЗНАК БЕШЕНСТВА!
"У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба."
За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ",
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22.06.2021 21:53 Ответить
добре, що медицина по за політикою... нажаль, й за межами математики

Более 843 тыс. украинцев вакцинированы первой дозой AstraZeneka, почти 465 тыс. - CoronaVak, около 424 тыс. - Pfizer, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6721
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22.06.2021 22:43 Ответить
 
 