Более 843 тыс. украинцев вакцинированы первой дозой AstraZeneka, почти 465 тыс. - CoronaVak, около 424 тыс. - Pfizer, - Минздрав
По состоянию на 21 июня в Украине использована 487181 доза вакцины Covishield/AstraZeneka для введения первой дозы, для второй - 12515 доз.
Такие данные предоставили в Минздраве в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Также использована вакцина AstraZeneka:
для введения первой дозы - 356465 доз
для введения второй дозы - 196262 дозы.
Вакцина CoronaVak:
для введения первой дозы - 464722 дозы
для введения второй дозы - 90471 дозу;
Вакцина Comirnaty (производства Pfizer):
для введения первой дозы: 423853 дозы
для введения второй дозы: 63599 дозы.
Напомним, за последние сутки против COVID-19 вакцинировали 8966 человек. С начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1732613 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 360452.
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А його ніхто не купував, цю вакцину нам пожертвували інші країни.
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
Это шо ж за люди-невидимки такие?
У нас, например, сейчас только опрос прошел, чем хотим вакцинироваться.
Кого они там 424 тысячами пфайзера уже успели проколоть - тайна великая.
"Пандемия и пенсионная реформа привели к беспрецедентному сокращению численности пенсионеров в России, следует из данных Росстата.
С 1 января 2019 года по 1 апреля 2021 года пенсионеров в стране стало меньше на 1,276 миллиона человек - рекордную величину за всю историю доступной статистики (с 1998 года).
Три четверти этого сокращения произошло в последние три квартала: с 1 июля 2020 года по начало апреля текущего число пенсионеров уменьшилось на 956 тысяч человек."
"У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба."
За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ",