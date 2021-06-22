Более 843 тыс. украинцев вакцинированы первой дозой AstraZeneka, почти 465 тыс. - CoronaVak, около 424 тыс. - Pfizer, - Минздрав

По состоянию на 21 июня в Украине использована 487181 доза вакцины Covishield/AstraZeneka для введения первой дозы, для второй - 12515 доз.

Такие данные предоставили в Минздраве в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Также использована вакцина AstraZeneka:

для введения первой дозы - 356465 доз

для введения второй дозы - 196262 дозы.

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Вакцина CoronaVak:

для введения первой дозы - 464722 дозы

для введения второй дозы - 90471 дозу;

Вакцина Comirnaty (производства Pfizer):

для введения первой дозы: 423853 дозы

для введения второй дозы: 63599 дозы.

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Напомним, за последние сутки против COVID-19 вакцинировали 8966 человек. С начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1732613 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 360452.