РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11441 посетитель онлайн
Новости
3 030 30

"Провокации и попытки сместить Юрия Витренко опасны консервацией кризиса и проигрышем в борьбе против "Северного потока-2", - дипломат Чалый

Попытки убрать Юрия Витренко – это опасные провокации, которые ведут к дестабилизации и мешают Украине эффективно вести борьбу на международной арене в отношении "Северного потока-2".

Такое мнение высказал в комментарии "Українським новинам" дипломат, международный эксперт Александр Чалый, информирует Цензор.НЕТ

"Попытки бывших руководителей НАК "Нафтогаз" грязными методами устранить Юрия Витренко от должности профессиональной средой оцениваются очень негативно. Так как такие попытки обескровливают команду в борьбе против "Северного потока-2" и имеют целью законсервировать кризисную ситуацию в "Нафтогазе". На переправе коней не меняют. И Юрий Витренко на своей нынешней позиции руководителя НАК "Нафтогаз", я уверен, получит полную поддержку высшего руководства страны, что позволит реализовать все реформы, что необходимы НАК "Нафтогаз", - отметил Чалый.

Читайте: Шмыгаль оспаривает предписание НАПК относительно незаконности назначения Витренко, - ОАСК

Он подчеркнул, что глава "Нафтогаза" - важная составляющая переговоров с западными партнерами относительно проекта "Северный поток-2".

"Юрий Витренко – это кризис-менеджер мирового уровня, который доказал свою эффективность значительными достижениями – в частности, выигрышем против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, продолжением транзита российского газа по газотранспортной системе Украины на условиях transit & pay. Понятно, что в этой ситуации КМУ, который признал стратегические ошибки предыдущего руководства НАКа, назначил Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз", - объяснил эксперт.

Также читайте: Предписание НАПК по Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов, - юристы "Нафтогаза"

Александр Чалый также сообщил, что на международном профессиональном уровне позиция Юрия Витренко всегда имела большую поддержку партнеров. Но есть политический уровень, где действуют кулуарные интересы и лоббистские группы.

"И вот этот уровень стремится представить ситуацию так, что якобы Юрий Витренко должен уйти. Но на уровне политического руководства стран-партнеров есть мнение, что выбор главы НАК "Нафтогаз" - это наш суверенный вопрос, и только Украине решать, кто будет руководителем. Мы видим много спекуляций, и сегодня идут критические недели для решения судьбы "Северного потока-2", - отметил Чалый. По его мнению, Юрий Витренко – это "новая кровь", новый опыт, человек, который имеет уважение в мире, и в период, когда поиск стратегического решения по "Северному потоку-2" входит в финал, категорически нельзя менять руководителя "Нафтогаза".

Также читайте: Глава набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд инициировала отстранение Витренко из-за предписания НАПК

Автор: 

Нафтогаз (3112) Чалый Валерий (473) Витренко Юрий (377)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Народ, якщо стосовно фрази "дипломат, международный эксперт Александр Чалый" - то це однофамілець Валерія Чалого, колишнього посла в США (2016/2020рр). А цей "Александр" - це гидотний зажоповець, подільник Кожари (той, хто застрелив свого в себе вдома)
показать весь комментарий
22.06.2021 20:59
+16
Фух ... Це не той Чалий, не Валерій Чалий.
Це тарутинський Олександр Чалий.

З https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 р. по https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 р. - віце-президент консорціуму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83 Індустріальний союз Донбасу .

Тоді зрозуміло чому він так рветься за Вітренка.
показать весь комментарий
22.06.2021 21:02
+14
Просто стране настанет пердец, ежели кто посмеет затронуть Юрика Мать-его-Наташка- Витренко.
показать весь комментарий
22.06.2021 20:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто стране настанет пердец, ежели кто посмеет затронуть Юрика Мать-его-Наташка- Витренко.
показать весь комментарий
22.06.2021 20:54 Ответить
А чи не краще посадити обох і назначити керувати кухарку? Спостережна рада Нафтогазу ух яка...високооплачувана. Щось порадить.
показать весь комментарий
22.06.2021 20:59 Ответить
фіг знає, хто це. Він асфальт вміє класти?
показать весь комментарий
22.06.2021 23:12 Ответить
там все одним гов..ном мазаныи все единоверцы
показать весь комментарий
22.06.2021 20:57 Ответить
Ага...а когда коболева с нарушением законов снимали это что было??
показать весь комментарий
22.06.2021 20:59 Ответить
это другое (с)
показать весь комментарий
22.06.2021 21:01 Ответить
о как банда еврейская за гешефт держится газ подняли до акаительных небес стоимость отопления они до конца каденции еврейской мрази Вавки на 57% поднять запланировали назначили сынка убогой сучки Витренко промосковской подстилки и вы верите что сынок- смесь кацапки и еврея борется за интересы Украины и причем тут СП № 2 который начали строить еще в 2002 году и что так молчали то убогие????? какая борьба за СП № 2??? вот и думай-ТЕ...у нас все забылось мол СП № 2 если сдадут то поднимутся все тарифы ЖКХ в Украине а каким боком и причем тут тарифы внутри Украины и тарифы всего сектора ЖКХ??? до СП № 2 еврейские подонки придумали новую балалайку... а ГДЕ ГАЗ УКРАИНЫ ДОБЫЧА 17 МЛРД КУБОВ??7 ПОЦЕНЕ СО ВСЕМИ БЕНТЛИ И ДОМИКАМИ В МОНАКО 2600 НГРИВЕН 1000 КУБИКОВ.. почему газ для Коломойского Пинчука Фирташа должен 30% недостающего для из заводов сталете1йнызх и химических оплачивать вся Украина???!!!!
показать весь комментарий
22.06.2021 21:28 Ответить
Витренко это инструмент, который в хороших руках может принести много пользы, сейчас он в руках у подонков и воров, именно поэтому сейчас от него толку не будет вообще, все будет наоборот.
показать весь комментарий
22.06.2021 20:59 Ответить
Народ, якщо стосовно фрази "дипломат, международный эксперт Александр Чалый" - то це однофамілець Валерія Чалого, колишнього посла в США (2016/2020рр). А цей "Александр" - це гидотний зажоповець, подільник Кожари (той, хто застрелив свого в себе вдома)
показать весь комментарий
22.06.2021 20:59 Ответить
без нього точно \витренко\буде капець.
показать весь комментарий
22.06.2021 20:59 Ответить
Кто-то из последних сил тащит этого мудака наверх. Кто? Для чего??
показать весь комментарий
23.06.2021 00:27 Ответить
З цього експерта вже пісок сиплеться.
Олександр Олександрович Чалий (нар. 3 квітня 1954, Вінниця, Українська РСР, СРСР) - український дипломат і чиновник. Колишній перший заступник Міністра закордонних справ, колишній заступник голови Секретаріату Президента України. Діючий президент Грант Торнтон Україна.
показать весь комментарий
22.06.2021 21:00 Ответить
америка арбитраж
показать весь комментарий
22.06.2021 21:01 Ответить
Фух ... Це не той Чалий, не Валерій Чалий.
Це тарутинський Олександр Чалий.

З https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 р. по https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 р. - віце-президент консорціуму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83 Індустріальний союз Донбасу .

Тоді зрозуміло чому він так рветься за Вітренка.
показать весь комментарий
22.06.2021 21:02 Ответить
Я тоже сначала не понял с чего бы это нормального бывшего посла в США так поплавило.
показать весь комментарий
22.06.2021 21:13 Ответить
Серьезно?

Т.е. совершить засхват Нафтогаза - это было норм.

А восстановить законность - это провокация.
показать весь комментарий
22.06.2021 21:03 Ответить
настали времена,когда любой шаг зеленой плесени ведет к дестабилизации в стране.
показать весь комментарий
22.06.2021 21:09 Ответить
zugzwang..
показать весь комментарий
22.06.2021 21:17 Ответить
оно...
показать весь комментарий
22.06.2021 21:17 Ответить
Так эффективно вели борьбу против севпотока шо его аж достроили и если ещё эффективней будут вести то через месяц- другой его запустят на полную мощность.
Вангую! Вся " эффективность" сведётся к повышению цен для лохотрата.
показать весь комментарий
22.06.2021 21:19 Ответить
Чалый -который Александр-суетится напрасно. Витренко не уволят: за ним "Специфический запах подмышек Коломойского" . Зеленский : Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
показать весь комментарий
22.06.2021 21:22 Ответить
Что за бред несет этот чалый??? А? КАК комуняцкий выпердыш "победил" в арбитраже? Наняли дорогущих юристов за десятки миллионов эвро. Вот и все. Бабки ДО суда.
И какую борьбу может вести витренко против СП-2 ??? Это же бред сивой кобылы. США могут, пытаются. немчики прагматичны и им пофик уйдет страшка шапокляк на покой - у немцев что-то МОЖЕТ поменяться. А витренко в СП-2 играет такую же решающую роль как официант в управлении рестораном.
показать весь комментарий
22.06.2021 21:23 Ответить
СП-2 уже проигран, все эти трепыхания - отбивание денег Витренко по максимуму на излете по принципу: после нас хоть трава не расти.
показать весь комментарий
22.06.2021 21:29 Ответить
отчаливай Чалый. Не заплатят. Эрмак всю маржу унес. А неприятная ситуация получилась. За законом год нельзя трудоустроиваться. Но шмыгаль больно прытко все обделал, видно "аргумент" был весомый, как и у ребят из Кропивницкого за пост губернатора. Знали куда идут, думали бабло все решает и слово Ермака (гнусавого) в нет, блинкин упрекает, Европа смеется над плесенью - даже трудоустроить без бабок не могут (во дают). А поцу поют - все хорошо прекрасная маркиза, рейтинг не падает, а это главное. Хотя ради понта посуть поставит вопрос доверия лично ему на референдум.
показать весь комментарий
22.06.2021 22:33 Ответить
Та ні при Ален й Чалй, тут трохи не так. Міжнародні партнери НЕ МОЖУТЬ толерувати порушення закону, а ТМ паче - одного з законів у рамках реформи корпоративного управління, яку ці самі партнери і продавлювали. Щоб побачити порушення законодавства, не потрібно бути супер юристом. Для всіх пр то них політиків і промисловців з економістами західних країн закон - це все. Тому Чалий може відчалювати курсом на жопу.
показать весь комментарий
22.06.2021 22:49 Ответить
Александр Чалый-ещё то αβно. Он чиновник а не дипломат. Это не Валерий Чалый.
показать весь комментарий
22.06.2021 23:05 Ответить
Це внутрішнє взаємопоборювання давно слід завершити.
В позиції, яку urbi et orbi так затято демонструють іноземці, які фактично були наняті Кобелєвим і працювали з ним, напевно переважає конфлікт інтересів особистісний, а не інтереси України, "геополітична важливість країни, необхідність продовжувати багатообіцяючий поступ компанії у зростанні внутрішнього видобутку та актуальність енергетичних реформ, зараз усі погляди міжнародного співтовариства та внутрішньої спільноти прикуті до уряду" - цитування Otto Waterlander-а.
Якщо це було б інакше, то вони б могли бути більш делікатними в питаннях, по яких уряд і Президент України прийняли відповідні рішення.
В любому випадку такі дії дестабілізують ситуацію - НАК НафтоГаз України фактично намагаються утримувати у стані в'ялотекучого конфлікту, перебігом якого намагаються керувати люди, яким не слід було б, так активно,..... - чи не вперше за всю їх діяльність, - вмішуватися в об'єктивні процеси.
показать весь комментарий
23.06.2021 04:48 Ответить
значит убирать коболева по бес пределу это не вредит отношениям. а восстановление законности - вредит.
это новая шутка от квратала что-ли?
показать весь комментарий
23.06.2021 05:47 Ответить
 
 