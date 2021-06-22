"Провокации и попытки сместить Юрия Витренко опасны консервацией кризиса и проигрышем в борьбе против "Северного потока-2", - дипломат Чалый
Попытки убрать Юрия Витренко – это опасные провокации, которые ведут к дестабилизации и мешают Украине эффективно вести борьбу на международной арене в отношении "Северного потока-2".
Такое мнение высказал в комментарии "Українським новинам" дипломат, международный эксперт Александр Чалый, информирует Цензор.НЕТ.
"Попытки бывших руководителей НАК "Нафтогаз" грязными методами устранить Юрия Витренко от должности профессиональной средой оцениваются очень негативно. Так как такие попытки обескровливают команду в борьбе против "Северного потока-2" и имеют целью законсервировать кризисную ситуацию в "Нафтогазе". На переправе коней не меняют. И Юрий Витренко на своей нынешней позиции руководителя НАК "Нафтогаз", я уверен, получит полную поддержку высшего руководства страны, что позволит реализовать все реформы, что необходимы НАК "Нафтогаз", - отметил Чалый.
Он подчеркнул, что глава "Нафтогаза" - важная составляющая переговоров с западными партнерами относительно проекта "Северный поток-2".
"Юрий Витренко – это кризис-менеджер мирового уровня, который доказал свою эффективность значительными достижениями – в частности, выигрышем против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, продолжением транзита российского газа по газотранспортной системе Украины на условиях transit & pay. Понятно, что в этой ситуации КМУ, который признал стратегические ошибки предыдущего руководства НАКа, назначил Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз", - объяснил эксперт.
Александр Чалый также сообщил, что на международном профессиональном уровне позиция Юрия Витренко всегда имела большую поддержку партнеров. Но есть политический уровень, где действуют кулуарные интересы и лоббистские группы.
"И вот этот уровень стремится представить ситуацию так, что якобы Юрий Витренко должен уйти. Но на уровне политического руководства стран-партнеров есть мнение, что выбор главы НАК "Нафтогаз" - это наш суверенный вопрос, и только Украине решать, кто будет руководителем. Мы видим много спекуляций, и сегодня идут критические недели для решения судьбы "Северного потока-2", - отметил Чалый. По его мнению, Юрий Витренко – это "новая кровь", новый опыт, человек, который имеет уважение в мире, и в период, когда поиск стратегического решения по "Северному потоку-2" входит в финал, категорически нельзя менять руководителя "Нафтогаза".
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Олександр Олександрович Чалий (нар. 3 квітня 1954, Вінниця, Українська РСР, СРСР) - український дипломат і чиновник. Колишній перший заступник Міністра закордонних справ, колишній заступник голови Секретаріату Президента України. Діючий президент Грант Торнтон Україна.
Це тарутинський Олександр Чалий.
З https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 р. по https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 р. - віце-президент консорціуму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83 Індустріальний союз Донбасу .
Тоді зрозуміло чому він так рветься за Вітренка.
Т.е. совершить засхват Нафтогаза - это было норм.
А восстановить законность - это провокация.
Вангую! Вся " эффективность" сведётся к повышению цен для лохотрата.
И какую борьбу может вести витренко против СП-2 ??? Это же бред сивой кобылы. США могут, пытаются. немчики прагматичны и им пофик уйдет страшка шапокляк на покой - у немцев что-то МОЖЕТ поменяться. А витренко в СП-2 играет такую же решающую роль как официант в управлении рестораном.
В позиції, яку urbi et orbi так затято демонструють іноземці, які фактично були наняті Кобелєвим і працювали з ним, напевно переважає конфлікт інтересів особистісний, а не інтереси України, "геополітична важливість країни, необхідність продовжувати багатообіцяючий поступ компанії у зростанні внутрішнього видобутку та актуальність енергетичних реформ, зараз усі погляди міжнародного співтовариства та внутрішньої спільноти прикуті до уряду" - цитування Otto Waterlander-а.
Якщо це було б інакше, то вони б могли бути більш делікатними в питаннях, по яких уряд і Президент України прийняли відповідні рішення.
В любому випадку такі дії дестабілізують ситуацію - НАК НафтоГаз України фактично намагаються утримувати у стані в'ялотекучого конфлікту, перебігом якого намагаються керувати люди, яким не слід було б, так активно,..... - чи не вперше за всю їх діяльність, - вмішуватися в об'єктивні процеси.
это новая шутка от квратала что-ли?