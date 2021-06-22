"Провокации и попытки сместить Юрия Витренко опасны консервацией кризиса и проигрышем в борьбе против "Северного потока-2", - дипломат Чалый

Попытки убрать Юрия Витренко – это опасные провокации, которые ведут к дестабилизации и мешают Украине эффективно вести борьбу на международной арене в отношении "Северного потока-2".

Такое мнение высказал в комментарии "Українським новинам" дипломат, международный эксперт Александр Чалый, информирует Цензор.НЕТ.

"Попытки бывших руководителей НАК "Нафтогаз" грязными методами устранить Юрия Витренко от должности профессиональной средой оцениваются очень негативно. Так как такие попытки обескровливают команду в борьбе против "Северного потока-2" и имеют целью законсервировать кризисную ситуацию в "Нафтогазе". На переправе коней не меняют. И Юрий Витренко на своей нынешней позиции руководителя НАК "Нафтогаз", я уверен, получит полную поддержку высшего руководства страны, что позволит реализовать все реформы, что необходимы НАК "Нафтогаз", - отметил Чалый.

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Он подчеркнул, что глава "Нафтогаза" - важная составляющая переговоров с западными партнерами относительно проекта "Северный поток-2".

"Юрий Витренко – это кризис-менеджер мирового уровня, который доказал свою эффективность значительными достижениями – в частности, выигрышем против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, продолжением транзита российского газа по газотранспортной системе Украины на условиях transit & pay. Понятно, что в этой ситуации КМУ, который признал стратегические ошибки предыдущего руководства НАКа, назначил Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз", - объяснил эксперт.

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Александр Чалый также сообщил, что на международном профессиональном уровне позиция Юрия Витренко всегда имела большую поддержку партнеров. Но есть политический уровень, где действуют кулуарные интересы и лоббистские группы.

"И вот этот уровень стремится представить ситуацию так, что якобы Юрий Витренко должен уйти. Но на уровне политического руководства стран-партнеров есть мнение, что выбор главы НАК "Нафтогаз" - это наш суверенный вопрос, и только Украине решать, кто будет руководителем. Мы видим много спекуляций, и сегодня идут критические недели для решения судьбы "Северного потока-2", - отметил Чалый. По его мнению, Юрий Витренко – это "новая кровь", новый опыт, человек, который имеет уважение в мире, и в период, когда поиск стратегического решения по "Северному потоку-2" входит в финал, категорически нельзя менять руководителя "Нафтогаза".

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