Информация о людях под завалом после оползня на Одесчине пока не подтвердилась, - СМИ

Местные жители незадолго до обвала якобы видели на месте инцидента девушку. Но спасателям пока не удалось никого обнаружить.

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, под завалами могла оказаться девушка, которую местные жители видели на месте инцидента за несколько минут до случившегося. Но, возможно, она успела убежать, ведь оползень произошел в два этапа. Сначала упали несколько камней, и отдыхавшие на пляже люди успели разбежаться. Уже после этого произошел большой обвал.

Проверить, все ли туристы успели уйти с пляжа, невозможно. Ведь 70% отдыхающих в Лебедевке - "дикари": они живут в палатках или снимают комнаты у местных жителей.

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Сейчас на месте оползня продолжают разбирать завалы - этим заняты спасатели, военнослужащие и местные жители.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 22 июня возле базы отдыха в Лебедевке на Одесчине произошел оползень.