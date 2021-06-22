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В правительстве Польши заявили о причастности хакеров, связанных со спецслужбами РФ, к кибератаке на польских политиков

В правительстве Польши заявили о причастности хакеров, связанных со спецслужбами РФ, к кибератаке на польских политиков

Правительство Польши заявило, что располагает доказательствами того, что недавняя кибератака на электронные почтовые ящики и аккаунты в соцсетях польских политиков и других граждан была совершена хакерами, связанными со спецслужбами РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам пресс-секретаря министра-координатора специальных служб Польши Станислава Зарина, Военная информационная служба и Агентство внутренней безопасности страны установили, что "атаки были совершены группой UNC1151".

"Службы располагают информацией, подтверждающей связь агрессоров с российскими спецслужбами", - говорится в заявлении Зарина. Он отметил, что около 100 из 4,3 тыс. аккаунтов, подвергшихся кибератаке в Польше, принадлежат бывшим и нынешним членам правительства, парламентариям и представителям администрации.

Зарин также добавил, что кибератака была частью "кампании по дестабилизации политической деятельности в центральной Европе".

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Ранее польские СМИ сообщали, что высшее руководство Польши, министры и депутаты от ряда партий якобы подверглись кибератаке с территории России.

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Польша (8405) россия (95441) хакер (1181) кибербезопасность (673)


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коцапский хацкер пролез на форум цензор, проочитав уязвимосит в мериканском инете
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22.06.2021 21:32 Ответить
Это росия сбитый самолёт с Качинськым полирует .
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22.06.2021 21:37 Ответить
Когда то покойный батя Сенатор любил на цензоре царапать...Господь взяток не берет и дайот...,любая шушера РАБссиянская Бумерангом ответит за каждого невинно убитого...,в Небе,на Земле и даже в воде...,типа печально известная Дохтар Лиза сдохла в Черном море...,вместе с Хором падая в море...
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22.06.2021 21:42 Ответить
Есть поговорка - выше жопы не прыгнешь .
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22.06.2021 22:04 Ответить
 
 