Гражданин Чехии Кафка, осужденный за участие в войне на Донбассе, извинился и пожелал Украине восстановления территориальной целостности
Гражданин Чехии Павел Кафка, которого в декабре 2020 года приговорили к трем годам тюрьмы за участие в войне на Донбассе, написал в украинское посольство письмо, где попросил прощения за свои действия и пожелал Украине восстановления территориальной целостности.
Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис заявил во время конференции, организованной Медийной инициативой за права человека, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Перебийнис зачитал письмо Кафки, в котором тот рассказывает, что в 2015 году встал на сторону террористов, "не задумывался о последствиях этих незаконных действий" и "лично не участвовал ни в каких боевых операциях" (хотя суд доказал обратное).
"В конце [письма Кафка] пишет, что хотел бы извиниться перед нашей страной, и он верит, что нашей стране удастся вернуть территориальную целостность дипломатическим путем", - сказал Перебийнис.
Он добавил: не знает, что именно могло побудить Кафку к написанию письма. "Возможно, чисто меркантильные интересы, возможно, он надеется, что ему удастся как-то уменьшить срок заключения. Но факт остается фактом: человек отбывает наказание и по крайней мере на словах раскаивается в том, что он совершил против Украины", - сказал посол.
Издание отмечает, что Кафка в 2015-2016 годах воевал на Донбассе. Его обвиняли в "участии в организованной преступной группировке". В июле 2020 года краевой суд города Ческе-Будеёвице приговорил его к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет.
После такого приговора прокурор и сам подсудимый подали апелляции. 3 декабря 2020 года дело рассмотрела апелляционная инстанция - пражский Верховный суд. Она изменила приговор с условного на реальный.
В своих объяснениях перед судом осужденный утверждал, что на Facebook присоединился к группе, которая называлась вроде "Россия - наш настоящий друг".
Кафка утверждал, что увидел там соответствующие призывы, сделал российскую визу и поехал на Донбасс якобы "помогать гражданским, бездомным и работать в больнице". Однако следствие смогло доказать, что на самом деле он участвовал в реальных боевых действиях против украинских военных.
По словам Перебийноса, всего в Чехии судили или судят более 20 граждан страны за причастность к боевым действиям на Донбассе. В рамках этих дел были вынесены около шести приговоров, из которых реальных два.
В сентябре 2020 года суд в Праге осудил на 4,5 года гражданина Беларуси Алексея Фадеева за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе. А в декабре 2020-го - Павла Кафку.
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Нагадати як італійці ви*бли мізки Марківу, проти якого по-перше не було доказів, по друге він захищав свою країну у складі офіційних ЗСУ? За те, що ніби то зашкварив з міномета журнашлюшку пропагандонську?
На мій погляд, ця тварина повинна сидіти довічно.
А свою писульку хай заткне собі у ***
Дата рождения: 22.02.1993.
Место рождения: г. Мельник, Чехия
Страница в соцсети: https://vk.com/id315733596 , https://archive.fo/xESI6 контакты
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По состоянию на август 2016: боевик т.н. «5-й омсбр» террористической организации «ДНР».
Должность: Наводчик
Звание: рядовой
До одного місця ті вибачення.
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https://twitter.com/GrishaSilence Григорій з Донбаського колцентру https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://twitter.com/GrishaSilence/status/1407198916894920704 14 ч
в 2019 году ездили в Братиславу и ******, когда в центре старого города организовывают русскоязычные экскурсии, на которых рассказывают о подвиге оккупационных войск СССР в Чехословакии...
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https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1407311529746341899 7 ч
В Празі вул Конєва не перейменували, просто додали табличку з переліком його посад і "заслуг" у придушенні виступів "братскіх народов із соцлагєря" проти радянської окупації. Цікаво, який спосіб ефективніший для приведення людей до тями?