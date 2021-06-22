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Новости Агрессия России против Украины
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Гражданин Чехии Кафка, осужденный за участие в войне на Донбассе, извинился и пожелал Украине восстановления территориальной целостности

Гражданин Чехии Кафка, осужденный за участие в войне на Донбассе, извинился и пожелал Украине восстановления территориальной целостности

Гражданин Чехии Павел Кафка, которого в декабре 2020 года приговорили к трем годам тюрьмы за участие в войне на Донбассе, написал в украинское посольство письмо, где попросил прощения за свои действия и пожелал Украине восстановления территориальной целостности.

Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис заявил во время конференции, организованной Медийной инициативой за права человека, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Перебийнис зачитал письмо Кафки, в котором тот рассказывает, что в 2015 году встал на сторону террористов, "не задумывался о последствиях этих незаконных действий" и "лично не участвовал ни в каких боевых операциях" (хотя суд доказал обратное).

"В конце [письма Кафка] пишет, что хотел бы извиниться перед нашей страной, и он верит, что нашей стране удастся вернуть территориальную целостность дипломатическим путем", - сказал Перебийнис.

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Он добавил: не знает, что именно могло побудить Кафку к написанию письма. "Возможно, чисто меркантильные интересы, возможно, он надеется, что ему удастся как-то уменьшить срок заключения. Но факт остается фактом: человек отбывает наказание и по крайней мере на словах раскаивается в том, что он совершил против Украины", - сказал посол.

Издание отмечает, что Кафка в 2015-2016 годах воевал на Донбассе. Его обвиняли в "участии в организованной преступной группировке". В июле 2020 года краевой суд города Ческе-Будеёвице приговорил его к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет.

После такого приговора прокурор и сам подсудимый подали апелляции. 3 декабря 2020 года дело рассмотрела апелляционная инстанция - пражский Верховный суд. Она изменила приговор с условного на реальный.

В своих объяснениях перед судом осужденный утверждал, что на Facebook присоединился к группе, которая называлась вроде "Россия - наш настоящий друг".

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Кафка утверждал, что увидел там соответствующие призывы, сделал российскую визу и поехал на Донбасс якобы "помогать гражданским, бездомным и работать в больнице". Однако следствие смогло доказать, что на самом деле он участвовал в реальных боевых действиях против украинских военных.

По словам Перебийноса, всего в Чехии судили или судят более 20 граждан страны за причастность к боевым действиям на Донбассе. В рамках этих дел были вынесены около шести приговоров, из которых реальных два.

В сентябре 2020 года суд в Праге осудил на 4,5 года гражданина Беларуси Алексея Фадеева за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе. А в декабре 2020-го - Павла Кафку.

Автор: 

Чехия (1704) Донбасс (26955) Перебийнис Евгений (75) наемники рф (2079)


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Топ комментарии
+14
На палю цю істоту!
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22.06.2021 21:37
+10
Малувато дали.
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22.06.2021 21:38
+10
раз извинился - повесим на березе)))
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22.06.2021 21:40
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На палю цю істоту!
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22.06.2021 21:37 Ответить
Зачем? Осознал! Пусть исправит свои ошибки кровью! Своей или чужой без разницы! Давно пора создать в Украине что-то наподобие иностранного легиона! Ну не при Осле-Наркомане он от обного слова обосытся и обосрется!
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22.06.2021 22:32 Ответить
Группа "Рассея-наш настоящий друг"! І це ,бл@ть, після 1968 року з пражанами на гусєніцах танків! Воістіну Кафка- тільки Франц!
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22.06.2021 23:28 Ответить
Кафка. Чистый Кафка...
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22.06.2021 21:38 Ответить
Малувато дали.
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22.06.2021 21:38 Ответить
В Україні якщо "кається" - умовно дають...
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22.06.2021 23:27 Ответить
неплохо так апелляцию подал, с условного на реальный
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22.06.2021 21:40 Ответить
Це просто супер з пропагандистської точки зору. Це треба використати в інформаційній війні.. Ватний найманець що розкаюється це супер засіб щоб внести в ряди ворогів відчуття зневіри і загального піздеца для їхньої справи.
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22.06.2021 21:40 Ответить
Это как вариант. И с другой стороны достаточно просто извинится что был в банде, убивавшей наших парней. Это ли не повод ездить на сафари в Донбасс безнаказанно стрелять в "укров"?
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22.06.2021 21:47 Ответить
Та ні, він строк отримав... Не все так просто.
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22.06.2021 22:18 Ответить
Так я про то и говорю
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22.06.2021 22:20 Ответить
три роки умовно за найманство, участь в окупантсько-терористичних операціях, вбивства наших військових??? *бать, як жорстоко з ним обійшлися...
Нагадати як італійці ви*бли мізки Марківу, проти якого по-перше не було доказів, по друге він захищав свою країну у складі офіційних ЗСУ? За те, що ніби то зашкварив з міномета журнашлюшку пропагандонську?
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22.06.2021 22:52 Ответить
Нарешті дійшло до придурка коли дізнався що кацапи влаштовували теракти в його країні.
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22.06.2021 21:40 Ответить
То його там, певно, в камері за це щодня виховують, то вже й пробачення просить.
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23.06.2021 19:19 Ответить
раз извинился - повесим на березе)))
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22.06.2021 21:40 Ответить
И какого чёрта вас, сударь, на тот Даунбас понесло? Дома нечем заняться? Это ребенка несмышленного можна за проступок прощать, но не такого чмыря.
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22.06.2021 21:43 Ответить
Думаю, оболтус. Працювати не хотів. Тому поїхав заробити іншим способом.
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22.06.2021 22:33 Ответить
"совок" убіваєт по-разному, но во всє сторони
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22.06.2021 21:51 Ответить
А ты зачем сепаров сюда притащил?
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22.06.2021 21:54 Ответить
Удали пост - эти 2 - коллаборанты.
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22.06.2021 22:13 Ответить
Зря, сепары должны видеть что их ждет.
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22.06.2021 22:22 Ответить
На их месте должен был быть Кафка.
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22.06.2021 22:20 Ответить
Кафка бедняга перевернулся в гробу...
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22.06.2021 21:43 Ответить
Все они добрые в плену.
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22.06.2021 21:46 Ответить
А озабоченность высказал? Нет? Падла
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22.06.2021 21:51 Ответить
У Кафки є оповідання "Перевтілення"
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22.06.2021 21:52 Ответить
Дивують терміни за такі злочини.
На мій погляд, ця тварина повинна сидіти довічно.
А свою писульку хай заткне собі у ***
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22.06.2021 21:52 Ответить
Гражданин Чехии Кафка, осужденный за участие в войне на Донбассе, извинился и пожелал Украине восстановления территориальной целостности - Цензор.НЕТ 9614
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22.06.2021 21:55 Ответить
Гражданин Чехии Кафка, осужденный за участие в войне на Донбассе, извинился и пожелал Украине восстановления территориальной целостности - Цензор.НЕТ 9111
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22.06.2021 21:56 Ответить
Боевик НВФ на территории Украины.
Дата рождения: 22.02.1993.
Место рождения: г. Мельник, Чехия
Страница в соцсети: https://vk.com/id315733596 , https://archive.fo/xESI6 контакты
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
По состоянию на август 2016: боевик т.н. «5-й омсбр» террористической организации «ДНР».
Должность: Наводчик
Звание: рядовой
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22.06.2021 21:58 Ответить
Не нужно принимать извинения от этой шелупони, лучше сделать так, чтоб эта Кафка "ела каФку чеГез тГубочку" всю свою оставшуюся ничтожную жизнь, сидя на инвалидном кресле и гадя под себя в памперсы.
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22.06.2021 21:56 Ответить
А якщо він когось убив.
До одного місця ті вибачення.
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22.06.2021 21:57 Ответить
Пусть "извиниться" перед семьями тех, кого эта гнида жизни лишила!
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22.06.2021 22:00 Ответить
Пусть просит прощения у матерей , отцов, жен и детей погибших.
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22.06.2021 22:04 Ответить
Анекдот знаю поговорку в тему этой новости. *Вы кафку любите*, да, люблю---грефневую!*.
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22.06.2021 22:14 Ответить
осужденный за участие в войне на Донбассе/ Пример для Израиля , наёмники которой так же участвуют в войне на Донбассе на стороне террористов. Ряды ополченцев Донбасса пополняют иностранные добровольцы. 30 августа 2014.
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22.06.2021 22:24 Ответить
https://twitter.com/GrishaSilence
https://twitter.com/GrishaSilence
https://twitter.com/GrishaSilence


https://twitter.com/GrishaSilence

https://twitter.com/GrishaSilence Григорій з Донбаського колцентру https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://twitter.com/GrishaSilence/status/1407198916894920704 14 ч

в 2019 году ездили в Братиславу и ******, когда в центре старого города организовывают русскоязычные экскурсии, на которых рассказывают о подвиге оккупационных войск СССР в Чехословакии...
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22.06.2021 22:31 Ответить
Ну словаки не ходят на русскоязычные экскурсии. Надо было заявить в компетентные органы! Что-бы экскурсоводу прилетело!
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22.06.2021 22:34 Ответить
https://twitter.com/travel_ANDdream
https://twitter.com/travel_ANDdream
https://twitter.com/travel_ANDdream


https://twitter.com/travel_ANDdream

https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1407311529746341899 7 ч

В Празі вул Конєва не перейменували, просто додали табличку з переліком його посад і "заслуг" у придушенні виступів "братскіх народов із соцлагєря" проти радянської окупації. Цікаво, який спосіб ефективніший для приведення людей до тями?
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22.06.2021 22:35 Ответить
Пытали бедного, салом, долго долго
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22.06.2021 22:53 Ответить
сепарская мразь независимо от ее гражданства, начинает думать и осознавать то что она натворила только когда она уже в наручниках... поэтому вывод простой - всех сепаров на нары за терроризм или за измену... а уж потом будем песенки про "покаяние" ватное слушать ...
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22.06.2021 23:55 Ответить
 
 