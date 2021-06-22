Гражданин Чехии Кафка, осужденный за участие в войне на Донбассе, извинился и пожелал Украине восстановления территориальной целостности

Гражданин Чехии Павел Кафка, которого в декабре 2020 года приговорили к трем годам тюрьмы за участие в войне на Донбассе, написал в украинское посольство письмо, где попросил прощения за свои действия и пожелал Украине восстановления территориальной целостности.

Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис заявил во время конференции, организованной Медийной инициативой за права человека, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Перебийнис зачитал письмо Кафки, в котором тот рассказывает, что в 2015 году встал на сторону террористов, "не задумывался о последствиях этих незаконных действий" и "лично не участвовал ни в каких боевых операциях" (хотя суд доказал обратное).

"В конце [письма Кафка] пишет, что хотел бы извиниться перед нашей страной, и он верит, что нашей стране удастся вернуть территориальную целостность дипломатическим путем", - сказал Перебийнис.

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Он добавил: не знает, что именно могло побудить Кафку к написанию письма. "Возможно, чисто меркантильные интересы, возможно, он надеется, что ему удастся как-то уменьшить срок заключения. Но факт остается фактом: человек отбывает наказание и по крайней мере на словах раскаивается в том, что он совершил против Украины", - сказал посол.

Издание отмечает, что Кафка в 2015-2016 годах воевал на Донбассе. Его обвиняли в "участии в организованной преступной группировке". В июле 2020 года краевой суд города Ческе-Будеёвице приговорил его к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет.

После такого приговора прокурор и сам подсудимый подали апелляции. 3 декабря 2020 года дело рассмотрела апелляционная инстанция - пражский Верховный суд. Она изменила приговор с условного на реальный.

В своих объяснениях перед судом осужденный утверждал, что на Facebook присоединился к группе, которая называлась вроде "Россия - наш настоящий друг".

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Кафка утверждал, что увидел там соответствующие призывы, сделал российскую визу и поехал на Донбасс якобы "помогать гражданским, бездомным и работать в больнице". Однако следствие смогло доказать, что на самом деле он участвовал в реальных боевых действиях против украинских военных.

По словам Перебийноса, всего в Чехии судили или судят более 20 граждан страны за причастность к боевым действиям на Донбассе. В рамках этих дел были вынесены около шести приговоров, из которых реальных два.

В сентябре 2020 года суд в Праге осудил на 4,5 года гражданина Беларуси Алексея Фадеева за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе. А в декабре 2020-го - Павла Кафку.