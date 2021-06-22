РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10943 посетителя онлайн
Новости
1 138 15

Крымская платформа будет действовать, пока не произойдет деоккупация и реинтеграция полуострова, - Кориневич

Крымская платформа будет действовать, пока не произойдет деоккупация и реинтеграция полуострова, - Кориневич

Участники саммита "Крымской платформы" 23 августа должны принять итоговый документ, который будет охватывать все ключевые вопросы, связанные с временной оккупацией Крыма.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич во время дискуссии "Саммит Крымской платформы: как Украина и трансатлантические партнеры могут решить проблему милитаризации Крыма?", организованной Немецким фондом Маршалла США, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, это будет очень хороший результат, если саммит, который состоится 23 августа в Киеве, завершится итоговым документом, какой-то политической декларацией, которая будет включать все ключевые вопросы и проблемные сферы по временной оккупации Крыма Российской Федерацией", - сказал он.

По словам Кориневича, сейчас на международном уровне прилагается много дипломатических и правозащитных усилий, в частности Генеральной Ассамблеей ООН и ПАСЕ, но до настоящего времени не было всеобъемлющей, полноценной международной платформы, "где можно было бы обсуждать все вопросы, связанные с Крымом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия противодействует Крымской платформе, но не сможет нас остановить, - Кулеба

Такой итоговый документ, заметил он, будет важным результатом саммита также для людей, которые ежедневно занимаются только вопросами Крыма.

Крымская платформа будет действовать на постоянной основе как процесс, "который не остановится, пока не произойдет деоккупация и реинтеграция Крыма", добавил Кориневич.

По его словам, в Киеве будет работать офис Крымской платформы, укомплектованный персоналом, который будет постоянно заниматься только вопросами Крыма в режиме 27/7.

По мнению Кориневича, для ускорения деоккупации и реинтеграции важно реализовывать конкретные проекты в рамках платформы, чего "не хочет Россия". Это могут быть и "небольшие" проекты, как создание Музея крымскотатарской культуры в Киеве либо открытие больницы или университета в Геническе - недалеко от административной границы Крыма. "Но на самом деле это не мелочи, - отметил он. - Это весомые вещи, которые будут важным шагом вперед на пути реализации Крымской платформы".

Также читайте: США на саммите Крымской платформы будут представлены на высоком уровне, - Нуланд

Напомним, Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине. Деятельность Крымской платформы будет запущена на саммите 23 августа, на который президент Украины приглашает лидеров многих стран.

Автор: 

Крым (26375) Кориневич Антон (91) Крымская платформа (308)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13


https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1407350628083453965 4 ч

вот никогда не думала, что клич предателей Крыма "Хоть камни с неба..!" будет так реален.

Крымская платформа будет действовать, "пока не произойдет деоккупация и реинтеграция" полуострова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4296
показать весь комментарий
22.06.2021 22:00
+3
извените непрочитал в каком году это ? в 2022 или 2025 ? а может в 2999 году ?
показать весь комментарий
22.06.2021 22:12
+1
Крымская платформа будет действовать, пока не произойдет деоккупация и реинтеграция полуострова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 8702
показать весь комментарий
22.06.2021 22:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13


https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1407350628083453965 4 ч

вот никогда не думала, что клич предателей Крыма "Хоть камни с неба..!" будет так реален.

Крымская платформа будет действовать, "пока не произойдет деоккупация и реинтеграция" полуострова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4296
показать весь комментарий
22.06.2021 22:00 Ответить
Що ви називаєте даром Божим, постійні маніпуляції пліснявої влади?
показать весь комментарий
23.06.2021 10:04 Ответить
Крымская платформа будет действовать, пока не произойдет деоккупация и реинтеграция полуострова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 8702
показать весь комментарий
22.06.2021 22:08 Ответить
извените непрочитал в каком году это ? в 2022 или 2025 ? а может в 2999 году ?
показать весь комментарий
22.06.2021 22:12 Ответить
Сегодня в Одессу прибыло 2 транспорта из Британии....,Подписан Договор о строительстве 2 военно-морских баз Британии в Украине,также гости из Британии поставят в Украину 2 тральщика и несколько ракетных катеров...
Крысы Мавзолейные,верните Украине авианосец адмирал Кузнецов...воры долбанные...
показать весь комментарий
22.06.2021 22:28 Ответить
РАБссия будет скоро участвовать в Олимпиаде в Японии... советую рюсским баранам на спине спортсменов нарисовать Карту РАБссии с Крымом.... Увидите реакцию всего Мира...бараны тупые...докажите что Крым это Срань РАБссиянская...
показать весь комментарий
22.06.2021 22:40 Ответить
Крымская платформа будет действовать, пока не произойдет деоккупация и реинтеграция полуострова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4009
показать весь комментарий
22.06.2021 22:50 Ответить
Расейские зомбаки брешут в сетях, что Крымнаш развивается и одновременно воют и проклинают, что бандеры не дают воду.
показать весь комментарий
23.06.2021 00:07 Ответить
Тобто - вічно......
показать весь комментарий
23.06.2021 04:52 Ответить
 
 