Крымская платформа будет действовать, пока не произойдет деоккупация и реинтеграция полуострова, - Кориневич

Участники саммита "Крымской платформы" 23 августа должны принять итоговый документ, который будет охватывать все ключевые вопросы, связанные с временной оккупацией Крыма.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич во время дискуссии "Саммит Крымской платформы: как Украина и трансатлантические партнеры могут решить проблему милитаризации Крыма?", организованной Немецким фондом Маршалла США, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, это будет очень хороший результат, если саммит, который состоится 23 августа в Киеве, завершится итоговым документом, какой-то политической декларацией, которая будет включать все ключевые вопросы и проблемные сферы по временной оккупации Крыма Российской Федерацией", - сказал он.

По словам Кориневича, сейчас на международном уровне прилагается много дипломатических и правозащитных усилий, в частности Генеральной Ассамблеей ООН и ПАСЕ, но до настоящего времени не было всеобъемлющей, полноценной международной платформы, "где можно было бы обсуждать все вопросы, связанные с Крымом".

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Такой итоговый документ, заметил он, будет важным результатом саммита также для людей, которые ежедневно занимаются только вопросами Крыма.

Крымская платформа будет действовать на постоянной основе как процесс, "который не остановится, пока не произойдет деоккупация и реинтеграция Крыма", добавил Кориневич.

По его словам, в Киеве будет работать офис Крымской платформы, укомплектованный персоналом, который будет постоянно заниматься только вопросами Крыма в режиме 27/7.

По мнению Кориневича, для ускорения деоккупации и реинтеграции важно реализовывать конкретные проекты в рамках платформы, чего "не хочет Россия". Это могут быть и "небольшие" проекты, как создание Музея крымскотатарской культуры в Киеве либо открытие больницы или университета в Геническе - недалеко от административной границы Крыма. "Но на самом деле это не мелочи, - отметил он. - Это весомые вещи, которые будут важным шагом вперед на пути реализации Крымской платформы".

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Напомним, Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине. Деятельность Крымской платформы будет запущена на саммите 23 августа, на который президент Украины приглашает лидеров многих стран.