Главные новости 22 июня: программа здоровья от Зеленского, полстраны в пыльной буре
Зеленский собирается оздоровить нацию, Левобережье накрыла пыльная буря, Горького Лука проводили в последний путь, - главные новости Украины 22 июня.
Зеленский взялся за здоровье украинцев
Президент представил общенациональную программу "Здоровая Украина". Цель оздоровления - чтобы украинцы жили дольше. Достичь этой цели собираются популяризацей здорового образа жизни: в школах введут перерывы для занятий физкультурой, а по всей стране обещают создать активные парки и спортплощадки. Людям старше 55 лет предложат каждый 2 года проходить так называемый "чек-ап" - комплексную проверку состояния здоровья, в которую будет входить анализ крови и ряд скриниговых программ, направленных на раннее выявление рака. Отслеживать прохождение чек-апов можно будет через кабинет пациента в приложении "Дія".
Половину страны накрыла пыльная буря
Буря под названием "Астраханский суховей" накрыла Левобережную часть Украины. В Киеве - сильный смог. Людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей или сердечно-сосудистой системы лучше не выходить на улицу и закрыть окна. Ночью должно стать полегче.
Обвалы в Тернополе и в Одесской области
Во время земляных работ в Тернополе двоих рабочих засыпало грунтом: один из них погиб, другой - находится в больнице.
А в Лебедевке Одесской области сошел оползень. Попал ли под него кто-то - неизвестно. По словам очевидцев, прямо перед тем, как все рухнуло, на пляже видели девушку. Но, возможно, она успела убежать. Спасатели, военнослужащие и местные жители разбирают завалы.
Семенченко оставили под стражей, Антоненко - под домашним арестом
Адвокаты оспаривали в апелляционном суде содержание под стражей экс-нардепа Семена Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования. Суд отказал.
Меру пресечения продлили подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и военнослужащему Андрею Антоненко. Он останется под домашним арестом как минимум до 20 августа.
Тарифы на тепло и воду вырастут на 1/3
Такой прогноз озвучило Министерство экономики. Это будет самый большой рост в ближайшие несколько лет. Так, в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, а в 2023 и 2024 годах - на 5%.
Горького Лука проводили в последний путь
Прощание с блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым, известным под псевдонимом Горький Лук, состоялось на Майдане Незалежности.
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Такой прогноз озвучило Министерство экономики. https://censor.net/ru/news/3272798/tarify_na_otoplenie_i_goryachuyu_vodu_v_etom_godu_vyrastut_na_tret_prognoz_minekonomiki. Так, в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, а в 2023 и 2024 годах - на 5%.
Бубачка, я тобою пишатимусь!
Але це не заперечує того що Зеля тріпло і у порівнянні с будь яким американським президентом є величиной нескінченно малою
"ну не воспринимайте слова президента буквально. ну сказал и сказал. а уволим ляшко"