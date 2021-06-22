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Новости
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Главные новости 22 июня: программа здоровья от Зеленского, полстраны в пыльной буре

Главные новости 22 июня: программа здоровья от Зеленского, полстраны в пыльной буре

Зеленский собирается оздоровить нацию, Левобережье накрыла пыльная буря, Горького Лука проводили в последний путь, - главные новости Украины 22 июня.

Зеленский взялся за здоровье украинцев

Президент представил общенациональную программу "Здоровая Украина". Цель оздоровления - чтобы украинцы жили дольше. Достичь этой цели собираются популяризацей здорового образа жизни: в школах введут перерывы для занятий физкультурой, а по всей стране обещают создать активные парки и спортплощадки. Людям старше 55 лет предложат каждый 2 года проходить так называемый "чек-ап" - комплексную проверку состояния здоровья, в которую будет входить анализ крови и ряд скриниговых программ, направленных на раннее выявление рака. Отслеживать прохождение чек-апов можно будет через кабинет пациента в приложении "Дія".

Половину страны накрыла пыльная буря

Буря под названием "Астраханский суховей" накрыла Левобережную часть Украины. В Киеве - сильный смог. Людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей или сердечно-сосудистой системы лучше не выходить на улицу и закрыть окна. Ночью должно стать полегче.

Обвалы в Тернополе и в Одесской области

Во время земляных работ в Тернополе двоих рабочих засыпало грунтом: один из них погиб, другой - находится в больнице.

А в Лебедевке Одесской области сошел оползень. Попал ли под него кто-то - неизвестно. По словам очевидцев, прямо перед тем, как все рухнуло, на пляже видели девушку. Но, возможно, она успела убежать. Спасатели, военнослужащие и местные жители разбирают завалы.

Семенченко оставили под стражей, Антоненко - под домашним арестом

Адвокаты оспаривали в апелляционном суде содержание под стражей экс-нардепа Семена Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования. Суд отказал.

Меру пресечения продлили подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и военнослужащему Андрею Антоненко. Он останется под домашним арестом как минимум до 20 августа.

Тарифы на тепло и воду вырастут на 1/3

Такой прогноз озвучило Министерство экономики. Это будет самый большой рост в ближайшие несколько лет. Так, в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, а в 2023 и 2024 годах - на 5%.

Горького Лука проводили в последний путь

Прощание с блогером и писателем, военным парамедиком Святославом Носовым, известным под псевдонимом Горький Лук, состоялось на Майдане Незалежности.

Автор: 

здоровье (1387) Зеленский Владимир (20290) обвал (181) оползни (62) похороны (1528) тарифы (1874) блогер (218) буря (26)


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Топ комментарии
+9
Главные новости 22 июня: программа здоровья от Зеленского, полстраны в пыльной буре - Цензор.НЕТ 3951
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22.06.2021 22:34
+8
Тарифы на тепло и воду вырастут на 1/3
Такой прогноз озвучило Министерство экономики. https://censor.net/ru/news/3272798/tarify_na_otoplenie_i_goryachuyu_vodu_v_etom_godu_vyrastut_na_tret_prognoz_minekonomiki. Так, в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, а в 2023 и 2024 годах - на 5%.


Бубачка, я тобою пишатимусь!
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22.06.2021 22:18
+7
Главные новости 22 июня: программа здоровья от Зеленского, полстраны в пыльной буре - Цензор.НЕТ 4693
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22.06.2021 22:35
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Тарифы на тепло и воду вырастут на 1/3
Такой прогноз озвучило Министерство экономики. https://censor.net/ru/news/3272798/tarify_na_otoplenie_i_goryachuyu_vodu_v_etom_godu_vyrastut_na_tret_prognoz_minekonomiki. Так, в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, а в 2023 и 2024 годах - на 5%.


Бубачка, я тобою пишатимусь!
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22.06.2021 22:18 Ответить
Тіль "прєдохраняйтеся"....)))
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22.06.2021 22:30 Ответить
Пацан сказал - пацан сделал. Главные новости 22 июня: программа здоровья от Зеленского, полстраны в пыльной буре - Цензор.НЕТ 188
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22.06.2021 22:34 Ответить
Главные новости 22 июня: программа здоровья от Зеленского, полстраны в пыльной буре - Цензор.НЕТ 1268
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22.06.2021 22:34 Ответить
Байден ідучи на вибори обіцяв вакцинувати 100 мільйонів, а вакцинував 200. Тому слово президента США має вагу, а це тріпло криворогате.
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22.06.2021 22:41 Ответить
Та нічого Байден перед вибоорами не обісцяв тому що не мав ніяких цифр. За нього всю логістику зробили попередники а він тільки перерозподіляв та і те за допомогою армії.
Але це не заперечує того що Зеля тріпло і у порівнянні с будь яким американським президентом є величиной нескінченно малою
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22.06.2021 23:38 Ответить
Дебильная крыворожская семейка напоказ!
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22.06.2021 23:12 Ответить
Главные новости 22 июня: программа здоровья от Зеленского, полстраны в пыльной буре - Цензор.НЕТ 3951
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22.06.2021 22:34 Ответить
До 24 серпня вакцинувати 70% населення.
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22.06.2021 22:36 Ответить
пол часа назад зепутанг на "прямом"
"ну не воспринимайте слова президента буквально. ну сказал и сказал. а уволим ляшко"
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22.06.2021 22:43 Ответить
Главные новости 22 июня: программа здоровья от Зеленского, полстраны в пыльной буре - Цензор.НЕТ 4693
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22.06.2021 22:35 Ответить
З усього всього тільки за горькім луком плачу! RIP, сонечко!
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22.06.2021 22:48 Ответить
Ціни на продукти космос, скоро будуть травку щипати ті, хто привів зелень тупу до влади. А це такі да, здорова їжа.
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22.06.2021 22:50 Ответить
Горький лук- це неймовірне створіння! Чому так рано?!(((
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22.06.2021 23:10 Ответить
може траванули?
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23.06.2021 07:46 Ответить
Головні новини 22 червня: програма здоров'я від Зеленського, пів країни в пиловій бурі - Цензор.НЕТ 4529
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23.06.2021 01:22 Ответить
Пыльные бури. Совок это мрак НО пыльные бури ликвидировали ПОСАДКАМИ. А теперь "благодаря" "экономии" газа все кому не лень РЕЖУТ эти насаждения. Просто вырезают под корень. Ну что удивительного "экономят газ" и "трошки для себе". Плюс деревья пропадают от омелы и других болезней. Поэтому пыльные бури станут привычным явлением. В стране где можно засадить ВСЮ неиспользуемую для земледелия землю даже то что засажено- пилят не меренно.Идиоты.
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23.06.2021 06:32 Ответить
 
 