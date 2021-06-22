Начальник СИЗО, подозреваемый в присвоении 165 тыс. грн при ремонте камер, арестован на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО

В Закарпатской области взят под стражу начальник СИЗО, подозреваемый в присвоении бюджетных средств при ремонте камер.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранителями установили, что во время ремонта камер в СИЗО было незаконно присвоено 165 тыс. грн бюджетных средств. На эту сумму в соответствующих актах выполненных работ завысили их стоимость и объем.

10 июня на основании полученных доказательств следователи сообщили начальнику СИЗО о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 22 июня, судья Ужгородского горрайонного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога и отстранил его от занимаемой должности.

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Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.