Начальник СИЗО, подозреваемый в присвоении 165 тыс. грн при ремонте камер, арестован на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО
В Закарпатской области взят под стражу начальник СИЗО, подозреваемый в присвоении бюджетных средств при ремонте камер.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранителями установили, что во время ремонта камер в СИЗО было незаконно присвоено 165 тыс. грн бюджетных средств. На эту сумму в соответствующих актах выполненных работ завысили их стоимость и объем.
10 июня на основании полученных доказательств следователи сообщили начальнику СИЗО о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня, 22 июня, судья Ужгородского горрайонного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога и отстранил его от занимаемой должности.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
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