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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Этаж в бизнес-центре сына Януковича в оккупированном Донецке продают на OLX за $700 тысяч

Пятый этаж здания, построенного в Донецке до оккупации компанией сына беглого экс-президента Александра Януковича, продают почти за 700 тысяч долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на объявление на сайте OLX.

Этаж в бизнес-центре сына Януковича в оккупированном Донецке продают на OLX за $700 тысяч 01

Его разместили еще 24 мая. В описании указано, что продаются офисные помещения площадью 1700 кв. м на 5 этаже БЦ "Столичный" (оккупированный Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, 102 Б).

Цена - 698 950 долларов.

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Отмечается, что в помещениях сделан ремонт, есть видеонаблюдение, кондиционер, пожарная сигнализация, место для парковки, грузовой лифт и автономное отопление, а территория охраняется.

БЦ "Столичный" построила в 2014 году (еще до начала российско-украинской войны) компания "МАКО Холдинг". Согласно открытому реестру, компания принадлежит сыну беглого украинского экс-президента Виктора Януковича - Александру Януковичу, и занималась инвестициями в строительство.

Этаж в бизнес-центре сына Януковича в оккупированном Донецке продают на OLX за $700 тысяч 02

Автор объявления также предлагает еще ряд объектов недвижимости в оккупированном Донецке.

Этаж в бизнес-центре сына Януковича в оккупированном Донецке продают на OLX за $700 тысяч 03

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Автор: 

Донецьк (6322) недвижимость (817)


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Топ комментарии
+7
Да какая разница? Да, зеля?! Скоро тебя не будет . А Донецк заживёт своей привычной украинской жизнью. Береги себя, одаробло крыворогатое!)))
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22.06.2021 23:24
+6
Эти впопучленцы засрали весь ОЛХ своими объявами.
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22.06.2021 23:32
+5
Купить, штоле?)
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22.06.2021 23:28
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А Ахмєтов свої вже продав?
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22.06.2021 23:13 Ответить
Нет. У него там все под охраной
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22.06.2021 23:34 Ответить
Думаю ніхто з такими грішми не погодиться оформляти нерухомість згідно законів так званої ДНР, прогонять через українські реєстри і прикормлених нотаріусів.
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22.06.2021 23:15 Ответить
Прямо очередь желающих стоит.
С доплатой - можно подумать.
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22.06.2021 23:20 Ответить
ета всьо єрунда! ви віділі майку сина парашенка?! а син ющєнка вабщє в руках дарагой смартфон дєржал!! (забули?...).
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22.06.2021 23:21 Ответить
Да какая разница? Да, зеля?! Скоро тебя не будет . А Донецк заживёт своей привычной украинской жизнью. Береги себя, одаробло крыворогатое!)))
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22.06.2021 23:24 Ответить
Купить, штоле?)
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22.06.2021 23:28 Ответить
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22.06.2021 23:29 Ответить
Та да )))
Недавно ездил в командировку в Бухарест, бронировал через букинг. Стало интересно, вбил Донецк. Выдало кучу работающих отелей, которые можно забронировать через международные сервисы
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22.06.2021 23:36 Ответить
Эти впопучленцы засрали весь ОЛХ своими объявами.
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22.06.2021 23:32 Ответить
Випадково, на OLX, не продається ось цей будинок? Може хтось бачив оголошення?

Этаж в бизнес-центре сына Януковича в оккупированном Донецке продают на OLX за $700 тысяч - Цензор.НЕТ 3645
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22.06.2021 23:36 Ответить
Мені ще з два тижні вчителькою за 4000 зелених відпрацювати, та я й ту раду з придурками зеленими нахрєн скуплю!)
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22.06.2021 23:42 Ответить
Так получается ОЛХ пособник террористов? Неее, не может быть, не верю 😁😁😁
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22.06.2021 23:37 Ответить
Донецк - это Украина. Другое дело, что глупо покупать что-то на оккупированных территориях без возможности оформить сделку по нормам украинского законодательства. Потому что после деоккупации эти сделки не будут признаны законными.
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22.06.2021 23:45 Ответить
Здесь иная цель скорее. Врядли кто купит со стороны.
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22.06.2021 23:50 Ответить
я чота не понимаю почему на ОЛХ не блокируют объявы с оккупированных территорий. их полно там.
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23.06.2021 03:08 Ответить
Дорого, за 700 000 підорубльов взяв би
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23.06.2021 05:59 Ответить
А я и 70 грн. не дал бы. Ничего там вся эта недвижимость не стоит
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23.06.2021 08:31 Ответить
покажите мне дурака, у которого есть миллион долларов. сомневаюсь, что такие есть. а кто, кроме дурака, может купить что-то в дыре? нормальный человек поостережется там покупать что-либо даже за сто долларов.
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23.06.2021 09:08 Ответить
 
 