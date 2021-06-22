Этаж в бизнес-центре сына Януковича в оккупированном Донецке продают на OLX за $700 тысяч
Пятый этаж здания, построенного в Донецке до оккупации компанией сына беглого экс-президента Александра Януковича, продают почти за 700 тысяч долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на объявление на сайте OLX.
Его разместили еще 24 мая. В описании указано, что продаются офисные помещения площадью 1700 кв. м на 5 этаже БЦ "Столичный" (оккупированный Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, 102 Б).
Цена - 698 950 долларов.
Отмечается, что в помещениях сделан ремонт, есть видеонаблюдение, кондиционер, пожарная сигнализация, место для парковки, грузовой лифт и автономное отопление, а территория охраняется.
БЦ "Столичный" построила в 2014 году (еще до начала российско-украинской войны) компания "МАКО Холдинг". Согласно открытому реестру, компания принадлежит сыну беглого украинского экс-президента Виктора Януковича - Александру Януковичу, и занималась инвестициями в строительство.
Автор объявления также предлагает еще ряд объектов недвижимости в оккупированном Донецке.
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С доплатой - можно подумать.
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