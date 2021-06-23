Террорист Гиркин: "Причины потерь в ДНР - штаб бригады строит двухэтажную сауну на деньги с продажи топлива для бронемашин"

Потери среди российских оккупантов на Донбассе связаны с воровством горючего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом террорист Игорь Гиркин-Стрелков написал в Telegram.

"Причина больших потерь исключительно в том , что командование ценит сохранность железа намного выше жизней людей . Откровенно и на полном серьёзе предполагая , что не железо создано , что бы защищать людей а на оборот . Тем более с железа можно каждый день поиметь и неплохо , а от людей одни проблемы . Если бы всё происходило в тёмное время и тем более под прикрытием брони , таких жертв удалось бы избежать .

Но можно не сомневаться , что броня не сходя с места каждый день сжигает тонны горючего , на вырученные от которых деньги строится в штабе бригады двухэтажная сауна и закрываются банкнотами глаза проверяющих комиссий", - сообщил террорист.

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