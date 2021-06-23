Террорист Гиркин: "Причины потерь в ДНР - штаб бригады строит двухэтажную сауну на деньги с продажи топлива для бронемашин"
Потери среди российских оккупантов на Донбассе связаны с воровством горючего.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом террорист Игорь Гиркин-Стрелков написал в Telegram.
"Причина больших потерь исключительно в том , что командование ценит сохранность железа намного выше жизней людей . Откровенно и на полном серьёзе предполагая , что не железо создано , что бы защищать людей а на оборот . Тем более с железа можно каждый день поиметь и неплохо , а от людей одни проблемы . Если бы всё происходило в тёмное время и тем более под прикрытием брони , таких жертв удалось бы избежать .
Но можно не сомневаться , что броня не сходя с места каждый день сжигает тонны горючего , на вырученные от которых деньги строится в штабе бригады двухэтажная сауна и закрываются банкнотами глаза проверяющих комиссий", - сообщил террорист.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гиркин может быть причастен ко взрывам домов в России в 1999 году
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/07/27/105660/girkin-mozhet-byt-prichasten-ko-vzryvam-domov-v-rossii-v-1999-godu.shtml
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2015/01/15/107687/rusizm--sadista-girkina-obvinyayut-v-uchastii-v-etnicheskikh-chistkakh-v-bosnii.shtml
Читаем и думаем
Долг каждого ликвидировать эту тварь
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/05/03/104410/dolg-kazhdogo-likvidirovat-etu-tvar.shtml
бунтмир, бессмысленный и беспощадный".
А. С. Пушкин, Капитанская дочка (1836)