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Новости Агрессия России против Украины
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Террорист Гиркин: "Причины потерь в ДНР - штаб бригады строит двухэтажную сауну на деньги с продажи топлива для бронемашин"

Террорист Гиркин:

Потери среди российских оккупантов на Донбассе связаны с воровством горючего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом террорист Игорь Гиркин-Стрелков написал в Telegram.

"Причина больших потерь исключительно в том , что командование ценит сохранность железа намного выше жизней людей . Откровенно и на полном серьёзе предполагая , что не железо создано , что бы защищать людей а на оборот . Тем более с железа можно каждый день поиметь и неплохо , а от людей одни проблемы . Если бы всё происходило в тёмное время и тем более под прикрытием брони , таких жертв удалось бы избежать .

Но можно не сомневаться , что броня не сходя с места каждый день сжигает тонны горючего , на вырученные от которых деньги строится в штабе бригады двухэтажная сауна и закрываются банкнотами глаза проверяющих комиссий", - сообщил террорист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС

Террорист Гиркин: Причины потерь в ДНР - штаб бригады строит двухэтажную сауну на деньги с продажи топлива для бронемашин 01

Читайте также: Страшные рассказки российских оккупантов о якобы расстреле украинскими военными "машины медицинской помощи" опровергли местные жители, - Арестович

Автор: 

Донбасс (26955) Гиркин Игорь (192) наемники рф (2079)


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Топ комментарии
+16
Удивительно, как он ухитрился настолько пережить Захарченко? Было б как-то понятно, если бы сидел тихо и говорил бы только правильные вещи. Но почему ему столько позволяют? Ведь он наговорил уже на десяток вечеринок в кафе "Сепар" и на дюжину поездок в лифте имени Моторолы.
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23.06.2021 00:23
+14
Получается у главарей обдроченцев сауна ценится больше, чем сами 16-ти тысячные кокочленцы?.. Русский мир он такой, высокодуховный
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23.06.2021 00:16
+11
потому что Гарик Гиркин из хорошей интеллигентной еврейской семьи, - он знает когда надо сделать ноги=) Начитанный архивариус
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23.06.2021 00:31
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Получается у главарей обдроченцев сауна ценится больше, чем сами 16-ти тысячные кокочленцы?.. Русский мир он такой, высокодуховный
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23.06.2021 00:16 Ответить
А хто ж там пуляє по ним?
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23.06.2021 00:18 Ответить
какаяразніца?
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23.06.2021 00:26 Ответить
Нікого там нема
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23.06.2021 06:01 Ответить
Мирно летіла українська ракета, а тут де не взялися два тази й підрізали.
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23.06.2021 06:03 Ответить
Стихийно создавшаяся самооборона. Накупили ракет в военторге и развлекаются.
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23.06.2021 09:16 Ответить
Удивительно, как он ухитрился настолько пережить Захарченко? Было б как-то понятно, если бы сидел тихо и говорил бы только правильные вещи. Но почему ему столько позволяют? Ведь он наговорил уже на десяток вечеринок в кафе "Сепар" и на дюжину поездок в лифте имени Моторолы.
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23.06.2021 00:23 Ответить
Захарченко очень любил ходить в ссаных трусах. А этот любит столичный гламур. Так и спасся.
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23.06.2021 00:30 Ответить
потому что Гарик Гиркин из хорошей интеллигентной еврейской семьи, - он знает когда надо сделать ноги=) Начитанный архивариус
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23.06.2021 00:31 Ответить
Нормальный еврей на его бы месте сидел бы тихо, не отсвечивая. Прочитав новость о последнем визите Захарченко в кафе, ему следовало бы переехать в глухую тайгу, сузив круг общения до 2-3 северных оленей.
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23.06.2021 00:37 Ответить
поневоле начинаешь искать оригинал майнкампф на блошином рынке.
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23.06.2021 00:44 Ответить
Захарченко ноль против Гиркина для России .

Гиркин может быть причастен ко взрывам домов в России в 1999 году

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/07/27/105660/girkin-mozhet-byt-prichasten-ko-vzryvam-domov-v-rossii-v-1999-godu.shtml
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23.06.2021 00:37 Ответить
Садиста Гиркина обвиняют в участии в этнических чистках в Боснии

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2015/01/15/107687/rusizm--sadista-girkina-obvinyayut-v-uchastii-v-etnicheskikh-chistkakh-v-bosnii.shtml
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23.06.2021 00:38 Ответить
Тем более удивляет его живучесть.
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23.06.2021 00:39 Ответить
Он с ФСБ и там у него есть наверное не простая крыша
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23.06.2021 00:42 Ответить
ну да. сложная крыша, как позолоченная анальная пробъка, аккурат похожая на купол собора Василия...
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23.06.2021 00:50 Ответить
Увінчана шестип'ястним хрестом (чи як там це називається).
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23.06.2021 06:05 Ответить
За что позволено гиркину , то что не было позволено Захарченко?

Читаем и думаем

Долг каждого ликвидировать эту тварь

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/05/03/104410/dolg-kazhdogo-likvidirovat-etu-tvar.shtml
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23.06.2021 00:41 Ответить
Дак кто орков пожарил? На своей мине - или наши шмальнули? Если наши прихуярили, ну так в прошлом году наших медиков в белых касках тоже поубивали - когда Естонец погиб.
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23.06.2021 02:06 Ответить
Кацапы, так держать. На одного нашего защитника, по статистике, - 16 двухсотых лаптежмуров.
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23.06.2021 02:21 Ответить
"Не дай Бог увидеть русский бунт мир, бессмысленный и беспощадный".
А. С. Пушкин, Капитанская дочка (1836)
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23.06.2021 02:34 Ответить
Можна подумать - крадуть кацапи тільки на Донбасі! Він у Чечні воював - був куратором від ФСБ у російських десантників - не бачив? Був я у Москві у 2008-му Зустрічався з колишнім однокурсником Той двічі Чечню пройшов - і першу і другу кампанію Казав - крали безбожно Але ж там на "апалченцев" списать не можна було - там були кадрові російські війська!
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23.06.2021 03:52 Ответить
да, для украинцев "очень важно мнение" этого недостреленного ********* гиркина... сбу пока что отдыхает и работает над концепцией реконструкции своей слабоумности...
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23.06.2021 05:17 Ответить
До Гіркіна треба дослуховуватися, бо він - досвідчений ворог. Він передбачав Іловайський котел ще за три місяці до фактичних подій. Тільки називав його "Південний котел".
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23.06.2021 06:09 Ответить
Нечего шастать по своих же минных полях. А наших войск там нет. Они по приказу "гениального" главкома отведены куда-то взад.
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23.06.2021 06:52 Ответить
Я протестую.В сауне высоко духовную пополченочку снимали. Там несколько сюжетов было. Действ, так сказать.
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23.06.2021 07:51 Ответить
Ватный террорист Дыркин, тебе давно пора уже менять пол и покупать рейтузы с рюшами ,потому что ,тварь, ответить за свои преступления рано или поздно придется ! Выступает оно ,падло ....
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23.06.2021 09:18 Ответить
Хорошо попили водички обдроченцы, вот бы всегда так)
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23.06.2021 09:29 Ответить
Спокойно, гаспада дописувачи. Цель этого фейка не обвинить руководство днр в хищении топлива, об этом даже Ольга Бузова в курсе, а обгадить ВСУ. Как бы ненапрямую вскользь уроминается,что мы стреляем по скорым помощам. Сегодня по скорым, завтра по ветеранам ВоВ, инвалидам, беременным детям и т.д. По сути Гиркин отмазывает рухководство бригады, а не обвиняет
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23.06.2021 10:06 Ответить
 
 