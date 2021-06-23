Новую разновидность штамма коронавируса "дельта плюс" обнаружили уже в 10 странах
Новую разновидность штамма коронавируса "Дельта Плюс" обнаружили в десяти странах - Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом пишут Hindustan Times и The Guardian.
Отмечается, что в частности Индия сообщила о 22 случаях, вызванных "дельтой плюс".
"дельта плюс" - это просто вариант "дельта" с дополнительной мутацией K417N. Мутация K417N также наблюдается в варианте "Бета", впервые обнаруженном в Южной Африке.
Существует как минимум две отдельные группы варианта, известные как Delta-AY.1 и Delta AY.2. AY.1 наиболее распространен.
Когда его впервые обнаружили, он был коротко и неофициально описан как "непальский" вариант, потому что его зафиксировали у 13 человек, которые путешествовали из Непала в Японию. Возник ли вариант действительно в Непале, неясно.
Уточняется, что серьезность и заразность "дельты плюс" еще не известна.
Сейчас "дельта плюс" является вариантом, вызывающим интерес исследователей, но его пока не классифицируют как таковой, который "вызывает беспокойство".
21 июня индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования "дельтой плюс".
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також в органі, де накопичилися спайк-протеїни, велика вірогідність утворення тромбів
людства
Ты сам то понял , что написал ?
Это как то странно , на фоне «бушующих вирусов» …
https://twitter.com/Ogrysko
Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
·https://twitter.com/Ogrysko/status/1407714650138030080 4 год
Це, безсумнівно, справедлива вимога. От тільки перекривати з Росією треба все, але не через пандемію, а через те, що це країна-ворог. І зробити так слід було ще у 2014 р. А тепер вже пізно: з Росії цей небезпечний штам нам вже завезли. Діяти треба вчасно!