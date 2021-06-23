РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11629 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 598 26

Новую разновидность штамма коронавируса "дельта плюс" обнаружили уже в 10 странах

Новую разновидность штамма коронавируса

Новую разновидность штамма коронавируса "Дельта Плюс" обнаружили в десяти странах - Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом пишут Hindustan Times и The Guardian.

Отмечается, что в частности Индия сообщила о 22 случаях, вызванных "дельтой плюс".

"дельта плюс" - это просто вариант "дельта" с дополнительной мутацией K417N. Мутация K417N также наблюдается в варианте "Бета", впервые обнаруженном в Южной Африке.

Существует как минимум две отдельные группы варианта, известные как Delta-AY.1 и Delta AY.2. AY.1 наиболее распространен.

Когда его впервые обнаружили, он был коротко и неофициально описан как "непальский" вариант, потому что его зафиксировали у 13 человек, которые путешествовали из Непала в Японию. Возник ли вариант действительно в Непале, неясно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высокий уровень миграции из РФ создает риск быстрого распространения штамма коронавируса "дельта" в Украине, - Нацакадемия наук

Уточняется, что серьезность и заразность "дельты плюс" еще не известна.

Сейчас "дельта плюс" является вариантом, вызывающим интерес исследователей, но его пока не классифицируют как таковой, который "вызывает беспокойство".

21 июня индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования "дельтой плюс".

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Новую разновидность штамма коронавируса "дельта плюс" обнаружили уже в 10 странах - Цензор.НЕТ 7251Биолаборатории ФСБ работают не покладая рук. На подходе новые высоко заразные штаммы. А наивные продолжают искать летучих мышей в Ухане... Изолируйте рашисскую помойку от цивилизованного мира! Дальше начнутся поджоги лесов в Европе и в Штатах.
показать весь комментарий
23.06.2021 08:23
+4
А ще "корона" руйнує сіру речовину головного мозку. Карочє, проходить суцільне озєбілєваніє
людства
показать весь комментарий
23.06.2021 08:01
+4
ВИнторогое а где твоя власовская тряпка? или ты из тех кто сбежал с Рашки и теперь предпочитаешь патриотично кудахтать с Германии про любовь к рабсеюшке??
показать весь комментарий
23.06.2021 09:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ау зебилы бегом за гробиками пока дешёвые! А то будут хоронить в поэтиленовых пакетах как бездомных собак! Итересно дельта плюс на хлеб намажеш?
показать весь комментарий
23.06.2021 07:11 Ответить
Гамма на подходе...
показать весь комментарий
23.06.2021 07:35 Ответить
как придет омега-тогда всё,кранты...
показать весь комментарий
23.06.2021 08:14 Ответить
гамма - это вроде бразильский, короче была уже
показать весь комментарий
23.06.2021 09:21 Ответить
вирус мутирует каждое мгновение - так, для сведения
показать весь комментарий
23.06.2021 07:45 Ответить
и шо ж вона спричиняє?
показать весь комментарий
23.06.2021 08:11 Ответить
Може, ти знаєш, шо вона нічого не спричинить за декілька років?
показать весь комментарий
23.06.2021 08:37 Ответить
нащо тобі бож'ї діла?за декілька років ...
показать весь комментарий
23.06.2021 10:13 Ответить
Можливо "швидку Настю".
показать весь комментарий
23.06.2021 09:03 Ответить
як мінімум підвищує ймовірність цитокінового шторму при захворюванні будь-якою ГРВІ
також в органі, де накопичилися спайк-протеїни, велика вірогідність утворення тромбів
показать весь комментарий
23.06.2021 09:23 Ответить
самовыпилился?
показать весь комментарий
23.06.2021 10:09 Ответить
абырвалг
показать весь комментарий
24.06.2021 13:41 Ответить
А ще "корона" руйнує сіру речовину головного мозку. Карочє, проходить суцільне озєбілєваніє
людства
показать весь комментарий
23.06.2021 08:01 Ответить
Новую разновидность штамма коронавируса "дельта плюс" обнаружили уже в 10 странах - Цензор.НЕТ 7251Биолаборатории ФСБ работают не покладая рук. На подходе новые высоко заразные штаммы. А наивные продолжают искать летучих мышей в Ухане... Изолируйте рашисскую помойку от цивилизованного мира! Дальше начнутся поджоги лесов в Европе и в Штатах.
показать весь комментарий
23.06.2021 08:23 Ответить
А потом биолаборатории ФСБ будут срать тебе в штаны.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:22 Ответить
ВИнторогое а где твоя власовская тряпка? или ты из тех кто сбежал с Рашки и теперь предпочитаешь патриотично кудахтать с Германии про любовь к рабсеюшке??
показать весь комментарий
23.06.2021 09:35 Ответить
Твое, педофила, мнение очень важно для меня. Пиши еще. (Ты по моему мнению - педофил, потому что я по твоему мнению "из тех кто сбежал с Рашки и теперь предпочитаешь патриотично кудахтать с Германии про любовь к рабсеюшке".)
показать весь комментарий
24.06.2021 13:43 Ответить
а зебіли відкрили кордони, зняли необхідність у тестуванні для приїжджаючих, зелупенцям - похер на цю країну, бо чим сильніший карантин - тим більше можна вкрасти.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:47 Ответить
У тебя когнитивный диссонанс - зебилы ВСЁ пооткрывали , потому что чем сильнее карантин , тем больше стырят …
Ты сам то понял , что написал ?
показать весь комментарий
23.06.2021 10:16 Ответить
"Дельта" просто - это индийский штамм?
показать весь комментарий
23.06.2021 09:59 Ответить
В Испании с 29 июня маски отменяют.

Это как то странно , на фоне «бушующих вирусов» …
показать весь комментарий
23.06.2021 10:20 Ответить
https://twitter.com/Ogrysko
https://twitter.com/Ogrysko

Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·https://twitter.com/Ogrysko/status/1407714650138030080 4 год

Це, безсумнівно, справедлива вимога. От тільки перекривати з Росією треба все, але не через пандемію, а через те, що це країна-ворог. І зробити так слід було ще у 2014 р. А тепер вже пізно: з Росії цей небезпечний штам нам вже завезли. Діяти треба вчасно!
показать весь комментарий
23.06.2021 22:43 Ответить
 
 