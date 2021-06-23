Новую разновидность штамма коронавируса "дельта плюс" обнаружили уже в 10 странах

Новую разновидность штамма коронавируса "Дельта Плюс" обнаружили в десяти странах - Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом пишут Hindustan Times и The Guardian.

Отмечается, что в частности Индия сообщила о 22 случаях, вызванных "дельтой плюс".

"дельта плюс" - это просто вариант "дельта" с дополнительной мутацией K417N. Мутация K417N также наблюдается в варианте "Бета", впервые обнаруженном в Южной Африке.

Существует как минимум две отдельные группы варианта, известные как Delta-AY.1 и Delta AY.2. AY.1 наиболее распространен.

Когда его впервые обнаружили, он был коротко и неофициально описан как "непальский" вариант, потому что его зафиксировали у 13 человек, которые путешествовали из Непала в Японию. Возник ли вариант действительно в Непале, неясно.

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Уточняется, что серьезность и заразность "дельты плюс" еще не известна.

Сейчас "дельта плюс" является вариантом, вызывающим интерес исследователей, но его пока не классифицируют как таковой, который "вызывает беспокойство".

21 июня индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования "дельтой плюс".