Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 117 взрывов в Донецкой и 17 в Луганской областях. За сутки - 290 нарушений "тишины"

Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали 290 нарушений на Донбассе 21 июня.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 22 июня.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 254 нарушения режима прекращения огня, в том числе 117 взрывов (2 разрыва боеприпасов и 115 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений режима прекращения огня произошли в югозападнее и северо-восточнее Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) (см. ниже), а также к югу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка). За предыдущие сутки Миссия зафиксировала 91 нарушение режима прекращения огня.

В Луганской области СММ зафиксировала 36 нарушений режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения. Все нарушения режима прекращения огня произошли в районах к юго-востоку н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска). За предыдущие сутки Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.

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Отмечается, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 36 328 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 11 376 взрывов, 6 117 пролетевших неопределенных боеприпасов, 234 вспышки дульного пламени, 121 осветительную ракету, а также не менее 18 480 очередей и выстрелов).