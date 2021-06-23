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Новости Агрессия России против Украины
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Байден выдвинет на должность помощника главы Пентагона эксперта по вопросам Украины и РФ Селесту Валландер

Байден выдвинет на должность помощника главы Пентагона эксперта по вопросам Украины и РФ Селесту Валландер

Президент США Джо Байден номинировал Селесту Валландер, которая является экспертом по вопросам Украины, России и Евразии, на должность помощника главы Пентагона.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, обнародованном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Селеста Валландер является номинантом на должность помощника министра по вопросам международной безопасности в Министерстве обороны", - отмечается в документе.

Сейчас Валландер возглавляет Фонд США-Россия. Ранее она работала специальным помощником президента и старшим директором по России / Центральной Азии в Совете национальной безопасности (2013-2017), заместителем помощника министра обороны по России / Украины / Евразии (2009 - 2012). До этого была профессором Американского Университета, преподавала в Джорджтаунском университете.

Кроме того, Валландер возглавляла направление по России / Евразии в Центре стратегических и международных исследований, работала в Совете по международным отношениям и Гарварде.

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По процедуре, номинант на должность помощника министра должен пройти слушания в профильном комитете Сената США. После этого за назначение номинанта голосует верхняя палата Конгресса.

Как правило, помощник министра обороны по вопросам международной безопасности путешествует с министром обороны в страны Европы, Ближнего Востока и Африки, а также в некоторых случаях отвечает за доведение позиций Пентагона в иностранных правительств.

Байден Джо (2786) назначение (2170) Пентагон (1449) США (26528)


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Топ комментарии
+6
Она знает даже пару трёхэтажных.
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23.06.2021 07:39
+6
Стадо Мавзолейных баранов,вы приплыли в родную Говень... Байден выдвинет на должность помощника главы Пентагона эксперта по вопросам Украины и РФ Селесту Валландер - Цензор.НЕТ 9176
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23.06.2021 07:51
+4
А ця експертша знає де знаходиться Домбас?
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23.06.2021 07:35
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Правила форума Совет форумчан
А ця експертша знає де знаходиться Домбас?
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23.06.2021 07:35 Ответить
Она знает даже пару трёхэтажных.
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23.06.2021 07:39 Ответить
"Шьёрт побьеры" и "Твою ж мат"
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23.06.2021 07:42 Ответить
хто такая эта Сиеста? это не з Пепси Колы?
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23.06.2021 07:42 Ответить
Знає данєцкую фєню?
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23.06.2021 07:43 Ответить
Надзвичайно потужний хід невловимого Жо.
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23.06.2021 13:13 Ответить
Еще одна курица, которая почитала несколько статей в интернете и стала экспертом? Ну-ну...
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23.06.2021 07:42 Ответить
Капздец РАБссии....,эта Леди сожрет Путлерских Шакалов не подавившись...
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23.06.2021 07:42 Ответить
Мавзолейные Хмыри,Сенатор Маккейн был крутым мужиком,а эта Леди Три Маккейна...,крысы позорные...
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23.06.2021 07:44 Ответить
ой, та хорош, Маккейн ему крутым был ! Байден тоже типа крутого из себя строил, а потом вон оно как повернулось...
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23.06.2021 09:32 Ответить
нуда , чуть пукина не сожрал , скоро пригласят ленточку перерезать на Севпот 2...
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23.06.2021 09:40 Ответить
А в чім проявилася крутість маккейна? Тим, що він на Майдані виступив? Так на Майдані багато хто виступав. Наприклад, багаторічна кремлівська консерва порошенко петро олексійович.
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23.06.2021 13:16 Ответить
"Для кого и Безуглая - эксперт..." (с)
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23.06.2021 07:45 Ответить
А я ещё одного эксперта знаю.

Байден выдвинет на должность помощника главы Пентагона эксперта по вопросам Украины и РФ Селесту Валландер - Цензор.НЕТ 8300
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23.06.2021 08:03 Ответить
Демократка і русофобка, в темі ще з 90х :
(соредактор.) Мечи и пропитание: экономика безопасности в Беларуси и Украине Издатель: Кембридж, Массачусетс: Американская академия искусств и наук: MIT Press, 2004 г.(соредактор.) Истоки внешней политики России после холодной войны Боулдер, Колорадо: Westview Press, 1996 ISBnСмертельные друзья, лучшие враги: германо-российское сотрудничество после холодной войны Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета, 1999.https://ru.vvikipedla.com/wiki/ISBN_(identifier) ISBN https://ru.vvikipedla.com/wiki/Special:BookSources/9780801486081 9780801486081 (соредактор) Несовершенные союзы: институты безопасности во времени и пространстве Оксфорд; Нью-Йорк: Clarendon Press, 1999.

https://ru.vvikipedla.com/wiki/Celeste_A._Wallander
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23.06.2021 07:46 Ответить
Спасибо за инфу. Селеста - кадровый,опытный борец с Империей Зла, и Кацапстаном, как наследника оной. Дело жизни побороть дурноватого медведя людоеда,...но действовать она будет в рамках женевскох договоренностей старины Байднна и старика Хутина.
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23.06.2021 09:34 Ответить
Если Селеста пройдет слушания в Сенате и Палате представителей Конгресса США,то пишите жалобу в ООН...,тушонки Рузвельта не будет...
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23.06.2021 07:48 Ответить
Стадо Мавзолейных баранов,вы приплыли в родную Говень... Байден выдвинет на должность помощника главы Пентагона эксперта по вопросам Украины и РФ Селесту Валландер - Цензор.НЕТ 9176
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23.06.2021 07:51 Ответить
За інтелектом і розумінням європейської та російської політик в 10 разів переважає Зеофіс + Зернбо + Зеуряд + усю фракцію суг народа
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23.06.2021 07:52 Ответить
95 квартал і інтелект - речі не сумісні.
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23.06.2021 08:09 Ответить
"капутин", тоже Волкера в советники грязьпрома выдвигает
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23.06.2021 08:16 Ответить
Сектанти, коли там ваш =животворящий= призначить спецпосланника по Україні, яким був Волкер ? Ви ж кричали, що він це зробить. І з послом що ?
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23.06.2021 08:19 Ответить
В Одессу прилетели британцы с подарками для украинской армии,Госдеп США подтвердил участие в военных учениях НАТО в Черном море "Си Бриз"2021,радуйтесь Мавзолейные
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23.06.2021 09:40 Ответить
Спеціаліст по безмозглим.
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23.06.2021 10:06 Ответить
математика точная наука, цифры не врут! олигархи и Зеленский с окружением обогащаются, а народ Украины нищает. Всегда надо смотреть на математику, а не верить словам политиков!
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23.06.2021 10:27 Ответить
А скільки сантиметрів шляхів побудували за часи Великого крадівництва?
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23.06.2021 11:04 Ответить
 
 