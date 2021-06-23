Байден выдвинет на должность помощника главы Пентагона эксперта по вопросам Украины и РФ Селесту Валландер

Президент США Джо Байден номинировал Селесту Валландер, которая является экспертом по вопросам Украины, России и Евразии, на должность помощника главы Пентагона.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, обнародованном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Селеста Валландер является номинантом на должность помощника министра по вопросам международной безопасности в Министерстве обороны", - отмечается в документе.

Сейчас Валландер возглавляет Фонд США-Россия. Ранее она работала специальным помощником президента и старшим директором по России / Центральной Азии в Совете национальной безопасности (2013-2017), заместителем помощника министра обороны по России / Украины / Евразии (2009 - 2012). До этого была профессором Американского Университета, преподавала в Джорджтаунском университете.

Кроме того, Валландер возглавляла направление по России / Евразии в Центре стратегических и международных исследований, работала в Совете по международным отношениям и Гарварде.

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По процедуре, номинант на должность помощника министра должен пройти слушания в профильном комитете Сената США. После этого за назначение номинанта голосует верхняя палата Конгресса.

Как правило, помощник министра обороны по вопросам международной безопасности путешествует с министром обороны в страны Европы, Ближнего Востока и Африки, а также в некоторых случаях отвечает за доведение позиций Пентагона в иностранных правительств.