Байден выдвинет на должность помощника главы Пентагона эксперта по вопросам Украины и РФ Селесту Валландер
Президент США Джо Байден номинировал Селесту Валландер, которая является экспертом по вопросам Украины, России и Евразии, на должность помощника главы Пентагона.
Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, обнародованном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Селеста Валландер является номинантом на должность помощника министра по вопросам международной безопасности в Министерстве обороны", - отмечается в документе.
Сейчас Валландер возглавляет Фонд США-Россия. Ранее она работала специальным помощником президента и старшим директором по России / Центральной Азии в Совете национальной безопасности (2013-2017), заместителем помощника министра обороны по России / Украины / Евразии (2009 - 2012). До этого была профессором Американского Университета, преподавала в Джорджтаунском университете.
Кроме того, Валландер возглавляла направление по России / Евразии в Центре стратегических и международных исследований, работала в Совете по международным отношениям и Гарварде.
По процедуре, номинант на должность помощника министра должен пройти слушания в профильном комитете Сената США. После этого за назначение номинанта голосует верхняя палата Конгресса.
Как правило, помощник министра обороны по вопросам международной безопасности путешествует с министром обороны в страны Европы, Ближнего Востока и Африки, а также в некоторых случаях отвечает за доведение позиций Пентагона в иностранных правительств.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(соредактор.) Мечи и пропитание: экономика безопасности в Беларуси и Украине Издатель: Кембридж, Массачусетс: Американская академия искусств и наук: MIT Press, 2004 г.(соредактор.) Истоки внешней политики России после холодной войны Боулдер, Колорадо: Westview Press, 1996 ISBnСмертельные друзья, лучшие враги: германо-российское сотрудничество после холодной войны Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета, 1999.https://ru.vvikipedla.com/wiki/ISBN_(identifier) ISBN https://ru.vvikipedla.com/wiki/Special:BookSources/9780801486081 9780801486081 (соредактор) Несовершенные союзы: институты безопасности во времени и пространстве Оксфорд; Нью-Йорк: Clarendon Press, 1999.
https://ru.vvikipedla.com/wiki/Celeste_A._Wallander