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Новости Агрессия России против Украины
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Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеские беспилотники на Донбассе. За сутки - 9 нарушений режима "тишины", боевых потерь нет

Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеские беспилотники на Донбассе. За сутки - 9 нарушений режима

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 22 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-ценра ОС.

Так, вблизи Золотого-4 оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Авдеевки российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Красногоровки враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Лебединского оккупанты обстреливали украинских защитников из минометов 82-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Из минометов 120-мм калибра и гранатометов различных систем российско-оккупационные войска дважды осуществляли обстрел вблизи Водяного, что на Приазовье.

В направлении Светлодарска враг осуществлял обстрел из минометов 120-мм калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра, 23 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В частности, вблизи Новоселовки враг открыл огонь из минометов 82-мм калибра.

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Неподалеку Майорска противник применил против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Пивденного российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-мм калибра.

"Боевых потерь в результате вражеского огня нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Также сообщается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям СММ ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в ведомстве.

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организации РЭБ будет уделена самая важная роль в конфликте... т.к. подавить средства разведки и наведения это залог победы... Надеемся ВСУ это понимают
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23.06.2021 08:00 Ответить
что такое "подавили"? это посадили, свалили в штопор, уничтожили.... или развернули обратно к оккупантам?
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23.06.2021 09:39 Ответить
Забили помехами канал радиоуправления и канал передачи данных.
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23.06.2021 12:31 Ответить
и дальше его судьба? - упал и не нашли, или полетел домой?
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23.06.2021 13:06 Ответить
Аккумуляторы сели и плюхнулся где-нибудь.
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23.06.2021 13:07 Ответить
дай Бог...
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23.06.2021 15:35 Ответить
Та це ж "НЕ" порушення режиму тиші кацапами, а "шалості".
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23.06.2021 10:02 Ответить
 
 