Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеские беспилотники на Донбассе. За сутки - 9 нарушений режима "тишины", боевых потерь нет
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 22 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-ценра ОС.
Так, вблизи Золотого-4 оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Авдеевки российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Красногоровки враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Лебединского оккупанты обстреливали украинских защитников из минометов 82-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Из минометов 120-мм калибра и гранатометов различных систем российско-оккупационные войска дважды осуществляли обстрел вблизи Водяного, что на Приазовье.
В направлении Светлодарска враг осуществлял обстрел из минометов 120-мм калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.
По состоянию на 7:00 утра, 23 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В частности, вблизи Новоселовки враг открыл огонь из минометов 82-мм калибра.
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Неподалеку Майорска противник применил против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Пивденного российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-мм калибра.
"Боевых потерь в результате вражеского огня нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Также сообщается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям СММ ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в ведомстве.
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