Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеские беспилотники на Донбассе. За сутки - 9 нарушений режима "тишины", боевых потерь нет

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 22 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-ценра ОС.

Так, вблизи Золотого-4 оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Авдеевки российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Красногоровки враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Лебединского оккупанты обстреливали украинских защитников из минометов 82-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Из минометов 120-мм калибра и гранатометов различных систем российско-оккупационные войска дважды осуществляли обстрел вблизи Водяного, что на Приазовье.

В направлении Светлодарска враг осуществлял обстрел из минометов 120-мм калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра, 23 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В частности, вблизи Новоселовки враг открыл огонь из минометов 82-мм калибра.

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Неподалеку Майорска противник применил против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Пивденного российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-мм калибра.

"Боевых потерь в результате вражеского огня нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Также сообщается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям СММ ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в ведомстве.