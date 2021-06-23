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Новости Коронавирус и карантин
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Число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 180 млн. По суточному приросту новых случаев Украина опустилась на 71 место

Число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 180 млн. По суточному приросту новых случаев Украина опустилась на 71 место

По состоянию на утро 23 июня в мире зарегистрировали 372 583 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 501 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 179 933 626 случаев инфицирования, из них 372 583 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 898 160 человек, из них 8 501 за минувшие сутки.

Число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 180 млн. По суточному приросту новых случаев Украина опустилась на 71 место 01

Побороли болезнь и вылечились 164,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО соберется 23 июня, чтобы обсудить угрозу "дельта-штамма" коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 180 млн. По суточному приросту новых случаев Украина опустилась на 71 место 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 71-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 11, по летальным случаям - 42-ю и 8-ю позицию соответственно.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Мне кажется это не критично.
Тем более, в море уже на гидроциклах не разъехаться, теснотища и перенаселение.
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23.06.2021 08:07 Ответить
То я зрозумів що Украіна вже вийшла з червоноі зони ?
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23.06.2021 08:38 Ответить
Вы там выздоровевших не забывайте вычитать от общего количества. И о том, что свыше 95% - "бессимптомники", напоминайте. Иначе будет похожим, что главная цель - посеять панику и дестабилизировать общество.
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23.06.2021 09:26 Ответить
 
 