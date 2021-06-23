В Украине за сутки от COVID-19 умерли 70 человек, зафиксированы 835 новых случаев заражения, 2 292 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 835 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 23 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 22 июня 2021 в Украине зафиксированы 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 33, медработников - 25).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 419 человек;
летальных случаев - 70;
выздоровели - 2 292 человека;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 26 280 человек,
методом ИФА - 8 135 человек,
экспресс-тестами - 13 782 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 230 977 человек;
выздоровел - 2 155 261 человек;
летальных случаев - 52 123;
проведено ПЦР-тестов - 10 717 176.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ривненской (38) областях", - рассказали в Минздраве.
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