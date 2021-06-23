Во время ДТП в Киеве один из автомобилей отбросило на пешеходов, госпитализированы три человека. ФОТОрепортаж

Вечером 22 июня в Голосеевском районе Киева столкнулись два легковых автомобиля Audi и Skoda, в результате чего Skoda отбросило на пешеходов. Вследствие аварии госпитализированы три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

По его данным, ДТП произошло на перекрестке улиц Васильковской и Ломоносова.

"Водитель Audi рассказал, что водитель Skoda пытался развернуться и не предоставил преимущество водителю Audi, который ехал навстречу", - говорится в сообщении.

После столкновения Skoda отбросило на двух пешеходов. Водитель Skoda и оба пешехода госпитализированы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент гибели женщины, пытавшейся перейти восьмиполосную дорогу на проспекте Победы в Киеве. ВИДЕО регистратора

Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.









Фото: Киев.Оперативный