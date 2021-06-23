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Новости ДТП
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Во время ДТП в Киеве один из автомобилей отбросило на пешеходов, госпитализированы три человека. ФОТОрепортаж

Вечером 22 июня в Голосеевском районе Киева столкнулись два легковых автомобиля Audi и Skoda, в результате чего Skoda отбросило на пешеходов. Вследствие аварии госпитализированы три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

По его данным, ДТП произошло на перекрестке улиц Васильковской и Ломоносова.

"Водитель Audi рассказал, что водитель Skoda пытался развернуться и не предоставил преимущество водителю Audi, который ехал навстречу", - говорится в сообщении.

Во время ДТП в Киеве один из автомобилей отбросило на пешеходов, госпитализированы три человека 01

После столкновения Skoda отбросило на двух пешеходов. Водитель Skoda и оба пешехода госпитализированы.

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Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Во время ДТП в Киеве один из автомобилей отбросило на пешеходов, госпитализированы три человека 02

Во время ДТП в Киеве один из автомобилей отбросило на пешеходов, госпитализированы три человека 03

Во время ДТП в Киеве один из автомобилей отбросило на пешеходов, госпитализированы три человека 04
Во время ДТП в Киеве один из автомобилей отбросило на пешеходов, госпитализированы три человека 05
Фото: Киев.Оперативный

Во время ДТП в Киеве один из автомобилей отбросило на пешеходов, госпитализированы три человека 06

ДТП (7671) Киев (25501)


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Топ комментарии
+6
все вірно аргументував:

https://vodiy.ua/pdr/7/#72 7.2
Гужовий віз (сани) повинен бути обладнаний світлоповертачами: спереду білого кольору, ззаду - червоного.

https://vodiy.ua/pdr/7/#73 7.3
Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на гужовому транспорті необхідно увімкнути ліхтарі: спереду - білого кольору, ззаду - червоного кольору, що встановлюються з лівого боку воза (саней).
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23.06.2021 09:45
+2
Найкращий транспорт для постсовка.Во время ДТП в Киеве один из автомобилей отбросило на пешеходов, госпитализированы три человека - Цензор.НЕТ 1233
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23.06.2021 08:30
+2
ну і ну..., то чому закинув таку дохідну справу ? Чи знайомий суддя пішов на пенсію ?
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23.06.2021 10:10
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Найкращий транспорт для постсовка.Во время ДТП в Киеве один из автомобилей отбросило на пешеходов, госпитализированы три человека - Цензор.НЕТ 1233
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23.06.2021 08:30 Ответить
Не сміши людей! Кілька років тому - товариш розказував - ДТП було на Рівненщині : "іномарка", в нічний час, на швидкості більше 100 км/год, врізалася в зад воза, що рухався у попутному напрямку Аргументація адвоката водія "іномарки" - "Винен у ДТП - візничий! Віз не був обладнаний світловідбиваючими елементами!"
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23.06.2021 08:45 Ответить
все вірно аргументував:

https://vodiy.ua/pdr/7/#72 7.2
Гужовий віз (сани) повинен бути обладнаний світлоповертачами: спереду білого кольору, ззаду - червоного.

https://vodiy.ua/pdr/7/#73 7.3
Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на гужовому транспорті необхідно увімкнути ліхтарі: спереду - білого кольору, ззаду - червоного кольору, що встановлюються з лівого боку воза (саней).
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23.06.2021 09:45 Ответить
Я знаю! Однак є ще один пункт Правил - "водій в умовах недостатньої видимості зобов"язаний вибрать швидкість руху, яка забезпечує можливість виявлення у смузі його руху перешкод та можливість екстреної зупинки, щоб запобігти наїзду" (я колись саме по ДТП в судах "спеціалізувався"! )
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23.06.2021 09:52 Ответить
ну і ну..., то чому закинув таку дохідну справу ? Чи знайомий суддя пішов на пенсію ?
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23.06.2021 10:10 Ответить
Ні! По-перше - обов"язкове страхування транспортних засобів звузило потребу в моїх послугах - питання вирішуються між страховими компаніями По-друге, та "клієнтура", що зараз рветься в суди , надто часто стала вимагать від мене стать "поштарем" і "носить конверти" судді А я такого не терплю - честь не дозволяє!
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23.06.2021 10:14 Ответить
В такому разі чи доречні розмови про верховенство права ? Напевно мова має йти про верхововенство "прокурорів", "суддів", "рєшал", і до одного місця првавова позиція перед доларом...
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23.06.2021 10:33 Ответить
Що ти особисто від мене хочеш? Я не депутат ВР - змінить законодавство не маю права! Тоді до чого ця твоя "мозгой*бка"? Яби "потриндіть про недосконалість людства"?
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23.06.2021 10:37 Ответить
Винні не ноти, а винні музиканти..., а те що, хтось сприймає це як особисту образу, то тоді може помогти лікар..., може,,,
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23.06.2021 10:46 Ответить
Ти уліз у чужий діалог Це раз!
Вліз і почав не тему обговорювать, а мене самого Це - два!
Замість обговорення конкретної ситуації, ти поліз у "теоритизування" політико-юридичної ситуації в Україні і почав заявлять претензії особисто мені Це - три!
А коли я запитав - "Чого ти від мене особисто хочеш?" - "з"їхав з теми" і став натякать, "що "я тебе неправильно зрозумів" і почав рекомендувать звернуться до лікаря Та ще й зайнявся "самодрочкою"!!!
"Нахилом піти" нема бажання?
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23.06.2021 11:03 Ответить
так, це загальновідомо, що наші пдр в принципі можуть зробити винним кого завгодно, і що вирішальними, подекуди, виявляються зовсім інші "аргументи".
проте, що наводить на роздуми, умови "недостатньої видимості" і "темна пора доби" - дещо різні речі згідно тих же пдр. просто ціле поприще для суперечок чи є перше частиною другого.
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23.06.2021 11:58 Ответить
Якби ти читав не тільки ПДР, а й знайомився з монографіями юристів що присвячені цій темі, то знав-би, що "умови недостатньої видимості" - це "родове поняття" , яке включає і "темряву", і "задимленість" , і "туман", і "снігопад" з "дощем", і піщану бурю! Один раз у судовому рішенні вичитав визнанням "умов недостатньої видимості" те, що дорога була вузькою, звивистою і до самого урізу дорожнього полотна була щільно засаджена густими кущами (відкритої обочини не було!)
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23.06.2021 12:21 Ответить
Додам - коли водію автомобіля пояснили що там - обопільна вина він відкликав свою заяву Бо йому дешевше було капот замінить ніж платить за скаліченого коня і розбитий віз!
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23.06.2021 09:56 Ответить
 
 