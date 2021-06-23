Во время ДТП в Киеве один из автомобилей отбросило на пешеходов, госпитализированы три человека. ФОТОрепортаж
Вечером 22 июня в Голосеевском районе Киева столкнулись два легковых автомобиля Audi и Skoda, в результате чего Skoda отбросило на пешеходов. Вследствие аварии госпитализированы три человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
По его данным, ДТП произошло на перекрестке улиц Васильковской и Ломоносова.
"Водитель Audi рассказал, что водитель Skoda пытался развернуться и не предоставил преимущество водителю Audi, который ехал навстречу", - говорится в сообщении.
После столкновения Skoda отбросило на двух пешеходов. Водитель Skoda и оба пешехода госпитализированы.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Топ комментарии
+6 untrollable
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+2 Olexa N #465183
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https://vodiy.ua/pdr/7/#72 7.2
Гужовий віз (сани) повинен бути обладнаний світлоповертачами: спереду білого кольору, ззаду - червоного.
https://vodiy.ua/pdr/7/#73 7.3
Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на гужовому транспорті необхідно увімкнути ліхтарі: спереду - білого кольору, ззаду - червоного кольору, що встановлюються з лівого боку воза (саней).
Вліз і почав не тему обговорювать, а мене самого Це - два!
Замість обговорення конкретної ситуації, ти поліз у "теоритизування" політико-юридичної ситуації в Україні і почав заявлять претензії особисто мені Це - три!
А коли я запитав - "Чого ти від мене особисто хочеш?" - "з"їхав з теми" і став натякать, "що "я тебе неправильно зрозумів" і почав рекомендувать звернуться до лікаря Та ще й зайнявся "самодрочкою"!!!
"Нахилом піти" нема бажання?
проте, що наводить на роздуми, умови "недостатньої видимості" і "темна пора доби" - дещо різні речі згідно тих же пдр. просто ціле поприще для суперечок чи є перше частиною другого.