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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 53 786 человек, всего - 1 755 139, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 53 786 человек, всего - 1 755 139, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 394 107 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"53 786 человек привиты против COVID-19 за сутки 22 июня 2021. Первую дозу получили 22 526 человек, полностью иммунизированы - 31 260 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 70 человек, зафиксированы 835 новых случаев заражения, 2 292 человека выздоровели

В течение суток работали: 412 мобильных бригад, 1064 пункта вакцинации.

По состоянию на 22 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 755 139 человек, из них получили 1 дозу - 1 755 137 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 394 107 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 149 244 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 53 786 человек, всего - 1 755 139, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 53 786 человек, всего - 1 755 139, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 53 786 человек, всего - 1 755 139, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
офіційно 50 тис вже померло без вакцинації. ти хочеш поповнити їх ряди?
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23.06.2021 09:40
+1
хто вам сказав, що сьогодні рекордні? рекордні були 17.06.21 - (І) 57.970, (ІІ) 23.743 що разом 81.713
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23.06.2021 09:41
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где бы посмотреть статистику умерших от вакцинации?
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23.06.2021 09:16 Ответить
офіційно 50 тис вже померло без вакцинації. ти хочеш поповнити їх ряди?
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23.06.2021 09:40 Ответить
цій срочно треба поповнити ті ряди, щоб таких самих не плодила.
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23.06.2021 09:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/488912 я плодити можу а твоя Дуня Кулакова ніколи не народить
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23.06.2021 14:41 Ответить
ти з фейсбуку сюда вигнали, що ти ніки копіюєш і залінкуєш? ой, знач очікувати ще дурнів таких як ти?
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23.06.2021 14:45 Ответить
знаю що тобі очікувати - нагоняй від Дуні ...
Біжи до неї й маж її своїми шмарклями щоб пожаліла...
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23.06.2021 14:50 Ответить
а Дуня це твоя мамаша, яка тебе зклепала таку дибльну?
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23.06.2021 16:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/453603 а шо в ці ряди велика черга? Ти зайняв місце?
Я хочу дізнатися статистику померлих вакцінованих а не всіх разом
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23.06.2021 14:45 Ответить
хто вам сказав, що сьогодні рекордні? рекордні були 17.06.21 - (І) 57.970, (ІІ) 23.743 що разом 81.713
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23.06.2021 09:41 Ответить
Вот и я так подумал) был же уже рекорд
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23.06.2021 12:51 Ответить
один раз і потім все здулось знов. 160 000 удень ляшко казав, ага, трандіть не мішки ворочать.
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23.06.2021 13:01 Ответить
Да, такими темпами от вакцинации толку не будет.
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23.06.2021 21:24 Ответить
 
 