За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 53 786 человек, всего - 1 755 139, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 394 107 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"53 786 человек привиты против COVID-19 за сутки 22 июня 2021. Первую дозу получили 22 526 человек, полностью иммунизированы - 31 260 человек.

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В течение суток работали: 412 мобильных бригад, 1064 пункта вакцинации.

По состоянию на 22 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 755 139 человек, из них получили 1 дозу - 1 755 137 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 394 107 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 149 244 прививки", - рассказали в Минздраве.





