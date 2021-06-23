За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 53 786 человек, всего - 1 755 139, - Минздрав
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 394 107 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"53 786 человек привиты против COVID-19 за сутки 22 июня 2021. Первую дозу получили 22 526 человек, полностью иммунизированы - 31 260 человек.
В течение суток работали: 412 мобильных бригад, 1064 пункта вакцинации.
По состоянию на 22 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.
С начала прививочной кампании привиты 1 755 139 человек, из них получили 1 дозу - 1 755 137 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 394 107 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 149 244 прививки", - рассказали в Минздраве.
Топ комментарии
+2 Igor V #453603
показать весь комментарий23.06.2021 09:40
+1 Stop Homosovetikus
показать весь комментарий23.06.2021 09:41
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Біжи до неї й маж її своїми шмарклями щоб пожаліла...
Я хочу дізнатися статистику померлих вакцінованих а не всіх разом