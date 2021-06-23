Ремонт дорог: с сегодняшнего дня проезд в направлении г. Борисполь будет временно закрыт

22 июня стартовали ремонтные работы на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский. Речь идет о 17-километровом участке (км 18 +000 - км 34 +950), который ведет к МА "Борисполь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог.

С 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении г.Борисполь. Движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

Как сообщается, результатом ремонтных работ станет новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметка.

Завершить все ремонтные работы планируем до 20 августа 2021 года.

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"Приносим извинения за временные неудобства и рекомендуем всем путешественникам учитывать ограничения при планировании своих маршрутов и путешествий", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что последняя реконструкция дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский на вышеупомянутой области проводилась в 2004 году. Дорога содержалась в надлежащем состоянии только путем эксплуатационного содержания.