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Ремонт дорог: с сегодняшнего дня проезд в направлении г. Борисполь будет временно закрыт

Ремонт дорог: с сегодняшнего дня проезд в направлении г. Борисполь будет временно закрыт

22 июня стартовали ремонтные работы на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский. Речь идет о 17-километровом участке (км 18 +000 - км 34 +950), который ведет к МА "Борисполь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог.

С 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении г.Борисполь. Движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

Как сообщается, результатом ремонтных работ станет новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметка.
Завершить все ремонтные работы планируем до 20 августа 2021 года.

Найти на карте: https://bit.ly/3xympZE 

"Приносим извинения за временные неудобства и рекомендуем всем путешественникам учитывать ограничения при планировании своих маршрутов и путешествий", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть "Дороги единства" отремонтируют на Тернопольщине, - ОГА

Отмечается, что последняя реконструкция дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский на вышеупомянутой области проводилась в 2004 году. Дорога содержалась в надлежащем состоянии только путем эксплуатационного содержания.

Борисполь (767) дороги (2512) ремонт (1180)


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Трудно просто фото карты приложить? Не понятно, что именно перекрыто.
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23.06.2021 09:35 Ответить
Дорогоа к АЭРОПОРТУ - это ответвление от дороги!
Ремонт доріг: від сьогодні проїзд у напрямку м. Бориспіль буде тимчасово закритий - Цензор.НЕТ 2298
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23.06.2021 09:58 Ответить
 
 