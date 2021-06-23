РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4826 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
9 398 63

Россия хочет, чтобы США и НАТО отказались от учений Sea Breeze-2021 в Черном море: "Носят агрессивный характер и поощряют милитаристские настроения в Киеве"

Россия хочет, чтобы США и НАТО отказались от учений Sea Breeze-2021 в Черном море:

Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместных с Украиной военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Вашингтоне.

Россия, которая сама недавно проводила военные учения, как у границ Украины так и в акватории Черного моря, теперь решила, что учения SeaBreeze якобы имеют явно агрессивный характер.

"Масштабность и явно агрессивный характер учений SeaBreeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве", - следует из сообщения.

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черном море. Примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе является формат Blackseafor, нацеленный на укрепление мер доверия на море", - уверяют в российском посольстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран

"Все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне", - подытожили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Как сообщалось ранее, РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря в связи с "учениями". В свою очередь Пентагон призвал Россию не создавать помехи движению судов в Черном море. Ранее спикер ЕС Питер Стано заявил, что намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу.

Автор: 

посольство РФ (450) россия (95454) военные учения (3457) Черное море (1478)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
ПТН ПНХ
показать весь комментарий
23.06.2021 08:55
+36
Россия хочет, чтобы США и НАТО отказались от учений Sea Breeze-2021 в Черном море: "Носят агрессивный характер и поощряют милитаристские настроения в Киеве" - Цензор.НЕТ 2766
показать весь комментарий
23.06.2021 08:55
+34
1944-й год, Гитлер просит американцев не высаживаться в Нормандии - "Это носит агрессивный характер и поощряет милитаристские настроения в СССР!"
показать весь комментарий
23.06.2021 09:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Россия хочет, чтобы США и НАТО отказались от учений Sea Breeze-2021 в Черном море: "Носят агрессивный характер и поощряют милитаристские настроения в Киеве" - Цензор.НЕТ 2766
показать весь комментарий
23.06.2021 08:55 Ответить
по простостому сказати - нехай купе собі губозакаточну машину.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:36 Ответить
ПТН ПНХ
показать весь комментарий
23.06.2021 12:28 Ответить
це марка губозакаточної.
показать весь комментарий
23.06.2021 13:02 Ответить
ПТН ПНХ
показать весь комментарий
23.06.2021 08:55 Ответить
Внимание, знатоки, это - верный ответ.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:54 Ответить
Надо готовиться, как в Азербайджане
показать весь комментарий
23.06.2021 08:57 Ответить
Надо, но не с сегодняшним говнокомандующим.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:07 Ответить
И не с сегодняшним населением.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:48 Ответить
Хіба що після того, як касапи заберуться з Криму, за межі кордону ще 2013року.
показать весь комментарий
23.06.2021 08:57 Ответить
Они не уйдут из Крыма добровольно, им прийдется помогать, просто Украина пока не готова к такой помощи.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:17 Ответить
Чи з дуба впали, хоча чого дивуватися? Це кого вони "мілітаристами" вважають, тих, кто відводить війська від лінії фронту і забороняє вогонь в відповідь?
показать весь комментарий
23.06.2021 08:58 Ответить
Свинособаки круторогі зовсім дахом поїхали.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:00 Ответить
пнх казламорді
показать весь комментарий
23.06.2021 09:01 Ответить
1944-й год, Гитлер просит американцев не высаживаться в Нормандии - "Это носит агрессивный характер и поощряет милитаристские настроения в СССР!"
показать весь комментарий
23.06.2021 09:03 Ответить
Значит хорошие сапоги.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:03 Ответить
Россия хочет, чтобы США и НАТО отказались от учений Sea Breeze-2021 в Черном море: "Носят агрессивный характер и поощряют милитаристские настроения в Киеве" - Цензор.НЕТ 7811
показать весь комментарий
23.06.2021 09:04 Ответить
в Ялте вокзала нет и никогда не было
показать весь комментарий
23.06.2021 09:58 Ответить
зато крокодилы есть
показать весь комментарий
23.06.2021 10:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pzM8Y98Ihr0

Надо, путя, надо. Возмущение в своем подвале будешь выражать громкими и вонючими звуками.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:05 Ответить
Та да ! Амери щчас всьо бросят и свернут ету идею)
показать весь комментарий
23.06.2021 09:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bIHVhtuPj08

Мочать один-одного на Донбасі дарагіє рассєянє.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:09 Ответить
Росія хоче, щоб США і НАТО відмовилися від навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі: "Мають агресивний характер і заохочують мілітаристські настрої в Києві" - Цензор.НЕТ 3327
показать весь комментарий
23.06.2021 09:13 Ответить
Ну если откусили голову, то выживет
показать весь комментарий
23.06.2021 09:15 Ответить
А можна лі щітать русскава бєз галави русскагаварящім?...
показать весь комментарий
23.06.2021 09:23 Ответить
только руSSко пердящим...
показать весь комментарий
23.06.2021 09:29 Ответить
головне щоб був отвір для блювання і можна вважати русскагаварящім
показать весь комментарий
23.06.2021 10:55 Ответить
Лучше так: Понаехавшие крокодилы, покусали понаехавших военных РФ
показать весь комментарий
23.06.2021 10:26 Ответить
Хотелки ***** сбываются если хочется сходить на горшок и он идёт...
Остальные хотелки сбываются только в его тревожных снах)
показать весь комментарий
23.06.2021 09:14 Ответить
"Все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне"Источник: https://censor.net/ru/n3272883

Это те, кто по всему миру не навязывает свою помощь.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:16 Ответить
у московитов скрепоприемник сжимается и может раздавить бутылку, поэтому они так и переполошились......
показать весь комментарий
23.06.2021 09:19 Ответить
Наглые суки, размечтались превратить Черное море в cвое озеро. Надо все делать наоборот, чтобы остановить московский милитаризм, проводить совместные учения почаще и в больших масштабах.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:28 Ответить
Хотеть не вредно
показать весь комментарий
23.06.2021 09:30 Ответить
фашистская мацква свои антимировые и антиукраинские хотелки хочет навязать цивилизованному Миру.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:31 Ответить
Нехорошие американцы должны отменить эти противные учения, а то маленький Вовочка Путин расстроится, будет топать ножкой и плякать.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:33 Ответить
Они хотять.Учения будут проходить на ТЕРРИТОРИИ стран НАТО,и дружественных стран НАТО!!!
показать весь комментарий
23.06.2021 09:34 Ответить
Словно скверная бабка в коммунальной квартире.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:36 Ответить
*****, сдохни, мразь!
показать весь комментарий
23.06.2021 09:37 Ответить
Утро, Среда, 23-го, а у Машке уже в одной ноздре. Держите её семеро!
показать весь комментарий
23.06.2021 09:37 Ответить
тю. ну и ответили бы - "настамнет".
показать весь комментарий
23.06.2021 09:37 Ответить
А ваша возня,вокруг Украины-какок характер,носят?
показать весь комментарий
23.06.2021 09:39 Ответить
Срут всем на голову и при этом требуют прекратить ответные действия... Что с кацапами не так?
показать весь комментарий
23.06.2021 09:43 Ответить
Без ответа их агрессия становится ещё наглей. Ничего удивительного.
показать весь комментарий
23.06.2021 10:08 Ответить
Я о том же. Гопника отрезвляет только люли
показать весь комментарий
23.06.2021 10:52 Ответить
Пусть взаимно от Запад 2021 откажутся
показать весь комментарий
23.06.2021 09:44 Ответить
Путин призывает, а натовцам эти учения очень даже нравятса.
показать весь комментарий
23.06.2021 09:59 Ответить
Пішов ти путя і московщина нах. Чорне море-спільне море і кожен може там робити те, що не забороняє міжнародне право. Командуй у своєму бункері.
показать весь комментарий
23.06.2021 10:13 Ответить
Байда опять подмахнет?
показать весь комментарий
23.06.2021 10:14 Ответить
Они НЕ бояться нападения!
Они бояться СРАВНЕНИЯ.
Зато смогут снять корабли НАТО и показывать их в своих фантастических фильмах.
показать весь комментарий
23.06.2021 10:22 Ответить
Винторогие ублюдки ведут себя как властелины Черного и Азовского морей...гнать козломордых отовсюду ссаными тряпками...и побольше учений с боевыми стрельбами...
показать весь комментарий
23.06.2021 10:43 Ответить
Кацапи геть зовсім здуріли
показать весь комментарий
23.06.2021 10:55 Ответить
Обычный рассейский,циничный и лживый фашизм
показать весь комментарий
23.06.2021 10:56 Ответить
Значит надо обязательно их проводить и с большим размахом.
показать весь комментарий
23.06.2021 11:07 Ответить
рейхспутлер пыня негодуе)
показать весь комментарий
23.06.2021 11:10 Ответить
Турция и Румыния как бы молчат, но нах им это московитское выпячивание ?
У Турции самый мощный на Чёрном море флот, это должно быть ясно всем.
показать весь комментарий
23.06.2021 11:12 Ответить
Волк в отношении зайца: У него милитаристские настроения.
показать весь комментарий
23.06.2021 11:13 Ответить
Вы уроды сначала отведите свои войска с границы Украины и с территории Украины.
показать весь комментарий
23.06.2021 11:15 Ответить
Х#йло есть и останется Х#йлом
показать весь комментарий
23.06.2021 11:17 Ответить
Росія хоче, щоб США і НАТО відмовилися від навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі: "Мають агресивний характер і заохочують мілітаристські настрої в Києві" - Цензор.НЕТ 8056
показать весь комментарий
23.06.2021 12:49 Ответить
А не до куя этот пуйло и Россия хотят???
показать весь комментарий
23.06.2021 13:36 Ответить
Даешь - 2 Sea Breeze - в год!!!!!!!
показать весь комментарий
23.06.2021 13:53 Ответить


показать весь комментарий
23.06.2021 13:57 Ответить
Насрать на то,шо хочет расея...
показать весь комментарий
23.06.2021 14:44 Ответить
 
 