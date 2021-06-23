Россия хочет, чтобы США и НАТО отказались от учений Sea Breeze-2021 в Черном море: "Носят агрессивный характер и поощряют милитаристские настроения в Киеве"
Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместных с Украиной военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Вашингтоне.
Россия, которая сама недавно проводила военные учения, как у границ Украины так и в акватории Черного моря, теперь решила, что учения SeaBreeze якобы имеют явно агрессивный характер.
"Масштабность и явно агрессивный характер учений SeaBreeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве", - следует из сообщения.
"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черном море. Примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе является формат Blackseafor, нацеленный на укрепление мер доверия на море", - уверяют в российском посольстве.
"Все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне", - подытожили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Как сообщалось ранее, РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря в связи с "учениями". В свою очередь Пентагон призвал Россию не создавать помехи движению судов в Черном море. Ранее спикер ЕС Питер Стано заявил, что намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу.
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Надо, путя, надо. Возмущение в своем подвале будешь выражать громкими и вонючими звуками.
Мочать один-одного на Донбасі дарагіє рассєянє.
Остальные хотелки сбываются только в его тревожных снах)
Это те, кто по всему миру не навязывает свою помощь.
Они бояться СРАВНЕНИЯ.
Зато смогут снять корабли НАТО и показывать их в своих фантастических фильмах.
У Турции самый мощный на Чёрном море флот, это должно быть ясно всем.