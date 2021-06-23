41 млн человек в 43 странах мира находятся на грани голода, - ООН

Голод уже охватил четыре страны мира, одновременно в 43 государствах люди все еще "балансируют на грани голода". Эта ситуация сегодня очень серьезной, страны нуждаются в гуманитарной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом свидетельствует доклад Всемирной продовольственной программы ООН.

Еще два года назад, в 2019-м, на грани голода были 27 млн человек, в отличие от 41 млн сейчас, в 2021 году.

Руководитель продовольственной программы Дэвид Бизли заявил, что у него разрывается сердце от понимания того, с чем люди сталкиваются в 2021 году. Он говорит, что сейчас условия, похожие на голод, есть в четырех странах.

Дэвид Бизли описал ситуацию как "просто трагическую", поскольку "это настоящие люди с настоящими именами".

В докладе говорится, что 584 тыс. людей страдают от голода в Эфиопии, Мадагаскаре, Южном Судане и Йемене. Также вызывает беспокойство ситуация в некоторых регионах Нигерии и Буркина-Фасо.

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"В 2011 году в Сомали, где умерли 260 тыс. человек, на момент, когда было объявлено о голоде, от него уже умерли половина от этого количества. Мы не можем дискутировать о цифрах по умершим, когда людям нужна наша помощь уже сейчас", - подчеркнул Бизли.

По данным ООН, голод усилился из-за конфликтов, изменения климата и экономического потрясения. В частности, произошел резкий рост цен на основные продукты питания. Например, стоимость кукурузы в мире выросла почти на 90% в течение года.

Во многих странах обесценивание валюты также является фактором, который ухудшил ситуацию с голодом. Цены выросли еще выше, ухудшив продовольственную безопасность в Ливане, Нигерии, Судане, Венесуэле и Зимбабве.