41 млн человек в 43 странах мира находятся на грани голода, - ООН
Голод уже охватил четыре страны мира, одновременно в 43 государствах люди все еще "балансируют на грани голода". Эта ситуация сегодня очень серьезной, страны нуждаются в гуманитарной помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом свидетельствует доклад Всемирной продовольственной программы ООН.
Еще два года назад, в 2019-м, на грани голода были 27 млн человек, в отличие от 41 млн сейчас, в 2021 году.
Руководитель продовольственной программы Дэвид Бизли заявил, что у него разрывается сердце от понимания того, с чем люди сталкиваются в 2021 году. Он говорит, что сейчас условия, похожие на голод, есть в четырех странах.
Дэвид Бизли описал ситуацию как "просто трагическую", поскольку "это настоящие люди с настоящими именами".
В докладе говорится, что 584 тыс. людей страдают от голода в Эфиопии, Мадагаскаре, Южном Судане и Йемене. Также вызывает беспокойство ситуация в некоторых регионах Нигерии и Буркина-Фасо.
"В 2011 году в Сомали, где умерли 260 тыс. человек, на момент, когда было объявлено о голоде, от него уже умерли половина от этого количества. Мы не можем дискутировать о цифрах по умершим, когда людям нужна наша помощь уже сейчас", - подчеркнул Бизли.
По данным ООН, голод усилился из-за конфликтов, изменения климата и экономического потрясения. В частности, произошел резкий рост цен на основные продукты питания. Например, стоимость кукурузы в мире выросла почти на 90% в течение года.
Во многих странах обесценивание валюты также является фактором, который ухудшил ситуацию с голодом. Цены выросли еще выше, ухудшив продовольственную безопасность в Ливане, Нигерии, Судане, Венесуэле и Зимбабве.
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В докладе говорится, что 584 тыс. людей страдают от голода в Эфиопии, Мадагаскаре, Южном Судане и Йемене. Также вызывает беспокойство ситуация в некоторых регионах Нигерии и Буркина-Фасо.
А ну всьо понятно. Хорошо что хоть сомалийские пираты не разленились и еще чото там грабят корабли, а то и их бы пришлось бы кормыты