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41 млн человек в 43 странах мира находятся на грани голода, - ООН

41 млн человек в 43 странах мира находятся на грани голода, - ООН

Голод уже охватил четыре страны мира, одновременно в 43 государствах люди все еще "балансируют на грани голода". Эта ситуация сегодня очень серьезной, страны нуждаются в гуманитарной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом свидетельствует доклад Всемирной продовольственной программы ООН.

Еще два года назад, в 2019-м, на грани голода были 27 млн человек, в отличие от 41 млн сейчас, в 2021 году.

Руководитель продовольственной программы Дэвид Бизли заявил, что у него разрывается сердце от понимания того, с чем люди сталкиваются в 2021 году. Он говорит, что сейчас условия, похожие на голод, есть в четырех странах.

Дэвид Бизли описал ситуацию как "просто трагическую", поскольку "это настоящие люди с настоящими именами".

В докладе говорится, что 584 тыс. людей страдают от голода в Эфиопии, Мадагаскаре, Южном Судане и Йемене. Также вызывает беспокойство ситуация в некоторых регионах Нигерии и Буркина-Фасо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН предупредили о реальной угрозе острого голода в 20 странах мира

"В 2011 году в Сомали, где умерли 260 тыс. человек, на момент, когда было объявлено о голоде, от него уже умерли половина от этого количества. Мы не можем дискутировать о цифрах по умершим, когда людям нужна наша помощь уже сейчас", - подчеркнул Бизли.

По данным ООН, голод усилился из-за конфликтов, изменения климата и экономического потрясения. В частности, произошел резкий рост цен на основные продукты питания. Например, стоимость кукурузы в мире выросла почти на 90% в течение года.

Во многих странах обесценивание валюты также является фактором, который ухудшил ситуацию с голодом. Цены выросли еще выше, ухудшив продовольственную безопасность в Ливане, Нигерии, Судане, Венесуэле и Зимбабве.

голод (147) ООН (4165)


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В основном эти страны голодают из- за того что выбирают ублюдошных правителей , которые бесятся с жиру. Тупые народы имеют очень хреновую жизнь - это аксиома.
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23.06.2021 09:21 Ответить
Я практически не расист, но почему ниГГеры не хотят работать? А ждут что б им дали пожрать на халяву. Еще и плодятся там как кролики.
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23.06.2021 09:53 Ответить
плодятся, как кролик потому, что мрут, как мухи. Увы, при высокой смертности в таких странах и рождаемость высокая. Выживаемость детей низкая
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23.06.2021 13:55 Ответить
Думаете цЫвилизованый мир из-за гуманизма помогает этим абизянам? Отнюдь это не так: они им покушать в обмен на добычу золота, алмазов и дальше по списку
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23.06.2021 13:58 Ответить
А вот в расеи не голодают - ибо они научились вместо еды жрать водку...
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23.06.2021 09:25 Ответить
а водку там бесплатно раздают что ли? ладно, если б еще написал брагу или бояру
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23.06.2021 09:29 Ответить
А работать наверно вероисповеданье не позволяет. Божинька не одобрямс?

В докладе говорится, что 584 тыс. людей страдают от голода в Эфиопии, Мадагаскаре, Южном Судане и Йемене. Также вызывает беспокойство ситуация в некоторых регионах Нигерии и Буркина-Фасо.



А ну всьо понятно. Хорошо что хоть сомалийские пираты не разленились и еще чото там грабят корабли, а то и их бы пришлось бы кормыты
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23.06.2021 09:50 Ответить
А в эти 41 миллион входят украинские пенсы с пенсией 60$ и европейскими ценами на продукты и на коммуналку?
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23.06.2021 11:04 Ответить
Они плодятся как тараканы . Скоро никакая помощь не поможет , всё равно мало будет .
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23.06.2021 11:48 Ответить
 
 