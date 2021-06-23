Эпидзонирование Украины: в пяти регионах ряд показателей не соответствует "зеленой" зоне, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине в пяти регионах некоторые показатели не соответствуют нормам установленным для "зеленой" зоны карантинных ограничений.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч жителей. Так, в Кировоградской области этот показатель составляет 297 на 100 тысяч, а в Киевской - 287. Данные указаны за предыдущие сутки, 22 июня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 53 786 человек, всего - 1 755 139, - Минздрав

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 85.

Кроме того, коэффициент выявления новых случаев инфицирования превышает установленную норму в 4%, в Киевской (4,7%), Сумской (4,8%) и Черкасской (5,1%) областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 70 человек, зафиксированы 835 новых случаев заражения, 2 292 человека выздоровели

Однако вся страна, по состоянию на 22 июня, находится в "зеленой" зоне карантина.