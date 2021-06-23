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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в пяти регионах ряд показателей не соответствует "зеленой" зоне, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в пяти регионах ряд показателей не соответствует

В Украине в пяти регионах некоторые показатели не соответствуют нормам установленным для "зеленой" зоны карантинных ограничений.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч жителей. Так, в Кировоградской области этот показатель составляет 297 на 100 тысяч, а в Киевской - 287. Данные указаны за предыдущие сутки, 22 июня.

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Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 85. 

Кроме того, коэффициент выявления новых случаев инфицирования превышает установленную норму в 4%, в Киевской (4,7%), Сумской (4,8%) и Черкасской (5,1%) областях.

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Однако вся страна, по состоянию на 22 июня, находится в "зеленой" зоне карантина.

Эпидзонирование Украины: в пяти регионах ряд показателей не соответствует зеленой зоне, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ваши эти "карантинные зоны и ограничения" Конституции Украины вообще соответствуют?
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23.06.2021 09:27 Ответить
А де в Конституції сказано про ковідлу?
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23.06.2021 09:38 Ответить
Вот именно: нигде.
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24.06.2021 13:40 Ответить
Забавно, как кацапы беспокоятся о Конституции Украины на фоне того, что полностью пр@ср@ли свою собственную
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23.06.2021 09:50 Ответить
Еее, зачекайте, а як же те, що найвеличніший оголосив ковід подоланим? "Ми вистояли. Сьогодні ми можемо зустрітися, і це завдяки вам. Сьогодні ми поступово повертаємося до звичного життя".
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23.06.2021 09:55 Ответить
Он сказал "мы", а не "вы"...
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23.06.2021 14:39 Ответить
 
 