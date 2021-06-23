Ремонт трассы Р-24 завершен в двух горных районах Ивано-Франковской области, - "Укравтодор"
В Верховинском и Надвирнянском районах Ивано-Франковской области завершен ремонт трассы Р-24.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
На автодороге уже уложили новое покрытие, а также нанесли свежую разметку. В ближайшее время установят дорожные знаки, барьерные ограждения и другое..
"Маршрут Татаров - Каменец-Подольский является достойной альтернативой популярным среди туристов дорог к горным курортам на Прикарпатье. Дорога является частью "Золотого кольца Карпат". Она пересекает три области: Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Хмельницкую", - говорится в сообщении.
Общая ее протяженность в границах только Ивано-Франковской области составляет почти 178 км.
В этом году на трассе Р-24 планируется также построить один мост и капитально отремонтировать два искусственные сооружения в рамках Национальной программы восстановления мостов.
В рамках программы "Большая стройка" в прошлом году два слоя покрытия уложили на 53,6 км трассы Р-24, в частности в Верховинском районе.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко обозначил, что в рамках президентской программы планируется восстановить до конца 2023 года всю сеть дорог национального значения, насчитывающую более 20 тыс. км.
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