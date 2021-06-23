Путин уверяет, что РФ несет ответственность за безопасность и процветание соседних стран: "Намерены содействовать деэскалации региональных конфликтов"
Российский президент Владимир Путин уверяет, что Россия несет ответственность за процветание соседних стран.
Об этом говорится в видеообращении Путина к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В своем обращении президент РФ высказал ряд миролюбивых идей, которые явно идут вразрез с агрессивной политикой России.
По его словам, Россия якобы намерена и дальше содействовать укреплению мира и стабильности на континенте, она никогда не забывает об ответственности за безопасность и процветание соседних стран.
"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи", - сказал он.
При этом, президент РФ уверяет, что власти страны якобы "намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на континенте".
"К сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других", - заявил российский президент.
При этом он, в свойственной российской пропаганде манере, умолчал о роли РФ в разжигании конфликта на Донбассе, о поддержке Россией боевиков и о стягивании войск к украинской границе под видом учений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тоді ж з'ясувалося, що воно Геббельса переплюнуло, причому значно. Відтоді воно і чеше без зупину про "адіннарот", "Расія - міралюбівая дєржава", "Ва фсьом вінавати нє ми, а праклятиє піндоси", "Расія нє являєцца стараной канфлікта", бла-бла-бла.
Шоб ти здохло, мерзото!
"На словах тьі Лев Толстой, а на деле - ..."
Насправді всі знають про те, як ти "укрєпляєш мір":
Я с бабой лёг... уже готов,
Она: а чё там у хохлов?
Капец, хохлы, ну совесть есть?
Без вас ни встать, без вас ни сесть!
Куда не плюну - всюду вы!
От Воркуты и до Невы!
Казалось бы, ну блин - забей!
Люби,работай, водку пей...
И так весь день... и вся страна,
Давно наголову больна !!!
В грязи по уши, что нет слов,
Но хором - чё там у хохлов?
Горя в аду, сдается мне,
Томясь на медленном огне
И там вопрос "чё у хохлов?"
будет важней своих грехов.
Обидно то, что им, хохлам,
н*срать как нам тут, москалям...
У них ответ давно готов:
без вас шикарно у хохлов!
/////
.