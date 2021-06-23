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Новости Агрессия России против Украины
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Путин уверяет, что РФ несет ответственность за безопасность и процветание соседних стран: "Намерены содействовать деэскалации региональных конфликтов"

Путин уверяет, что РФ несет ответственность за безопасность и процветание соседних стран:

Российский президент Владимир Путин уверяет, что Россия несет ответственность за процветание соседних стран.

Об этом говорится в видеообращении Путина к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В своем обращении президент РФ высказал ряд миролюбивых идей, которые явно идут вразрез с агрессивной политикой России.

По его словам, Россия якобы намерена и дальше содействовать укреплению мира и стабильности на континенте, она никогда не забывает об ответственности за безопасность и процветание соседних стран.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волны расширения НАТО на восток "похоронили надежды на континент без разделительных линий", - Путин

При этом, президент РФ уверяет, что власти страны якобы "намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на континенте".

"К сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других", - заявил российский президент.

При этом он, в свойственной российской пропаганде манере, умолчал о роли РФ в разжигании конфликта на Донбассе, о поддержке Россией боевиков и о стягивании войск к украинской границе под видом учений. 

Автор: 

безопасность (1103) конфликт (829) путин владимир (31236) россия (95454)


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Топ комментарии
+33
Путин уверяет, что РФ несет ответственность за безопасность и процветание соседних стран: "Намерены содействовать деэскалации региональных конфликтов" - Цензор.НЕТ 2379 Паскуда тупая верни Крым и кусок Донбасса,а также Абхазию и Ю.Осетию Грузии,баран конченный..
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23.06.2021 09:45
+28
удавись!..пуйло...
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23.06.2021 09:44
+26
Путін запевняє, що РФ несе відповідальність за безпеку і процвітання сусідніх країн: "Маємо намір сприяти деескалації регіональних конфліктів" - Цензор.НЕТ 3365
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23.06.2021 09:57
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"Мінуй нас пущє всєх пічалєй і царській гнєв, царськая любов".
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23.06.2021 13:45 Ответить
Куда эти москали сунут свой нос там смерть ,разрушения ,насилие цинизм и т.д.Ни когда эти варвары не были доброжелательными к соседям.На соседей они смотрели как на цель которую следует поработить.
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23.06.2021 19:09 Ответить
Упороте ***** ще у 2014 році казало: "Геббельс бьіл талантливьім человеком".
Тоді ж з'ясувалося, що воно Геббельса переплюнуло, причому значно. Відтоді воно і чеше без зупину про "адіннарот", "Расія - міралюбівая дєржава", "Ва фсьом вінавати нє ми, а праклятиє піндоси", "Расія нє являєцца стараной канфлікта", бла-бла-бла.
Шоб ти здохло, мерзото!
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23.06.2021 23:52 Ответить
*****: "Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на континенте."
"На словах тьі Лев Толстой, а на деле - ..."
Насправді всі знають про те, як ти "укрєпляєш мір":

Путін запевняє, що РФ несе відповідальність за безпеку і процвітання сусідніх країн: "Маємо намір сприяти деескалації регіональних конфліктів" - Цензор.НЕТ 1858
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24.06.2021 00:06 Ответить


Я с бабой лёг... уже готов,
Она: а чё там у хохлов?
Капец, хохлы, ну совесть есть?
Без вас ни встать, без вас ни сесть!


Куда не плюну - всюду вы!
От Воркуты и до Невы!
Казалось бы, ну блин - забей!
Люби,работай, водку пей...


И так весь день... и вся страна,
Давно наголову больна !!!
В грязи по уши, что нет слов,
Но хором - чё там у хохлов?


Горя в аду, сдается мне,
Томясь на медленном огне
И там вопрос "чё у хохлов?"
будет важней своих грехов.


Обидно то, что им, хохлам,
н*срать как нам тут, москалям...
У них ответ давно готов:
без вас шикарно у хохлов!
/////
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24.06.2021 02:33 Ответить
вот же падло наглючее из города вечных революций... скорее бы этот город исчез с лица Земли...
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24.06.2021 05:15 Ответить
Просто ПУКин -- обычный ПИTEPacт с питерсской подворотни !.
.
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24.06.2021 08:31 Ответить
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