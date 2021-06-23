Путин уверяет, что РФ несет ответственность за безопасность и процветание соседних стран: "Намерены содействовать деэскалации региональных конфликтов"

Российский президент Владимир Путин уверяет, что Россия несет ответственность за процветание соседних стран.

Об этом говорится в видеообращении Путина к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В своем обращении президент РФ высказал ряд миролюбивых идей, которые явно идут вразрез с агрессивной политикой России.

По его словам, Россия якобы намерена и дальше содействовать укреплению мира и стабильности на континенте, она никогда не забывает об ответственности за безопасность и процветание соседних стран.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи", - сказал он.

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При этом, президент РФ уверяет, что власти страны якобы "намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на континенте".

"К сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других", - заявил российский президент.

При этом он, в свойственной российской пропаганде манере, умолчал о роли РФ в разжигании конфликта на Донбассе, о поддержке Россией боевиков и о стягивании войск к украинской границе под видом учений.