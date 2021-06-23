Количество заражений и смертей от COVID-19 в мире уменьшилось за минувшую неделю, - ВОЗ

По сравнению с прошлой неделей количество новых случаев COVID-19 в мире уменьшилось на 6%, а летальных случаев - на 12%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения.

"В то время как количество зарегистрированных случаев во всем мире в настоящее время превышает 177 миллионов, самая низкая еженедельная заболеваемость с февраля 2021 года была зарегистрирована на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Количество новых смертей, о которых сообщалось за прошедшую неделю, уменьшилось во всех регионах, кроме Восточного Средиземноморья и Африки.

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