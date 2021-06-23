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Новости Коронавирус и карантин
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На этой неделе столичный центр массовой вакцинации будет работать 4 дня, - КГГА

На этой неделе столичный центр массовой вакцинации будет работать 4 дня, - КГГА

На текущей неделе центр массовой вакцинации населения от коронавируса, который был создан на базе Международного выставочного центр в Киеве, будет работать четыре дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"На этой неделе Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе Международного выставочного центра, будет работать в четверг и пятницу, а также в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:30", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что записаться на вакцинацию можно с помощью приложения "Дія" и портал "Helsi.me".

Также отмечается, что сейчас в городе продолжается вакцинация педагогов, медицинских и социальных работников, участников ООС, а также лиц 65 лет и старше.

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"На прошлой неделе, 17 июня, в Киеве, как и в Украине, вакцинировали рекордное количество людей: прививки получили почти 14 тыс. человек. Всего же в Центре с начала его создания вакцинировали практически 20 тыс. человек", - отмечают в КГГА.

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