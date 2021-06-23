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Новости Агрессия России против Украины
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Шойгу заявил, что Украина накануне саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис на Донбассе"

Шойгу заявил, что Украина накануне саммита НАТО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина накануне брюссельского саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис на Донбассе".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

Шойгу считает, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. В качестве примера он привел действия Украины, которая накануне брюссельского саммита НАТО якобы "спровоцировала очередной кризис на Донбассе".

По словам Шойгу, в Европе устойчиво закрепилась тенденция к усилению военного противостояния.

"Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси", - подчеркнул он, добавив, что характерным примером являются учения Defender-Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге Альянса.

Также российский министр считает "взрывоопасной" ситуацию в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу приказал нарастить группировку российских военных в оккупированном Крыму

"В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения", - сказал он.

Кроме того, Шойгу отметил, что ситуация в сфере безопасности в Европе во многом зависит от позиции США.

"В каком направлении будет развиваться ситуация в Европе, в том числе в области контроля вооружений, во многом зависит от США", - сказал он, отметив, что итоги недавней встречи в Женеве президентов России и Соединенных Штатов подтвердили актуальность возобновления стратегического диалога.

По словам Шойгу, еще одно предложение содержится в заявлении РФ в отношении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

"Такие ракеты представляют особую опасность для населения европейских стран, так как способны оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками. Их размещение в Европе вернет ситуацию, когда европейцы были заложниками противостояния между СССР и США", - отметил он.

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НАТО (9970) россия (95454) США (26542) Шойгу Сергей (712) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+29
простая истина - там где нет параши, там и кризисы не провоцируются.
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23.06.2021 10:18
+9
June 23rd, 2021https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3608893.html Очень правильные крокодилы! Давите дальше оккупантов! Появились первые сведения о первом нападении крымского крокодила на человека в Ялте.
Этим человеком оказался солдатом одной из воинских частей РФ, которые располагаются в Крыму.
По состоянию на 22 число, до 50 крокодилов до сих пор находятся где-то на территории залитого грязевыми потоками курортного города.
Можу добавити тіко одне: Слава Україні! Слава українським крокодилам!!
В.Рождаев
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23.06.2021 10:20
+7
Ординець. Нащадок Чінгіз-хана. Цей ястреб очолює усю військову агресію. Уявіть його та ще з ядерною дубиною.
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23.06.2021 10:30
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Правила форума Совет форумчан
простая истина - там где нет параши, там и кризисы не провоцируются.
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23.06.2021 10:18 Ответить
на Донбасі криза з 90х років. В період Януковича трохи було покращало, за рахунок інших правда, але не надовго. А, і він правий, ця криза таки викликана Україною, чи, точніше, Києвом і донецькими рудими й нерудими друзями.
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23.06.2021 10:26 Ответить
в дурдом провели интернет
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23.06.2021 11:06 Ответить
смотрел как 1 канале центральном Раша как Гундяев Глава РПЦ в Храме Христа Спасителя знатно вылизывал Кужегетовичу астрал... как автору проекта дизайна росписи!!Храма..... я просто молча в ступоре посмотрел на низменное поведение Гундяева и даже матюкнуться не хотелось....а стыд и злоба от того бесноватого явления что имеет быть в России это оленеводческое ставшее чуть ли не Апостолом Христианства в России угрожает Украине.. во как по- христиански.. то и по- кацабски выходит... вывернутая наизнанку мораль ценности духовность.. у Рашки нет врагов- а есть рабы и есть все остальные.. все кто не с нами (Россией) должны просто УМЕРЕТЬ.... очень напоминает мусульманскую религию я мусульманин правоверен и мне все блага а все кто не верит в Аллаха и Магомета -неверные и обязаны погибнуть...
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23.06.2021 11:49 Ответить
.
Епідемії сифіліса завжди були на Московії.
Від сифілісу помер Іван Грозний, Петро Перший. Від сифілісу батьків був недоумкуватим Павло Шостий..
Сифілісом хворів вождь кацапів, Лєнін.
Цей перелік можна продовжувати і до наших днів.


Та не сифілісом єдиним - дебільні кацапи.


Ось що пише кацапський міністр.


"Во всех регионах России есть проблема йододефицита у населения. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Фактически все 85 регионов нашей страны имеют тот или иной уровень йододефицита. Потребление йода в России составляет в среднем не более 80 микрограммов в сутки, что в три-четыре раза меньше нормы - 150-250 микрограммов"".
.
.
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23.06.2021 10:18 Ответить
Дедушка Ильич занимался сексом?
из той же оперы
Шойгу заявив, що Україна напередодні саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі" - Цензор.НЕТ 407
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23.06.2021 10:34 Ответить
Когда увидел голую Крупскую
Шойгу заявив, що Україна напередодні саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі" - Цензор.НЕТ 6808
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23.06.2021 10:44 Ответить
Шойгу заявив, що Україна напередодні саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі" - Цензор.НЕТ 2811
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23.06.2021 10:49 Ответить
Это чо Скарлет Йохансон тоже так будет выглядеть через пару десятков лет?
Шойгу заявив, що Україна напередодні саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі" - Цензор.НЕТ 1343
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23.06.2021 10:54 Ответить
Чувырло атжигало и в парнухе снималась так, шо крупскай и не снилось.
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23.06.2021 11:55 Ответить
Та как то пофиг ихний ***********. "Шмурдяк" не нужно пить.
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23.06.2021 14:44 Ответить
Шуйгу, пустомеля - ПНХ
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23.06.2021 10:18 Ответить
Ординець. Нащадок Чінгіз-хана. Цей ястреб очолює усю військову агресію. Уявіть його та ще з ядерною дубиною.
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23.06.2021 10:30 Ответить
Господи, перестаньте давать ему психотропные таблетки по утрам, сдохнет же, а хотя, давате еще больше.
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23.06.2021 10:18 Ответить
June 23rd, 2021https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3608893.html Очень правильные крокодилы! Давите дальше оккупантов! Появились первые сведения о первом нападении крымского крокодила на человека в Ялте.
Этим человеком оказался солдатом одной из воинских частей РФ, которые располагаются в Крыму.
По состоянию на 22 число, до 50 крокодилов до сих пор находятся где-то на территории залитого грязевыми потоками курортного города.
Можу добавити тіко одне: Слава Україні! Слава українським крокодилам!!
В.Рождаев
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23.06.2021 10:20 Ответить
Бедные крокодилы! Это ж надо так изголодаться, что нападать на кацапов.
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23.06.2021 14:46 Ответить
бурята рихтують на царство москвинське, шоб нє жалко било
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23.06.2021 10:20 Ответить
Це тыва. Справжній нащадок Чінгіз-хана.
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23.06.2021 10:32 Ответить
а когда Россией управляли русские - славяне? вспомните?
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23.06.2021 10:45 Ответить
Донбасс - это Украина. и не твое собачье дело, что там происходит.
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23.06.2021 10:24 Ответить
Помянул свою помершую от "спутника" сеструху и решил открыть свою вонючую пасть.
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23.06.2021 10:25 Ответить
шойгу (комі мова) - яма з трупами. Так наводить гугл словник. Навіщо рекламувати яму з трупами, цензор?
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23.06.2021 10:26 Ответить
що це за "Мокшанская конференция по международной безопасности"? Хто там бере участь? Є хтось з цивілізованого світу?
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23.06.2021 10:28 Ответить
Оленевод великий стратєх.
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23.06.2021 10:30 Ответить
Некоторые языковеды причисляют фамилию бывшего главы МЧС России и нынешнего министра обороны, Генерала армии Сергея Шойгу к тувинским, да и собственно говорят, что не фамилия это вовсе, а отчество. Путаница с фамилией Кужугет и именем Шойгу стала с легкой руки «паспортного стола» легендой. Вообще-то, признает сам министр его фамилия должна звучать Кужугет, а имя и отчество - Сергей Шойгуевич.

...И в коми корни Шойгу поверить тяжело, однако его фамилию легко разберет житель самой ветхой деревушки. Как разберет, так и ужаснется, ведь «шой» переводится как труп, а «гу» - яма. То есть «яма для трупа» или «яма с трупами». Славная фамилия для человека, определяющего судьбу воинства, да и вообще политика. - https://www.komi.kp.ru/daily/26061/2970805/
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23.06.2021 10:30 Ответить
Сергей *********?
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23.06.2021 12:43 Ответить
Только кацапы могут соединить в одной фразе четыре не связанных друг с другом слова. Им лишняя хромосома, отвечающая за дебилизм, помогает.
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23.06.2021 10:35 Ответить
Когда уже демократическое правительство России по примеру Сербии выдаст кремлевских террористов в Гаагу?
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23.06.2021 10:38 Ответить
Иди Юрту строй!!!! Шаман хренов!
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23.06.2021 10:38 Ответить
днр - ДEPЬМ0 HACCPAHHOE poSSИЕЙ .
.
лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
.
рф - росция ФАЛЬШИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ Мельдониевсская ЯМА ! .
.
россия -6
москва - 6
кремль 6
666.
.
партия
е.?.иная
россия-666
...
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23.06.2021 10:40 Ответить
вот оно- истинное лицо российской военщины, путинский режим продолжается...он никуда не денется...к сожалению...
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23.06.2021 10:41 Ответить
А каким боком "кризис" на Донбассе имеет отношение к эскалации конфликта с рассеей?
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23.06.2021 10:42 Ответить
Вот плющет ватоголовых, кому они на *** нужны, что бы на них нападать? Обезьяны должны сидеть в клетке, но иногда нужно проводить палкой по прутьям и наслаждаться рваными пердаками!
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23.06.2021 10:51 Ответить
Торги в Женеве видать не удались. Дальше готовятся к нападению.
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23.06.2021 10:56 Ответить
На фоне такого словесного поноса, очень причудливо выглядят лепетания некоторых наших политиков "не провоцировать" парашу. Они, парашенцы, выдумают эту провокацию когда угодно и в какой угодно форме. Грязное вранье - лицо параши и их главной лживой шлюхи *****.
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23.06.2021 10:58 Ответить
Кого интересует мнение ямы с трупами
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23.06.2021 11:02 Ответить
Ямото Трупо
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23.06.2021 12:27 Ответить
Место военного преступника Шойгу - на виселеце, а оно еще что-то умничает про мир и безопасность!
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23.06.2021 11:08 Ответить
Шойгу заявив, що Україна напередодні саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі" - Цензор.НЕТ 9067
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23.06.2021 11:26 Ответить
Шойгу заявив, що Україна напередодні саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі" - Цензор.НЕТ 2340
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23.06.2021 11:27 Ответить
так это Украина во всем виновата?!! а я и ни знал. спасибо, Кунжутович! талково все растлумачил....
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23.06.2021 11:46 Ответить
Чувак жаренай сабачатины наелсся и кумарит.
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23.06.2021 11:52 Ответить
Лепрозорій обвинувачує всіх, крім себе. А хто ще окупував чужу територію? Думають, що вони самі хитрож...
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23.06.2021 12:00 Ответить
Вщрывоопасно иметь такого соседа
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23.06.2021 12:02 Ответить
Не забываем оценку российского военного эксперта, набираем в ютубе:
"Полковник Шендаков. Армия РФ - Стадо в форме."
"Полковник Шендаков о том, во что на самом деле Шойгу превратил Армию!"
"Полковник Шендаков о фэйковом танке армата"
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23.06.2021 12:07 Ответить
РФ уже фактически является латентной китайской провинцией, во всяком случае аж до Урала.
А тем временем китайцы тихо вошли с тыла со своим флагом!
КИТАЙСКАЯ АРМИЯ УЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ СОЗДАЁТ БАЗУ!
Набираем в ютубе:
"Итоги суда над китайской армией в Сибири в Мосгорсуде"
Китай же с вассалами совсем не считается несмотря на уступки, подарки и уговоры.
Китайский дракон медленно заглатывает жертву, впрыснув в кровь обезболивающее, чтобы жертва чувствовала себя комфортно и не брыкалась.
"Китай запрещает своим чиновникам контактировать с оккупационными "властями" Крыма.
Правительство КНР не признает попытку аннексии Крыма Россией, а также запретило органам центральной и региональной власти Китая контактировать с оккупационными "властями".
Прошли политические консультации с первым заместителем министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэном.
МИДы двух государств договорились о механизме кризисных коммуникаций для обсуждения вопросов, представляющих ключевое значение для национальных интересов Украины и Китая.
Кроме того, правительство КНР не признает попытки аннексии АРК Россией и сообщил органам центральной и региональной власти Китая информацию о запрете контактов с оккупационными "властями".
16.04.2021 года.
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23.06.2021 12:08 Ответить
Пришёл русский мир и жизнь остановилась, набираем в ютубе;
"Просим помощи! Не на что жить!" Жители Алчевска записали видеообращение. зарплаты нет полгода"
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23.06.2021 12:14 Ответить
Цензор! Хто такий «Шойгу»!?
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23.06.2021 12:24 Ответить
«Шойгу заявив…»-вже обридла ця ватна наволоч в редакції! Весь світ зобов'язаний знати міністра оборони Росії по призвищу!?
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23.06.2021 12:26 Ответить
оленевод походу ягеля обожрался ...
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23.06.2021 13:09 Ответить
Шойгу заявив, що Україна напередодні саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі" - Цензор.НЕТ 3954
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23.06.2021 13:53 Ответить
 
 