Шойгу заявил, что Украина накануне саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис на Донбассе"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина накануне брюссельского саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис на Донбассе".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
Шойгу считает, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. В качестве примера он привел действия Украины, которая накануне брюссельского саммита НАТО якобы "спровоцировала очередной кризис на Донбассе".
По словам Шойгу, в Европе устойчиво закрепилась тенденция к усилению военного противостояния.
"Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси", - подчеркнул он, добавив, что характерным примером являются учения Defender-Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге Альянса.
Также российский министр считает "взрывоопасной" ситуацию в Европе.
"В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения", - сказал он.
Кроме того, Шойгу отметил, что ситуация в сфере безопасности в Европе во многом зависит от позиции США.
"В каком направлении будет развиваться ситуация в Европе, в том числе в области контроля вооружений, во многом зависит от США", - сказал он, отметив, что итоги недавней встречи в Женеве президентов России и Соединенных Штатов подтвердили актуальность возобновления стратегического диалога.
По словам Шойгу, еще одно предложение содержится в заявлении РФ в отношении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.
"Такие ракеты представляют особую опасность для населения европейских стран, так как способны оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками. Их размещение в Европе вернет ситуацию, когда европейцы были заложниками противостояния между СССР и США", - отметил он.
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Епідемії сифіліса завжди були на Московії.
Від сифілісу помер Іван Грозний, Петро Перший. Від сифілісу батьків був недоумкуватим Павло Шостий..
Сифілісом хворів вождь кацапів, Лєнін.
Цей перелік можна продовжувати і до наших днів.
Та не сифілісом єдиним - дебільні кацапи.
Ось що пише кацапський міністр.
"Во всех регионах России есть проблема йододефицита у населения. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Фактически все 85 регионов нашей страны имеют тот или иной уровень йододефицита. Потребление йода в России составляет в среднем не более 80 микрограммов в сутки, что в три-четыре раза меньше нормы - 150-250 микрограммов"".
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из той же оперы
Этим человеком оказался солдатом одной из воинских частей РФ, которые располагаются в Крыму.
По состоянию на 22 число, до 50 крокодилов до сих пор находятся где-то на территории залитого грязевыми потоками курортного города.
Можу добавити тіко одне: Слава Україні! Слава українським крокодилам!!
В.Рождаев
...И в коми корни Шойгу поверить тяжело, однако его фамилию легко разберет житель самой ветхой деревушки. Как разберет, так и ужаснется, ведь «шой» переводится как труп, а «гу» - яма. То есть «яма для трупа» или «яма с трупами». Славная фамилия для человека, определяющего судьбу воинства, да и вообще политика. - https://www.komi.kp.ru/daily/26061/2970805/
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лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
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рф - росция ФАЛЬШИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ Мельдониевсская ЯМА ! .
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россия -6
москва - 6
кремль 6
666.
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партия
е.?.иная
россия-666
...
"Полковник Шендаков. Армия РФ - Стадо в форме."
"Полковник Шендаков о том, во что на самом деле Шойгу превратил Армию!"
"Полковник Шендаков о фэйковом танке армата"
А тем временем китайцы тихо вошли с тыла со своим флагом!
КИТАЙСКАЯ АРМИЯ УЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ СОЗДАЁТ БАЗУ!
Набираем в ютубе:
"Итоги суда над китайской армией в Сибири в Мосгорсуде"
Китай же с вассалами совсем не считается несмотря на уступки, подарки и уговоры.
Китайский дракон медленно заглатывает жертву, впрыснув в кровь обезболивающее, чтобы жертва чувствовала себя комфортно и не брыкалась.
"Китай запрещает своим чиновникам контактировать с оккупационными "властями" Крыма.
Правительство КНР не признает попытку аннексии Крыма Россией, а также запретило органам центральной и региональной власти Китая контактировать с оккупационными "властями".
Прошли политические консультации с первым заместителем министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэном.
МИДы двух государств договорились о механизме кризисных коммуникаций для обсуждения вопросов, представляющих ключевое значение для национальных интересов Украины и Китая.
Кроме того, правительство КНР не признает попытки аннексии АРК Россией и сообщил органам центральной и региональной власти Китая информацию о запрете контактов с оккупационными "властями".
16.04.2021 года.
"Просим помощи! Не на что жить!" Жители Алчевска записали видеообращение. зарплаты нет полгода"