Шойгу заявил, что Украина накануне саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис на Донбассе"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина накануне брюссельского саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис на Донбассе".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

Шойгу считает, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. В качестве примера он привел действия Украины, которая накануне брюссельского саммита НАТО якобы "спровоцировала очередной кризис на Донбассе".

По словам Шойгу, в Европе устойчиво закрепилась тенденция к усилению военного противостояния.

"Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси", - подчеркнул он, добавив, что характерным примером являются учения Defender-Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге Альянса.

Также российский министр считает "взрывоопасной" ситуацию в Европе.

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"В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения", - сказал он.

Кроме того, Шойгу отметил, что ситуация в сфере безопасности в Европе во многом зависит от позиции США.

"В каком направлении будет развиваться ситуация в Европе, в том числе в области контроля вооружений, во многом зависит от США", - сказал он, отметив, что итоги недавней встречи в Женеве президентов России и Соединенных Штатов подтвердили актуальность возобновления стратегического диалога.

По словам Шойгу, еще одно предложение содержится в заявлении РФ в отношении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

"Такие ракеты представляют особую опасность для населения европейских стран, так как способны оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками. Их размещение в Европе вернет ситуацию, когда европейцы были заложниками противостояния между СССР и США", - отметил он.

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