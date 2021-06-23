Путин обеспокоен наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ РФ: Рассчитываем на здравый смысл и конструктивные отношения
Россия выражает беспокойство из-за наращивания военных потенциалов и инфраструктуры Североатлантического альянса (НАТО) вблизи ее границ.При этом он выразил надежду, что НАТО должно быть заинтересовано в конструктивных отношениях с Россией.
Об этом говорится в видеообращении Путина к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов", - уверяет Путин.
В то же время он ни слова не сказал об агрессивных действиях РФ по отношению к Украине и другим соседним странам. Также Путин умолчал о том, что расширение НАТО является ответом на политику России.
При этом он выразил надежду, что НАТО должно быть заинтересовано в конструктивных отношениях с Россией.
"Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают", — сказал он.
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Но тут заявился Путин махая шашкой против "расширяющегося" НАТО....
Все эти годы Россия постоянно где-то кого-то убивает.
Но фашисты, почему-то - мы...
коротко : кто вешает лапшу, заваривает кашу, подливает масло в огонь ?
ответ - *****...
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Если я не собираюсь нападать на соседа, мне глубоко похеру, какой крепости у него дверь!
"Германия не имеет границ" - А.Гитлер.
А.Гитлер.
Это сокращает ему жизнь.
Он должен быть оккуевшим от обеспокоенности.
1. У Украины нет и не было пехотных мин. Они не могли быть "трофеями ополченцев" даже теоретически.
2. Вчера шестеро власовских ********* подорвались на пехотной мине.
Ну, я жду.