Путин обеспокоен наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ РФ: Рассчитываем на здравый смысл и конструктивные отношения

Россия выражает беспокойство из-за наращивания военных потенциалов и инфраструктуры Североатлантического альянса (НАТО) вблизи ее границ.При этом он выразил надежду, что НАТО должно быть заинтересовано в конструктивных отношениях с Россией.

Об этом говорится в видеообращении Путина к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов", - уверяет Путин.

В то же время он ни слова не сказал об агрессивных действиях РФ по отношению к Украине и другим соседним странам. Также Путин умолчал о том, что расширение НАТО является ответом на политику России.

При этом он выразил надежду, что НАТО должно быть заинтересовано в конструктивных отношениях с Россией.

"Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают", — сказал он.

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