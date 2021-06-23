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Новости Агрессия России против Украины
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Путин обеспокоен наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ РФ: Рассчитываем на здравый смысл и конструктивные отношения

Путин обеспокоен наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ РФ: Рассчитываем на здравый смысл и конструктивные отношения

Россия выражает беспокойство из-за наращивания военных потенциалов и инфраструктуры Североатлантического альянса (НАТО) вблизи ее границ.При этом он выразил надежду, что НАТО должно быть заинтересовано в конструктивных отношениях с Россией.

Об этом говорится в видеообращении Путина к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов", - уверяет Путин.

В то же время он ни слова не сказал об агрессивных действиях РФ по отношению к Украине и другим соседним странам. Также Путин умолчал о том, что расширение НАТО является ответом на политику России.

При этом он выразил надежду, что НАТО должно быть заинтересовано в конструктивных отношениях с Россией.

"Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают", — сказал он.

Читайте также: Путин уверяет, что РФ несет ответственность за безопасность и процветание соседних стран: "Намерены содействовать деэскалации региональных конфликтов"

Автор: 

НАТО (9970) путин владимир (31236) россия (95454)


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Топ комментарии
+22
Сдохни,плешивый подонок.
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23.06.2021 10:29
+13
Путин обеспокоен наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ РФ: Рассчитываем на здравый смысл и конструктивные отношения - Цензор.НЕТ 9877
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23.06.2021 10:33
+8
Путин не только х#ло, но и больной на психику человек (трудно назвать его человеком). Логика полностью отсутствует. Наращивать свои войска на границе с Украиной - это нормально. А как НАТО наращивает войска (не для нападения, а для защиты) - то сразу призывает к здравому смыслу. Античеловеческий выродок, да и только! Самое страшное, что в руках у этого гавнюка ядерная кнопка.
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23.06.2021 10:42
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Сдохни,плешивый подонок.
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23.06.2021 10:29 Ответить
Путін стурбований нарощуванням військового потенціалу НАТО поблизу кордонів РФ: Розраховуємо на здоровий глузд і конструктивні відносини - Цензор.НЕТ 1030
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23.06.2021 11:17 Ответить
не занимайте место Бога.. там Бог сам решит когда... Путин не вечный.. ходить как робот с аппаратом диализа и пролонгированных инъекций это реально стоит 200-400 млрд долларов которые Путин умыкнул с России за годы своего правления...
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23.06.2021 11:51 Ответить
що це за "Мокшанская конференция по международной безопасности"? Хто там бере участь? Є хтось з цивілізованого світу?
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23.06.2021 10:30 Ответить
касап, ти хоа би відслідкував хоч одне віртуальне засідання Київського безпекового форуму? Щоб просто назвати його уасників з США, Канади і Західної Європи?
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23.06.2021 10:48 Ответить
Если бы этот упырь не затеял экспансию, НАТО бы сейчас спокойно загибалось и получало финансирования все меньше и меньше. А про расширение, никто из натовских генералов, даже в самых радужных снах не мечтал, тут остаться бы при своих!
Но тут заявился Путин махая шашкой против "расширяющегося" НАТО....
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23.06.2021 10:32 Ответить
Так НАТО это лишь предлог для агрессора. Вовсе не мотив.
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23.06.2021 11:08 Ответить
Путин обеспокоен наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ РФ: Рассчитываем на здравый смысл и конструктивные отношения - Цензор.НЕТ 9877
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23.06.2021 10:33 Ответить
за 32 года после Афгана ни один солдат-украинец нигде в мире не убил ни одного человека.
Все эти годы Россия постоянно где-то кого-то убивает.
Но фашисты, почему-то - мы...
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23.06.2021 10:52 Ответить
Это очень локальная догма, следует учитывать.
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23.06.2021 11:11 Ответить
Громе всех ВОР кричит сам вор.
Путін стурбований нарощуванням військового потенціалу НАТО поблизу кордонів РФ: Розраховуємо на здоровий глузд і конструктивні відносини - Цензор.НЕТ 5511
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23.06.2021 11:15 Ответить
Гамасеки усягда правы.
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23.06.2021 11:47 Ответить
***
коротко : кто вешает лапшу, заваривает кашу, подливает масло в огонь ?
ответ - *****...
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23.06.2021 10:36 Ответить
московиты свои преступления

( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
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.
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.

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23.06.2021 10:36 Ответить
"Россия обосралась из-за наращивания военных потенциалов и инфраструктуры Североатлантического альянса (НАТО) вблизи ее границ."
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23.06.2021 10:36 Ответить
это то самое х#йло, которое блокировало Азовское море, беспредельничает в Черном, собирает ударные группировки на наших границах, вводит дополнительные контингенты в Крым, и грозит прибалтам..
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23.06.2021 10:39 Ответить
Кто приблизил НАТУ к своим границам? Кто напав на Украину сам стремиться к границам НАТО? Кто удерживает Приднестровье и содержит там армию РФ? Ой, лукавит сцарь призывая к конструктивным решениям и здравому смыслу, когда у самого нет здравого смысла и стремления к нормальным отношениям.
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23.06.2021 10:40 Ответить
А не нужно быть )(уйлом
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23.06.2021 10:41 Ответить
Путин не только х#ло, но и больной на психику человек (трудно назвать его человеком). Логика полностью отсутствует. Наращивать свои войска на границе с Украиной - это нормально. А как НАТО наращивает войска (не для нападения, а для защиты) - то сразу призывает к здравому смыслу. Античеловеческий выродок, да и только! Самое страшное, что в руках у этого гавнюка ядерная кнопка.
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23.06.2021 10:42 Ответить
А что ты хочешь от ублюдка, которые на говно исходит, когда соседи устанавливают себе средства ОБОРОНЫ?
Если я не собираюсь нападать на соседа, мне глубоко похеру, какой крепости у него дверь!
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23.06.2021 10:51 Ответить
"Россия не заканчивается нигде" - В.Путин
"Германия не имеет границ" - А.Гитлер.
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23.06.2021 10:48 Ответить
"Нет в мире более миролюбивого человека! Все вы знаете, как много мы сделали для мира в Европе, но в ситуации, которую создали враждебные силы, мы просто вынуждены действовать!"
А.Гитлер.
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23.06.2021 10:49 Ответить
Путин обеспокоен - это хорошо.
Это сокращает ему жизнь.
Он должен быть оккуевшим от обеспокоенности.
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23.06.2021 10:49 Ответить
Ублюдок, где был твой здравый смысл, когда ты насрал на все договора и захватил крым, а после убивал людей в Украине и Сирии?
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23.06.2021 10:50 Ответить
кацапье,шо он у вас такой пугливый? или вы все такие?
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23.06.2021 10:52 Ответить
Путін стурбований нарощуванням військового потенціалу НАТО поблизу кордонів РФ: Розраховуємо на здоровий глузд і конструктивні відносини - Цензор.НЕТ 4166
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23.06.2021 10:53 Ответить
Русские гниды! прошу комментария!
1. У Украины нет и не было пехотных мин. Они не могли быть "трофеями ополченцев" даже теоретически.
2. Вчера шестеро власовских ********* подорвались на пехотной мине.
Ну, я жду.
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23.06.2021 10:55 Ответить
Путін стурбований нарощуванням військового потенціалу НАТО поблизу кордонів РФ: Розраховуємо на здоровий глузд і конструктивні відносини - Цензор.НЕТ 9800
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23.06.2021 10:57 Ответить
Ну не знаю... Мне бы даже жопу было бы неприятно вытирать ЭТИМ.
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23.06.2021 11:19 Ответить
Що почали підцикати? Чого? НАТО рухає озброєння та військових в межах своїх кордонів. А на своїй території НАТА може робити що схоче.
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23.06.2021 10:58 Ответить
Путін стурбований нарощуванням військового потенціалу НАТО поблизу кордонів РФ: Розраховуємо на здоровий глузд і конструктивні відносини - Цензор.НЕТ 1530
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23.06.2021 11:01 Ответить
У Шойгу под руководством сплошные АЛЕНИ - это его профиль.
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23.06.2021 11:07 Ответить
Путін стурбований нарощуванням військового потенціалу НАТО поблизу кордонів РФ: Розраховуємо на здоровий глузд і конструктивні відносини - Цензор.НЕТ 5693
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23.06.2021 11:23 Ответить
Причем на фото ФИНСКИЙ солдат Зимней войны.
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23.06.2021 11:27 Ответить
После анексии Крыма, уничтожения пассажирского самолёта, поддержки террористов ОРДЛО, Путин стал почему-то очень обеспокоенным.
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23.06.2021 11:14 Ответить
Это реакция на действия ( агрессию) России против Грузии, Молдовы, Украины, по сути и Беларуси и Азербайджана.. Угрозы Эстонии, Латвии, Литве.. Лозунги " границы России не где не заканчиваются", " Можем повторить" и т.д.
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23.06.2021 11:20 Ответить
Путін стурбований нарощуванням військового потенціалу НАТО поблизу кордонів РФ: Розраховуємо на здоровий глузд і конструктивні відносини - Цензор.НЕТ 8178
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23.06.2021 11:36 Ответить
Апосранаму ссарю мардвы срашна.
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23.06.2021 11:45 Ответить
НАТО на учениях всех будет тренировать силовые структуры Украины по действиям в случае нападения РФ на Украину. Поэтому на болотах стоит такой вой. Потому что они хотят с меньшими потерями оккупиррвать и уничтожить Украину и сопротивление не входит в их планы.
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23.06.2021 12:41 Ответить
Ну, он не оставил НАТО никакого другого выбора как высказать озабоченность рассейской озабоченностью Дэнэг уже нет столько на расеи чтобы наращивать свои вооружения и группировки С НАТО тягаться уже не могут Вот и появилась озабоченность Не нужно было раисянам дразнить гусей Гуси Рим спасли
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23.06.2021 13:19 Ответить
Путін стурбований нарощуванням військового потенціалу НАТО поблизу кордонів РФ: Розраховуємо на здоровий глузд і конструктивні відносини - Цензор.НЕТ 6935
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23.06.2021 13:48 Ответить
 
 