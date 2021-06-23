Международные организации отказались участвовать в конкурсной комиссии по избранию нового главы ГБР, - "слуга народа" Монастырский
В Украине сложная ситуация с избранием нового руководителя Государственного бюро расследований. Иностранные эксперты отказались участвовать в конкурсной комиссии по назначению директора ведомства.
Об этом пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в декабре 2019 года после череды скандалов, в том числе связанных с прослушкой рабочего кабинета, был уволен директор ГБР Роман Труба.
После него ведомством в статусе и.о. руководили по очереди четыре человека: Ирина Венедиктова, Александр Бабиков, Александр Соколов и Алексей Сухачев. Последний и занимает эту должность до сих пор.
"Процесс избрания полноценного директора ГБР не смог даже стартовать. Хотя конкурсная комиссия уже полгода как сформирована на две трети, что позволяет ей начать работу", - сказано в статье.
Так, в июле 2020 года Верховная рада назначила в нее трех своих представителей. А осенью квоту заполнил и Офис президента.
"Не хватает лишь "иностранных экспертов". Их должен назначить Кабинет министров по представлению международных организаций (Интерпол, Европол, Greco, ЕБРР, FATF и другие)", - отмечается в материале.
Однако по состоянию на июнь текущего года ни одной кандидатуры от международников Украина так и не получила. Глава правоохранительного комитета ВР Денис Монастырский не видит перспектив, чтобы в ближайшее время квота иностранцев была заполнена.
"Оказалось, что создание и деятельность ГБР для них не является приоритетом. Мы обращались к этим международным институциям, и они ответили нам официально, что их мандат в Украине не предусматривает участия в таких комиссиях", - рассказал нардеп.
Парламентарий отметил, что конкурсная комиссия могла бы начать работу и без "иностранцев", но тогда ее решения скорее всего будут раскритикованы, а результаты отбора - восприняты с недоверием.
Напомним, в сентябре 2020-го Алексея Сухачова назначили исполняющим обязанности директора ГБР.
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Источник: https://censor.net/ru/n3272911
А попереднього керівника ГБР як обирали?
Чи зелені змінили закон, не консультуючись з організаціями, які втулили в закон?
Нічого, все ще попереду.. Осінь все покаже..
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Международная группа по борьбе с отмыванием денег ( FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering) и Группа государств по борьбе с коррупцией (Group of States Against Corruption, GRECO) уведомили Кабинет Министров Украины об отказе от участия в проведении конкурса на должность главы Государственного бюро расследований. Причина - отсутствие прозрачности в формировании комиссии и отказ от предоставления развернутых данных о проведении конкурса. Ранее отказ прислал ****.
А українці де?