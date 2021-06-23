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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине может быть летняя волна коронавируса, связанная с "индийским" штаммом COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская

В Украине может быть летняя волна коронавируса, связанная с

Украине грозит летняя волна коронавируса, которая будет касаться "индийского" штамма COVID-19.

Об этом в интервью "КП" заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.

Врач рассказала, что инфекционные болезни цикличны. Они угасают, когда формируется коллективный иммунитет. Только это не касается коронавируса.

"Боюсь, что еще летняя волна будет. И, скорее всего, связанная с индийским вариантом коронавируса. К большому сожалению, нам еще рано расслабляться", - отметила она.

По словам Голубовской, ситуация зависит от многих факторов - от мутаций внутри страны, от завоза новых вариантов коронавируса.

"Вот я сейчас опасаюсь возвращения болельщиков с футбола. Помню, какая вспышка была после Лиги чемпионов в Италии. Ломбардия просто легла… А сейчас мы видим, что заболеваемость уже растет в Москве, в Санкт-Петербурге, где проходит часть матчей. Будем наблюдать", - добавила инфекционист.

Читайте: Количество тяжелых больных COVID-19 возрастает, - Голубовская

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+10
По-моему эта мадам пол-года назад уже всю Украину пару раз похоронила.
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23.06.2021 10:59
+4
Давно что-то не было слышно Голубовскую, я даже уже начал переживать
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23.06.2021 10:40
+4
///
Правительство Израиля уже призывает население страны соблюдать осторожность из-за новой волны коронавируса. Соответствующее заявление сделал новый премьер-министр страны Нафтали Беннет.
Об этом https://www.timesofisrael.com/daily-covid-19-cases-surge-to-125-the-highest-figure-in-two-months/ сообщает Times of Israel.
Как известно, Израиль является самой вакцинированной страной. Не смотря на это, там зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем за последнее время.
Правительство связывает это с притоком туристов в страну, которые не соблюдают правила. Особенно увеличилось количество случаев вариантов Delta.Поэтому власти призывают население страны реагировать на всплеск коронавируса, как на новую вспышку.
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23.06.2021 10:43
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Давно что-то не было слышно Голубовскую, я даже уже начал переживать
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23.06.2021 10:40 Ответить
хто це така ? ше одна блогерша ?
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23.06.2021 10:43 Ответить
///
Правительство Израиля уже призывает население страны соблюдать осторожность из-за новой волны коронавируса. Соответствующее заявление сделал новый премьер-министр страны Нафтали Беннет.
Об этом https://www.timesofisrael.com/daily-covid-19-cases-surge-to-125-the-highest-figure-in-two-months/ сообщает Times of Israel.
Как известно, Израиль является самой вакцинированной страной. Не смотря на это, там зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем за последнее время.
Правительство связывает это с притоком туристов в страну, которые не соблюдают правила. Особенно увеличилось количество случаев вариантов Delta.Поэтому власти призывают население страны реагировать на всплеск коронавируса, как на новую вспышку.
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23.06.2021 10:43 Ответить
Летняя волна может быть, А МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ.
Так что нех нагнетать.
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23.06.2021 10:48 Ответить
але стосовно фанів вона права.
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23.06.2021 13:21 Ответить
У нового щтаму симптоми схожі на стафілокок і сальмнельоз.
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23.06.2021 10:50 Ответить
Ця хвиля уже переможно шириться, але нарід зайнятий шашликами і воліє не звертати увагу.
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23.06.2021 10:52 Ответить
А как же "дельта"?
Или стоит в очереди, первый мутировал - значит следующая волна его.
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23.06.2021 10:53 Ответить
По-моему эта мадам пол-года назад уже всю Украину пару раз похоронила.
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23.06.2021 10:59 Ответить
А ви були в інфекційному відділенні в розпал пандемії?! Там був армагедон. Але всім нас...ти якщо його це не чіпає...
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23.06.2021 11:46 Ответить
Финансирование и распил не должно снижать оборотов поэтому "будет все плохо"
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23.06.2021 11:00 Ответить
Голубовська, давненько тебе не було, ми аж скучили.
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23.06.2021 11:02 Ответить
не може, а буде.
Підарашка захлинається від нового штамму, а звідти ї потяги ходять, і авта через кордон пропускають, то свинособаки обов'язково притягнуть сюди цю заразу..
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23.06.2021 11:09 Ответить
з квартальним президентом і зебидлом в країні може і бути все, і країна може зникнути.
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23.06.2021 11:16 Ответить
Интересно,почему у нас до сих пор действует отросток российской говнопропаганды под названием Комсомольская правда в Украине?Какая вообще у сраных комсомольцев может быть правда да еще и в Украине?Вы совсем там с дуба рухнули?
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23.06.2021 11:37 Ответить
гадання на затичках
і рос. ТБ
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23.06.2021 11:38 Ответить
За "професіоналом" в дорогому пальто уже не тужить? Попустило? Говорила, що без нього все пропаде.
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23.06.2021 11:51 Ответить
Так і буде,по перше іноземні студенти відвідують батьківщину а потім повертаються на навчання в Україну,по друге наші туристи та заробітчани активно подорожують,по третє відкриті кордони з РФ де лютує новий штам дельта і наостанок наша влада яка провалила компанію по вакцинації.Пазл складається в жахливу картину.
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23.06.2021 13:23 Ответить
Не Зеленского дело заниматься вакцыной и кисоородом ,но кое кто все равно имеет Pfizer, как и черную икру во время Голодомора, не думаю, что это военные, медики и освитяне, он занят делами поважнее -великим будивництвом за счт бюджета и приобретением кредитрв через ОВГЗ,в место того, что бы дороги строились за счет инвестиций насеоения , а не олигархов,того же акцыза но для этого надо коррупцией не заниматься тогда и инвест климат улучшится, кредитная стака упадет.Ну а так на заработанные на открываюющемся им рынке скупить со своими слугами Земмлю у обедневшего населения из за коррупции и грабежа власти. Кто не стал хозяином своей Земли говорит Зеленский тот и не станет, потому что друзьям соросятам все, а врагам закон.Украина без Земли , вакцин с большой смертностью и бедностью и во всем виноват короновирус , сам и Путин, а кто не согласен тот его пособник и биомасса.
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23.06.2021 14:56 Ответить
В Україні може бути літня хвиля коронавірусу \

а може і не бути
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23.06.2021 18:23 Ответить
 
 