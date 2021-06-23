В Украине может быть летняя волна коронавируса, связанная с "индийским" штаммом COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская

Украине грозит летняя волна коронавируса, которая будет касаться "индийского" штамма COVID-19.

Об этом в интервью "КП" заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.

Врач рассказала, что инфекционные болезни цикличны. Они угасают, когда формируется коллективный иммунитет. Только это не касается коронавируса.

"Боюсь, что еще летняя волна будет. И, скорее всего, связанная с индийским вариантом коронавируса. К большому сожалению, нам еще рано расслабляться", - отметила она.

По словам Голубовской, ситуация зависит от многих факторов - от мутаций внутри страны, от завоза новых вариантов коронавируса.

"Вот я сейчас опасаюсь возвращения болельщиков с футбола. Помню, какая вспышка была после Лиги чемпионов в Италии. Ломбардия просто легла… А сейчас мы видим, что заболеваемость уже растет в Москве, в Санкт-Петербурге, где проходит часть матчей. Будем наблюдать", - добавила инфекционист.

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