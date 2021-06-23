Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем холодная война, - Шойгу

В мире существует угроза нового противостояния, которое может быть более опасным, чем во времена холодной войны.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на международной конференции в Москве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В свойственной РФ манере Шойгу намекнул, что в этом якобы виноват Запад. В то же время он тактично умолчал о том, что агрессивная политика России является одной из главных угроз мировой безопасности.

"Бережное отношение к международным обязательствам подменяется односторонними санкциями и внедрением некоего порядка, основанного на неизвестно кем придуманных правилах. Мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем во времена холодной войны", - уверен Шойгу.

По его словам, гиперзвук, цифровизация и роботизация выходят на первый план при разработке новых вооружений.

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"Космос и киберпространство все активнее вовлекаются в военное противоборство. В составе вооруженных сил ряда стран создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах", - отметил Шойгу.