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Более 8,5 тыс. детей в прошлом году использовали в военных конфликтах, - ООН

Более 8,5 тыс. детей в прошлом году использовали в военных конфликтах, - ООН

Более 8 500 детей использовались в качестве солдат в прошлом году в различных конфликтах по всему миру, и почти 2700 детей были убиты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил глава ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, 8 521 ребенок использовался в качестве солдат в прошлом году, еще 2 674 ребенка были убиты и 5 748 ранены в ходе различных конфликтов.

Отмечается, что ежегодный доклад главы ООН Совету Безопасности охватывает убийства, увечья и сексуальные надругательства над детьми, похищения или вербовку, отказ в доступе к помощи и нападения на школы и больницы.

В списке фигурируют "вооруженные силы Мьянмы - за убийства, нанесение увечий и сексуальное насилие в отношении детей - и сирийские правительственные силы - за вербовку детей, убийство, нанесение увечий и сексуальное насилие в отношении детей и нападения на школы и больницы".

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Автор: 

дети (6484) ООН (4165) Гутерриш Антониу (335)


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Более 8,5 тыс. детей в прошлом году использовали в военных конфликтах, - ООН - Цензор.НЕТ 7792
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23.06.2021 10:56 Ответить
хто шагает дружно в ряд-рюских трупиков отряд....
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23.06.2021 10:59 Ответить
кто и как это все считает ? особенно в Сирии или в центральной Африке
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23.06.2021 11:03 Ответить
чи кац.апстані
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23.06.2021 11:35 Ответить
Марат Казей, 14 лет...Валя Котик, 14 лет...
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23.06.2021 11:07 Ответить
И чем хвалиться, тем что взросльі дяденьки их послали вьіполнять работі, которая болжна бьіла вьіполнена єтим самьіми взросльіми дядьками?
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23.06.2021 13:47 Ответить
 
 