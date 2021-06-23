Более 8,5 тыс. детей в прошлом году использовали в военных конфликтах, - ООН

Более 8 500 детей использовались в качестве солдат в прошлом году в различных конфликтах по всему миру, и почти 2700 детей были убиты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил глава ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, 8 521 ребенок использовался в качестве солдат в прошлом году, еще 2 674 ребенка были убиты и 5 748 ранены в ходе различных конфликтов.

Отмечается, что ежегодный доклад главы ООН Совету Безопасности охватывает убийства, увечья и сексуальные надругательства над детьми, похищения или вербовку, отказ в доступе к помощи и нападения на школы и больницы.

В списке фигурируют "вооруженные силы Мьянмы - за убийства, нанесение увечий и сексуальное насилие в отношении детей - и сирийские правительственные силы - за вербовку детей, убийство, нанесение увечий и сексуальное насилие в отношении детей и нападения на школы и больницы".

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