Задержан пограничник, требовавший от гражданина Украины 10 тыс. евро за незаконное пересечение границы с РФ, - ГБР. ФОТОрепортаж
Пограничник и его сообщник подозреваются в том, что требовали в украинца 10 000 евро за незаконное пересечение границы Украины с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, правоохранитель требовал от гражданина Украины 10 тыс. евро за незаконную переправку через государственную границу Украины в Российскую Федерацию. Деньги должны были быть переданы через посредника.
Правоохранители задержали подозреваемых во время передачи оговоренной суммы средств. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Противоправная деятельность прекращена прокурорами совместно со следователями и оперативными сотрудниками территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве при содействии Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПС Украины.
Отмечается, что под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры оперативному сотруднику пограничного отряда и его посреднику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Вместе с тем, в ведомстве напомнили, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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