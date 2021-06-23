Задержан пограничник, требовавший от гражданина Украины 10 тыс. евро за незаконное пересечение границы с РФ, - ГБР. ФОТОрепортаж

Пограничник и его сообщник подозреваются в том, что требовали в украинца 10 000 евро за незаконное пересечение границы Украины с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, правоохранитель требовал от гражданина Украины 10 тыс. евро за незаконную переправку через государственную границу Украины в Российскую Федерацию. Деньги должны были быть переданы через посредника.

Правоохранители задержали подозреваемых во время передачи оговоренной суммы средств. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Противоправная деятельность прекращена прокурорами совместно со следователями и оперативными сотрудниками территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве при содействии Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПС Украины.

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Отмечается, что под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры оперативному сотруднику пограничного отряда и его посреднику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).



Фото: сайт ГБР

Вместе с тем, в ведомстве напомнили, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.