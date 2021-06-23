Унижал, оскорблял и побуждал покончить с собой: на Закарпатье отчим довел девочку до самоубийства
На Закарпатье к 7 с половиной годам заключения приговорили мужчину, который довел свою падчерицу до самоубийства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры
По публичному обвинению прокурора Раховского отдела Тячевской окружной прокуратуры 53-летнего жителя с. Водица приговорили к лишению свободы за доведение несовершеннолетнего до самоубийства (ч. 3 ст. 120 УК Украины) и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев заключения.
Прокурором в суде доказано, что обвиняемый длительное время оскорблял и унижал дочь своей сожительницы. Неоднократно во время бытовых ссор он своими высказываниями побуждал девочку покончить жизнь самоубийством. Не выдержав неприязненного отношения и издевательств отчима, девочка повесилась. А на виновника такого поступка указала в оставленной предсмертной записке. Трагическое событие произошло в ноябре 2017 года.
Во время проведения следственных действий в доме закарпатца правоохранители обнаружили более полусотни патронов к нарезному малокалиберному оружию, что стало основанием для вынесения лицу дополнительного обвинения.
Сейчас ожидается вступление приговора в законную силу. До этого времени суд постановил содержать мужчину под стражей.
Примечание: приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного УПК Украины, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы судебное решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции (ст. 532 УПК Украины).
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хто більше зло, вітчим, чи мамашка, що терпіла це все над донькою?
Судьи, употребляет Сникерс, чтоб не тормозили
в голове не укладывается,КАК можно позволять,так обращаться со своим ребёнком
Если не совершеннолетняя - могла бы отчиму ночью топором по башке.....