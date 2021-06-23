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Унижал, оскорблял и побуждал покончить с собой: на Закарпатье отчим довел девочку до самоубийства

Унижал, оскорблял и побуждал покончить с собой: на Закарпатье отчим довел девочку до самоубийства

На Закарпатье к 7 с половиной годам заключения приговорили мужчину, который довел свою падчерицу до самоубийства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры

По публичному обвинению прокурора Раховского отдела Тячевской окружной прокуратуры 53-летнего жителя с. Водица приговорили к лишению свободы за доведение несовершеннолетнего до самоубийства (ч. 3 ст. 120 УК Украины) и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев заключения.

Прокурором в суде доказано, что обвиняемый длительное время оскорблял и унижал дочь своей сожительницы. Неоднократно во время бытовых ссор он своими высказываниями побуждал девочку покончить жизнь самоубийством. Не выдержав неприязненного отношения и издевательств отчима, девочка повесилась. А на виновника такого поступка указала в оставленной предсмертной записке. Трагическое событие произошло в ноябре 2017 года.

Во время проведения следственных действий в доме закарпатца правоохранители обнаружили более полусотни патронов к нарезному малокалиберному оружию, что стало основанием для вынесения лицу дополнительного обвинения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За четыре месяца 2021 года в Украине зафиксировано 126 случаев самоубийств среди детей, это больше, чем за весь прошлый год, - Денисова

Сейчас ожидается вступление приговора в законную силу. До этого времени суд постановил содержать мужчину под стражей.

Примечание: приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного УПК Украины, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы судебное решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции (ст. 532 УПК Украины).

дети (6484) прокуратура (5008) самоубийство (997) Закарпатская область (2582)


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Топ комментарии
+9
моральна ділема:
хто більше зло, вітчим, чи мамашка, що терпіла це все над донькою?
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23.06.2021 11:48
+3
четвертовать падаль
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23.06.2021 11:46
+2
где в это время была мама девочки ?!
в голове не укладывается,КАК можно позволять,так обращаться со своим ребёнком
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23.06.2021 11:53
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четвертовать падаль
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23.06.2021 11:46 Ответить
моральна ділема:
хто більше зло, вітчим, чи мамашка, що терпіла це все над донькою?
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23.06.2021 11:48 Ответить
Нет тут никакой "дилемы". Как можно сравнивать родную мать с посторонним дядькой ...
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23.06.2021 12:23 Ответить
Бувають ;мами;, котрі, відчувши міцного прутня, розуміють що дитина від першого шлюбу їм не дуже то й потрібна, бо народжувати треба саме від цього самця.
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23.06.2021 12:25 Ответить
цю жінку мамою назвати можна тільки з біологічної точки зору і все .Справжня мама ніколи не поставить навіть питання позбавлення дитини повноціної сім"ї і буде зберігати шлюб та сімейні ціності.А тут просто спрацював інстинкт - вийшла заміж за чоловіка який дав емоції -народила від нього і зрозуміла що не той чоловік і замість того щоб зберегти сім"ю ця "мама" покинула чоловіка або довела його до того що він її покинув і пішла скакати по буям .Тільки от проблема в тому , що жіночка не розрахувала той варіант ,що вона для НОРМАЛЬНО АДЕКВАТНОГО чоловіка взагалі не варіант для створення сім"ї.
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23.06.2021 12:41 Ответить
мама не терпіла - їй пофіг на дочку раз розвалила свою сім"ю та допустила чужого чоловіка .А вітчим називається просто Аленяка - і на жаль чим більше от таких Аленят будуть підбирати рсп тим гірша буде статистика по розлученнях - так як жінки будуть бачити що навіть після розлучення вони ще мають як то кажуть попит . Колись прочитав хороший комент "" Чужих дітей можуть виховувати та любити тільки педофіли"
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23.06.2021 12:50 Ответить
И это спустя 4 года суд вынес приговор. Наверное пытались как-то высосать у него мани, а не получилось.
Судьи, употребляет Сникерс, чтоб не тормозили
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23.06.2021 11:50 Ответить
где в это время была мама девочки ?!
в голове не укладывается,КАК можно позволять,так обращаться со своим ребёнком
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23.06.2021 11:53 Ответить
еще как..можно....и ГОДАМИ даже не замечать???!!! например столкнулся давно правда с тем как отчим изнасиловал падчерицу в возрасте 9 лет... насиловал до 15 лет пока девчонка однажды ночью не психанула покинула дом и не позвонила маме на работу та работала в ночные смены...и не рассказала что да как а ведь эта падаль с женой (мамкой) состряпал свою уже общую дочку и он угрожая что полезет к родной сестричке каждую ночь когда жена на работе требовал прихода к себе в кровать падчерицы ... а МАМА НЕ У КУРСЕ БЫЛА ой ли??7 просто не хотела вникать и отмахивалась даже от малейших оснований что тут с дочкой- что то явно не то.. НО Любофъ мать ее...
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23.06.2021 12:16 Ответить
це ще один доказ того , що чоловікам ні в якому разі не варто пов"язувати своє життя з РСП .А також варто вчити своїх синів стороною обходити дочок РСП або з такого соціального явища як "бабья яма" . Вітчим звичайний Аленяка раз зв"язав своє життя з РСП - ну що ж нехай тепер розплачується.
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23.06.2021 11:57 Ответить
Твоя бувша заміж вийшла знову, чи сама живе?
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23.06.2021 12:26 Ответить
"бившої" не було і не буде)
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23.06.2021 12:34 Ответить
маму, суку вместе с ним нужно сажать. променяла дочку на кабеля, терана лишь бы получать удовольствие.
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23.06.2021 12:09 Ответить
А сколько "девочке" было лет?
Если не совершеннолетняя - могла бы отчиму ночью топором по башке.....
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23.06.2021 12:40 Ответить
 
 