Требуем немедленно закрыть границу и прекратить пассажирское сообщение с РФ, пока там не нормализуется ситуация с COVID-19, - заявление "ЕС"

Последние недели в стране-агрессоре бушует "индийский" штамм коронавируса, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности".

"Ученые предупреждают, что "индийский" штамм "Дельта" более заразен и приводит к более тяжелому течению болезни. Эта мутация вдвое повышает риск госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации инфицированных. По прогнозу ученых, новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если в течение ближайших дней не прибегнуть к жесткому сдерживанию болезни на границе", - говорится в сообщении.

"Власть Зеленского полностью провалила борьбу с предыдущими ударами коронавируса. Только во время весенней волны эпидемии в Украине погибло 20 тыс. граждан и более 750 тыс. инфицировались. Но власть не сделала выводов из своего провала и не ускорила темпы вакцинации. Через четыре месяца "массовой" вакцинации две прививки получили менее 1% населения, тогда как европейские соседи провакцинировали от четверти до половины своих граждан", - добавили в "ЕС".

В политсиле подчеркнули, что угроза новой волны эпидемии - реальное основание для проведения заседания СНБО.

"Европейская Солидарность" требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации. Все украинцы, которые будут возвращаться из России в установленный период времени, должны проходить не только тестирование, но и контролируемую самоизоляцию", - подытожили в "ЕС".

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