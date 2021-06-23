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Новости Коронавирус и карантин
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Требуем немедленно закрыть границу и прекратить пассажирское сообщение с РФ, пока там не нормализуется ситуация с COVID-19, - заявление "ЕС"

Требуем немедленно закрыть границу и прекратить пассажирское сообщение с РФ, пока там не нормализуется ситуация с COVID-19, - заявление

Последние недели в стране-агрессоре бушует "индийский" штамм коронавируса, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности".

"Ученые предупреждают, что "индийский" штамм "Дельта" более заразен и приводит к более тяжелому течению болезни. Эта мутация вдвое повышает риск госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации инфицированных. По прогнозу ученых, новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если в течение ближайших дней не прибегнуть к жесткому сдерживанию болезни на границе", - говорится в сообщении.

"Власть Зеленского полностью провалила борьбу с предыдущими ударами коронавируса. Только во время весенней волны эпидемии в Украине погибло 20 тыс. граждан и более 750 тыс. инфицировались. Но власть не сделала выводов из своего провала и не ускорила темпы вакцинации. Через четыре месяца "массовой" вакцинации две прививки получили менее 1% населения, тогда как европейские соседи провакцинировали от четверти до половины своих граждан", - добавили в "ЕС".

В политсиле подчеркнули, что угроза новой волны эпидемии - реальное основание для проведения заседания СНБО.

"Европейская Солидарность" требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации. Все украинцы, которые будут возвращаться из России в установленный период времени, должны проходить не только тестирование, но и контролируемую самоизоляцию", - подытожили в "ЕС".

Также читайте: "Никаких санкций не будет", - регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по жалобе на нардепа Гончаренко

Автор: 

граница (5262) карантин (16729) россия (95454) Европейская Солидарность (1051) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
Ожидаемо первые 3 высера не про Ковид и не про Роисю, а про нехорошего Пороха.

Болейте на здоровье, зебилы!!!
Можете даже спецом на Роисю съездить для этого, если, конечноеще, деньги еще хоть на что-то остались. Вот только лучше бы вы там и померли.
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23.06.2021 12:03
+27
54 220 чоловік загинуло в Україні від коронавірусу, подякуй команді зеленського і йому особисто.
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23.06.2021 12:06
+21
"Власть Зеленского полностью провалила борьбу с предыдущими ударами коронавируса. Только во время весенней волны эпидемии в Украине погибло 20 тыс. граждан и более 750 тыс. инфицировались. Но власть не сделала выводов из своего провала и не ускорила темпы вакцинации. Через четыре месяца "массовой" вакцинации две прививки получили менее 1% населения, тогда как европейские соседи провакцинировали от четверти до половины своих граждан"


Ты готов с этим поспорить?
Сейчас штамм-Дэльта является реальной угрозой. На Роисе лютует именно этот индийский штамм.
И шо делает ЗЕ - открывает границу для Индии и не ограничивает въезд из Роиси.
Если задача заразить как можно больше украинцев - то ЗЕ делает все верно.

Ты за то, чтобы больные животные везли его из Роиси в Украину или шо?
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23.06.2021 12:07
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Тогда не было коронавируса.
Это чисто медицинское мероприятие - противоэпидемическое.
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23.06.2021 12:01 Ответить
То есть сейчас надо закрывать, а тогда не надо было? Медицина важнее войны.. ну-ну..
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23.06.2021 12:03 Ответить
Конечно важнее.
Без медицины воевать будет некому.
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23.06.2021 12:04 Ответить
Так как воевать если это неважно нужно лечить?
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23.06.2021 12:09 Ответить
Был бы законодательный запрет на посещение рф гражданами Украины и наоборот многих бы проблем не было бы. Вот Израиль например имеет страны с которыми воевал- и гражданам запрещено их посещать...ну и соответственно наоборот. люди к этому относятся с пониманием..
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23.06.2021 12:15 Ответить
54 220 чоловік загинуло в Україні від коронавірусу, подякуй команді зеленського і йому особисто.
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23.06.2021 12:06 Ответить
Привіт, Івановичу. Ти я бачу в курсі статистичних даних по Україні з точністю до десятків смертей. А скільки від Ковіду за цей час загинуло в сусідній Польщі або не сусідній Італіі?
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23.06.2021 12:12 Ответить
Я живу в Україні.
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23.06.2021 12:13 Ответить
Це вірно. Але щоб робити якісь висновки, слід все ж таки робити порівняння з іншими країнами.
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23.06.2021 12:15 Ответить
Скільки вакцинованих в Україні та в Польщі чи Італії, в процентах?Роби висновки Володимировичу.
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23.06.2021 12:17 Ответить
З вакцинуванням таки слуги просрали, тут я згоден. Але що там на рахунок порівняльної статистики по смертям від ковіду? Можна у відсотках до загальної кількості населення.
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23.06.2021 12:26 Ответить
то зроби порівняння ти, за чим справа?
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23.06.2021 13:19 Ответить
Івановичу треба не тільки зраду розводити, але і навчитися трохи думати. Я за нього його роботу робити не буду.
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23.06.2021 13:33 Ответить
Йому за це не платять
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23.06.2021 14:08 Ответить
Не загинуло, а померло. І не 54 тисячі, а, скоріш за все, значно менше.
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23.06.2021 12:45 Ответить
"Власть Зеленского полностью провалила борьбу с предыдущими ударами коронавируса. Только во время весенней волны эпидемии в Украине погибло 20 тыс. граждан и более 750 тыс. инфицировались. Но власть не сделала выводов из своего провала и не ускорила темпы вакцинации. Через четыре месяца "массовой" вакцинации две прививки получили менее 1% населения, тогда как европейские соседи провакцинировали от четверти до половины своих граждан"


Ты готов с этим поспорить?
Сейчас штамм-Дэльта является реальной угрозой. На Роисе лютует именно этот индийский штамм.
И шо делает ЗЕ - открывает границу для Индии и не ограничивает въезд из Роиси.
Если задача заразить как можно больше украинцев - то ЗЕ делает все верно.

Ты за то, чтобы больные животные везли его из Роиси в Украину или шо?
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23.06.2021 12:07 Ответить
Не то. Это очередной пустой пиар.
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23.06.2021 12:03 Ответить
На чому ще був "пустий піар"?
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23.06.2021 12:04 Ответить
Та на всём.
От коронавируса до клубники.
Кстати, такой пиар самоубийственный.
С этим нужно быть поосторожнее и не злоупотре.*****.
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23.06.2021 12:07 Ответить
Охріненний аргумент. Що, конкретного пустого вони напіарили на "короні"?

Забезпечили лікарів і людей засобами захисту та апаратурою, на відміну від плісняви?
Що не так з полуницею, яку привезли на фронт разом з необхідним, нашим захисникам, обладнанням. В чому пустий піар? Чому пліснява так не піариться?
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23.06.2021 12:43 Ответить
90% "вимог" ЄС це пустопорожні балачки з метою вчергове нагадати про своє існування.
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23.06.2021 12:08 Ответить
100%.
Но пусть продолжают в том же духе.
Это их подвело в 2019-м и ничему не научило.
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23.06.2021 12:10 Ответить
зате ви всі, 73/43%зебіли, винивши зраду, з відкатом політики прогаласованої вами української влади на позиції 2013-го року - своєї провини не визнаєте. Ну хер з вами, мріть, падлюки
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23.06.2021 12:22 Ответить
Всі зебіли вмруть. Лишаться тільки педроботи.
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23.06.2021 12:27 Ответить
Ну вас вже зараз менше 30% залишилося. Мабуть вже мрете, що хворий скот.
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23.06.2021 12:39 Ответить
Нас, тобто тих, хто не голосував за ПОПа та за жодних обставин за нього не проголосують, залишилося стільки же як і два роки тому. Тобто 75%. І через три роки ця цифра не зміниться. Твій ідол є безнадійним політичним трупом. Закарбуй це на своєму чолі і передай своїм співсектантам із "життя по новому".
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23.06.2021 13:20 Ответить
О, то це через те, що Порох політичний "труп" у пліснявий з кацапами так підгорає? Зебільна логіка, як і з підрахунками відсотків.
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23.06.2021 13:25 Ответить
Який рейтинг довіри до ПОПа?
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23.06.2021 13:31 Ответить
Пох,ми два рази вас,гниди, рачки ставили -знов поставимо)
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23.06.2021 14:45 Ответить
Ога-ога... Поставили рачки хіба свою секту. Щоб зранку до ночі "Зр-а-ада" волали з виряченими очима...
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23.06.2021 14:48 Ответить
Два Майдани- і ти рачки стояв,ватаноїд)тренеруйся ,мудак
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23.06.2021 14:55 Ответить
Ахахаха)))))круто зесрань від "трупа" підкидує - може сдохнешь вже від падучуї,униле чмо кацапьське
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23.06.2021 14:43 Ответить
Якщо вони не будуть це 100% продовжувати, то мудрий нарід, обласканий зеленою субстанцією, виздихає, від зарази, завезеної з мордора.
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23.06.2021 13:23 Ответить
Які конкретно?
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23.06.2021 12:44 Ответить
Та я в курсе.
Но и опасность заражения имеет место.
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23.06.2021 12:05 Ответить
Можете привести примеры, когда такие действия оказались эффективными как противоэпидемические?
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23.06.2021 12:35 Ответить
Все страны ограничивают перемещение на границе при угрозе распространения заразы.
Читай новости.
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23.06.2021 12:38 Ответить
Вы не пробовали, хоть раз, осмыслить прочитанное?
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23.06.2021 12:43 Ответить
ЄС подава в суд на пропагандона, то з якого переляку їй переживати? Через те, що гандон не знає в якому році і що відбувалось? Чи то в 2014, чи в 2015. Хай вчить новітню історію, зебіл.
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23.06.2021 12:04 Ответить
Обох.
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23.06.2021 12:04 Ответить
Я думаю, что за П...равду.
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23.06.2021 12:08 Ответить
Ожидаемо первые 3 высера не про Ковид и не про Роисю, а про нехорошего Пороха.

Болейте на здоровье, зебилы!!!
Можете даже спецом на Роисю съездить для этого, если, конечноеще, деньги еще хоть на что-то остались. Вот только лучше бы вы там и померли.
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23.06.2021 12:03 Ответить
Это не про зебилов а ошибки Порошенко.. и почему он пролетел как фанера. в войну не стоило сопли жевать с вопросами о границе..и не надо как обиженные девочки спамить мои комменты. а надо принимать и понимать ошибки Пороха. он совершенно не святой в этом вопросе
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23.06.2021 12:06 Ответить
А где власовская тряпка?
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23.06.2021 12:10 Ответить
Где ? Где ? .... ( ему неудобно о себе такое говорить )
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23.06.2021 12:33 Ответить
Это ***** превратило Власовский флаг в тряпку!
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23.06.2021 12:39 Ответить
Яка ви добра людина..))) Мабуть ви так всім добра бажаєте коли хтось живе по іншому, краще вас чи гірше.. розмовляє не на кацапській а на рідній Українській...))) Чудвий приклад і характеристика...Дивіться люди і робіть висновки ...))) А що буде коли о такий і подібні недай Боже прийдуть на керіні посади або до влади..Я б навіть жити поряд з такою людиною не хотів би ..От цікаво що в голові такої людини яка отаке пише робиться...????
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23.06.2021 12:37 Ответить
А с какого ляда тебе,мразь зелёная,добра желать -ты,чмо,сдало воюющую страну под рассмеши комика.Будь хоть раз мужиком -самоубейся ковидом в кацапстане
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23.06.2021 14:53 Ответить
Ну я ж про це і кажу ...ти **** і в раю будеш *****...))))Зітри піну з рота))) Хворенька
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23.06.2021 16:02 Ответить
А КАК ПИАРИЛИ ШМУРДЯК ОБМАНЫВАЯ ВЕСЬ МИР! А ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО УКОЛОТОСТЬ ШМУРДЯКОМ ПРИЗНАК БЕШЕНСТВА!
"У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба."
За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ",
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23.06.2021 12:03 Ответить
Касапы МЕЛЬДОНИЕВССКИЕ !!.....
Санкцыонные ! - - . .. . ...!!!!..
. ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------
------------ КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-
- . .В ПОЛИТИКЕ ...
ЭКОНОМИКЕ...
И
ИСТОРИИ ..............МЕДИЦЫНЕ . . .. . .
....................???? ......
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23.06.2021 12:08 Ответить
Таварищ Путен не разрешит, а зелецуцики не посмеют
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23.06.2021 12:05 Ответить
Хто такий путЕн?
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23.06.2021 12:07 Ответить
*****!
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23.06.2021 12:10 Ответить
Якщо він сцить писати правильно прізвище *****,то він таке ж саме *****.
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23.06.2021 12:17 Ответить
а мы требуем откривать кпп с сепарами. логика где?
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23.06.2021 12:05 Ответить
Да, можно было бы закрыть границы , если бы это был просто вирус. Но к сожалению, мы имеем дело с адресной доставкой. Это совсем другая методика распространения. Здесь нет границ и ...водных преград!!!! Важно. Не существует водных преград для адресной доставки, поэтому вирус и прыгает на острова.
Ну а, кто делает адресную доставку.....это пока никому не интересно!!!
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23.06.2021 12:09 Ответить
і все-одно, щось таки це дасть, небагато, але дасть - особливо з врахуванням провалу вакцинації. Якщо помре 20тисяч населення (а не 22, якщо не закриють кордони - цифри в мене умовні) - все-одно на це треба йти...
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23.06.2021 12:24 Ответить
а не власовская. хрен угадал. но закрывать глаза на глобальные лажи Пороха не надо.
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23.06.2021 12:11 Ответить
Вони взагалі серед людей бувають? Знайшли, чим лякати. Та й це - порожні балачки, досі навіть шебекінські макарони магазинах стоять під виглядом українських.
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23.06.2021 12:17 Ответить
Як комусь цікаво зрозуміти хто є хто раджу взяти на список всіх хто поставив клас під добрим Герхардом............. Тут ви знайде все угрупування..об'єднання гівномисленників...
https://censor.net/ua/user/184403

Ожидаемо первые 3 высера не про Ковид и не про Роисю, а про нехорошего Пороха. Вимагаємо негайно закрити кордон і припинити пасажирське сполучення з РФ, поки там не нормалізується ситуація з COVID-19, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 718

Болейте на здоровье, зебилы!!!
Можете даже спецом на Роисю съездить для этого, если, конечноеще, деньги еще хоть на что-то остались. Вот только лучше бы вы там и померли.
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23.06.2021 12:42 Ответить
Так це той, шо Україну болотом називає.
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23.06.2021 12:49 Ответить
І багатенько одндумців гівномислитилів..список нормальний))))
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23.06.2021 12:56 Ответить
Так реально лучше,чтоб зесрань на кацапами передохла)
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23.06.2021 14:49 Ответить
Знаєш присказку " Не рий другому яму...босама там здохнеш" Ще раз кажу витри піну з рота))
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23.06.2021 16:07 Ответить
Общение с западными медиками и вирусологами, а потом с нашими, погрузили меня в состояние, близкое к панике. Дело в том, что индийский штам COVID-19, которому присвоено свое имя "дельта", - это уже то неотвратимое бедствие, с которым столкнётся Украина в ближайшее время и к которому мы не готовы.
Начнём с того, что его отличительной особенностью является высокая степень заразности и быстрое распространяется болезни. Кроме того, лишь вакцины остаются эффективным методом противодействия ему, но только при условии полного завершения курса вакцинации. Но и эффективность вакцин абсолютно разная. Тем более, что уже есть информация о том, что этот штамм обнаружили у вакцинированных. Но в любом случае, вакцинированные показывают "более легкое" протекание заболевания в случае инфицирования после вакцинации.
А на фоне всего этого появляется информация, что в Украине упали темпы вакцинации и за последние сутки привились только 4,3 тысячи украинцев, а Pfizer все ещё недоступен для большинства. Да и обеспечение больниц по прежнему оставляет желать лучшего. Но наша власть кормит людей сказками и рассказывает, что она готова, как никогда.
Мы уже видели результаты этой готовности в количестве более 50 000 смертей. Тогда Зеленский назвал себя и свое окружение "мастерами спорта по борьбе с коронавирусом". И я понимаю, что он и его окружение будут опять раздувать щеки, но если они опять упустят время, то это приведёт к ещё большим жертвам среди наших граждан. Кстати, как там 5 000 000 вакцинированных, которых обещал Ляшко? Там где и 1 миллиард деревьев Зеленского.
И вот на фоне всего этого европейцы считают, что они ещё недостаточно готовы к новой волне коронавируса и стараются минимизировать количество возможных жертв увеличивая скорость вакцинации и обеспечивая больницы всем необходимым. А у нас?
А у нас видосики, пиар и громкие обещания. И ценой этому будут новые смерти людей. Поэтому не рассчитывайте сильно на государство и позаботьтесь о себе сами. Носите маски в помещении и общественном транспорте, мойте регулярно руки и соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами. И если у вас есть возможность, то вакцинируйтесь. Вакцина - это ваш шанс, что если и заразитесь этой хворью, то болезнь пройдёт легко и вы не умрёте. Эта пандемия ещё не закончилась. Берегите себя.
Facebook https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6388033561222696%20 Борислав Береза
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23.06.2021 13:01 Ответить
Спокойно граждане, умрём все. Первыми сложат головы те кто много украл и не хочет делиться с сильными мира сего, вторыми умрут те кто забирал бабки у богатых "производственная травма", а потом все остальные. Время никого не пощадит.
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23.06.2021 14:13 Ответить
Имейте совесть!
Если закрыть границу, как же мы будем "ментально сближаться" с "той стороной"?!
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23.06.2021 13:21 Ответить
Закривати кордон треба було ще на початку війни.
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23.06.2021 14:13 Ответить
И это правильно.
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23.06.2021 14:33 Ответить
Вторая часть явно лишняя, да и закрывать надо было 27.02.2014
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23.06.2021 14:35 Ответить
Клас особливо про 27.02.2014)))))) Точно під дих))))
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23.06.2021 16:35 Ответить
Требую закрыть границу и прекратить ВСЕ ОТНОШЕНИЯ с агрессором и оккупантом . /ТОЧКА/ без всяких условий
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23.06.2021 14:40 Ответить
Та граница должна быть закрыта и без ковида. Оттуда ничего хорошего не приедет.
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23.06.2021 15:30 Ответить
Турция открыла доступ мордорским туристам, так что все остальные посетители пляжиков Турции имеют хорошие шансы притащить с собой мордорский штам.
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23.06.2021 16:02 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/society/aktivisti-zvinuvatili-sekretarya-rnbo-danilova-v-posibnictvi-kremlyu-foto-video-23062021-429169 Активісти звинуватили секретаря РНБО Віталія Данілова в посібництві Кремлю (ФОТО, ВІДЕО)
Сьогодні, 23 червня, під стінами Ради Нацбезпеки гаряче - на акцію протесту проти чиновників РНБО вийшли ветерани АТО та націонал-патріоти. Терпець активістів урвався після чергових рішень і висловлювань секретаря РНБО Данілова, який, за їхніми словами, вкотре продемонстрував вигляд бурхливої діяльності та боротьби з кремлівським режимом
Учасники протесту зазначили, що мають вдосталь фактів, зокрема вони нагадали, що жоден депутат ОПЗЖ не отримав запобіжного заходу у вигляді утримування під вартою, партія ОПЗЖ не заборонена, а її лідер Медведчук відсиджується на фіктивному "домашньому арешті" та продовжує проводити антидержавну діяльність. Подібна ситуація простежується і стосовно "агентів впливу" Рабіновича, Новінського, Киви та інших відвертих прокремлівських функціонерів, передає ASPI.
Ветерани АТО та активісти стверджують, що, прикриваючись незрозумілим формулюванням "санкції", РНБО займається переділом корупційних схем, зокрема, перерозподілом корупційних потоків та контрабандою. Як приклад, контрабандист Альперін був фактично врятований від покарання депортацією до Ізраїлю.
На думку протестувальників, секретар РНБО Данілов симулює заходи проти кремлівської п'ятої колони і нагадали, що саме він привів до влади кума Путіна - Медведчука (будучи у 1996-1997 членом СДПУ(О), що саме його колеги по партійній діяльності: такі як Шуфрич та інші мали б отримати підозри у корупції та державній зраді. Проте відношення до них РНБО лояльне, знову ж таки, завдяки Данілову. Аналогічна ситуація і щодо Бродського, з яким у Данілова досить дружні й близькі стосунки.
Отже, ветерани та активісти впевнені, що Данілова треба звільнити негайно, бо його давні стосунки з кремлівськими функціонерами, давніми партнерами по бізнесу та політичних проєктах, шкодять інтересам держави і прирівнюються до державної зради.
Нагадаємо, що 18 червня секретар Радбезу Данілов невдало поглумився над затопленням півострова Крим, на що зреагував глава МВД Аваков, зазначивши, що це "не привід для зловтіхи".
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23.06.2021 17:00 Ответить
 
 