Закон об оценке недвижимости не выполнен, долги по зарплатам выросли, государство получило меньше дивидендов, - нардеп Качура о ФГИУ

Большинство членов Счетной палаты остались недовольны отчетом Фонда госимущества.

Об этом в своем телеграм-канале пишет народный депутат Украины от фракции СН Александр Качура.

"Вчера присутствовал на заседании Счетной палаты, где рассматривался отчет Фонда госимущества за 2020 год. Большинство членов Счетной палаты, которые взяли слово, озвучили недовольство по отчету в целом", - написал нардеп.

"Вишенкой на торте" является вопрос создания модуля по оценке объектов недвижимости. Реформу в сфере оценочной деятельности реализовали народные депутаты, принявшие закон, которым было отменено функцию посредников в сфере регистрации отчетов об оценке. В то же время, Фонду было поручено в срок не позднее 1 июля 2020 разработать и внедрить Систему автоматического определения стоимости объектов недвижимости. На сегодняшний день, Фонд уже почти на 1 год (!) просрочил внедрение этой системы, чем нарушил выполнение закона. Это означает, что граждане продолжают оплачивать оценку объектов оценщикам (а должны получать эту услугу бесплатно), а государство продолжает терять миллиарды гривен из-за недостоверной оценки объектов недвижимости", - написал Качура.

Качура сообщил, что в качестве эксперимента депутаты заказали оценку квартиру одного из руководителей фракции и ее стоимость была занижена оценщиком почти в 10 раз, и благодаря этому налогов в случае продажи такой квартиры заплатили бы в 10 раз меньше, чем полагается.

Также в отчете Фонда госимущества, представленном Счетной палате, говорится, что в 2020 году ФГИ было проведено около 1900 приватизационных онлайн-аукционов на сумму около 3 млрд грн.

"На самом деле, согласно данных этого же отчета за 2020 год, в государственный бюджет от приватизации государственного имущества перечислено 2 млрд 248 млн 165 тыс. грн, а количество реализованных объектов малой приватизации - 432 объекта (всего выставлялись на аукцион 525 объектов). Поэтому непонятно, на что ссылается ФГИУ, заявляя о 3 млрд грн и 1900 аукционах. Если речь идет об аукционах, по результатам которых по несколько раз не происходила продажа объектов - это точно не "победа" ФГИУ", - написал Качура.

Нардеп также добавил, что в 2020 году поступления от дивидендов и отчислений части чистой прибыли хозяйственных обществ в 3 раза ниже, чем в 2019-м. Также на госпредприятиях в 2020 году существенно увеличилась задолженность по зарплате, количество проблемных предприятий также выросло.

Также Качура обращает внимание на то, что в 2020 году действовал запрет на продажу крупных предприятий по программе большой приватизации, но при этом Фонд госимущества обязан был подготовить их к приватизации.

"Но в течении 2020 года ФГИУ везде говорил о том, что якобы действовал запрет на подготовку объектов большой приватизации. На самом деле, действовал запрет только на продажу таких объектов. В сентябре 2020 Верховная Рада приняла закон с целью уточнения формулировки.

Поэтому, несмотря на заявления о запрете подготовки к приватизации, подготовка происходила, о чем свидетельствует и выполнения советниками по приватизации соглашений, заключенных с Фондом, информация о чем имеется в отчете за 2020 год", - написал нардеп.

В ближайшее время отчет Фонда госимущества будет рассмотрен Верховной Радой Украины.

Напомним, ранее Качура заявлял, что теневые кураторы, в том числе Одесского припортового завода, смогут зарабатывать на государственном имуществе до 2022 года благодаря тому, что старт большой приватизации был отложен.