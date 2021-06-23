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До конца недели назначат нового пресс-секретаря Зеленского. Кандидаты - ведущий Никифоров и коммуникационщик Бондаренко, - СМИ

До конца недели назначат нового пресс-секретаря Зеленского. Кандидаты - ведущий Никифоров и коммуникационщик Бондаренко, - СМИ

Офис президента находится на "финишной прямой" в вопросе выбора нового пресс-секретаря Владимира Зеленского. Сейчас в ОП выбирают между двумя кандидатами — ведущим телеканала "Украина 24" Сергеем Никифоровым и бывшим журналистом, коммуникационщиком Александром Бондаренко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Бабелю" сообщили источники в ОП.

Решение по новому спикеру должны принять в течении одного-двух дней. При этом ранее в ОП обещали представить нового пресс-секретаря перед Днем журналиста, который отмечается в Украине 6 июня.

Один из источников заявил, что, вероятнее всего, должность получит Никифоров.

Никифоров до "Украина 24" работал на европейском телеканале Euronews.

Бондаренко работал на "Громадському радіо", вел политическую программу "Точка зрения", работал на Украинскую службу ВВС, а после на телеканале "Украина". В 2017 году Бондаренко прошел курс в Kyiv Academy of Media Arts и после стал руководителем спецпроектов в агентстве стратегических коммуникаций RMA. На местных выборах 2020 года Бондаренко и его команда сопровождали партию "Голос" во Львове.

Читайте также: Пресс-секретарем Зеленского могут назначить спикера МИД Николенко или ведущего "Украины 24" Никифорова, - СМИ

Напомним, 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

14 мая в Офисе Президента сообщили, что имеют длинный список кандидатов на должность пресс-секретаря президента Украины.

Также читайте: Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше"

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) СМИ (3834) пресс-секретарь (59) Мендель Юлия (232) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+9
Бубочку на пацанів потягнуло?
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23.06.2021 12:07
+7
Призначуть кловуна рангом понижче головного.
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23.06.2021 12:08
+7
Ще існують кадри, що погоджуються працювати на клоуна? І як сподіваються потім відмити репутацію від зеленого гівна?
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23.06.2021 12:09
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Бубочку на пацанів потягнуло?
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23.06.2021 12:07 Ответить
Призначуть кловуна рангом понижче головного.
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23.06.2021 12:08 Ответить
а конюха дядю Гришу нельзя пристроить ???
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23.06.2021 12:09 Ответить
Я только не понимаю почему не подошел(шла) томада из его команды - сам бог велел быть прессекретарем клоуна, отвешивать шуточки, нести какой то бред....
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23.06.2021 12:58 Ответить
Ще існують кадри, що погоджуються працювати на клоуна? І як сподіваються потім відмити репутацію від зеленого гівна?
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23.06.2021 12:09 Ответить
Верресня маєте на увазі?)
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23.06.2021 12:13 Ответить
ви впевнені, що їм доведеться її відмивати?
з того, що я спостерігаю, то це зеленське надовго бо:
1. чесні вибори воно не проводитиме (досвід виборів на Франківщині як приклад).
2. в Україні ще багато малоросів та тупнів, які щиро голосуватимуть за зеленське.
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23.06.2021 12:47 Ответить
А шо з Мендель - найуспішнішою й найвпливовішою мадам? Нєудовлєтворяєт?
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23.06.2021 12:09 Ответить
Чоткие пацаны не беременнеют от работы в ОП, в отличии от.
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23.06.2021 12:14 Ответить
І шо, клоун презерватива проколов? Послєдовал прімєру папи.
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23.06.2021 12:17 Ответить
Слишком влиятельная особа - одним твиттом меняет наклон земной оси.
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23.06.2021 13:01 Ответить
а шо такое...новую мендель невозможно подобрать ? ))))
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23.06.2021 12:10 Ответить
Президент сменил ориентацию?
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23.06.2021 12:13 Ответить
он на распутье . не может четко определиться
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23.06.2021 12:17 Ответить
До конца недели назначат нового пресс-секретаря Зеленского. Кандидаты - ведущий Никифоров и коммуникационщик Бондаренко, - СМИ - Цензор.НЕТ 2610
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23.06.2021 12:16 Ответить
Просто Зеленський прес-серетарок портить. То Бєня підібрав йому прєс-серетаря.
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23.06.2021 12:18 Ответить
Хто ж стане Вавиною тамадою? "Ось у чому питання ", найголовніше у державі.
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23.06.2021 12:27 Ответить
Я назначаю Д.Гордона и баста сперечатись!
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23.06.2021 12:29 Ответить
візми ото з бородою, сцьівокобьілко, чи як там))
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23.06.2021 13:42 Ответить
а быдлан бородатый, который пиво тырял не подойдёт ?
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23.06.2021 13:48 Ответить
Казалось бы, причём тут Ахметов?)
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23.06.2021 15:31 Ответить
 
 