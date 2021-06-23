"Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции", - глава НАПК Новиков
В Украине создан полный цикл антикоррупционных органов. Обсуждалась возможность имплементации украинских антикоррупционных инструментов в других странах мира.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава НАПК Александр Новиков.
Глава НАПК рассказал, что в ходе визита в США были проведены встречи на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и часть встреч в Вашингтоне с американскими чиновниками.
"Мы обсуждали те же вопросы, которые я произнес в речи на Генеральной Ассамблее ООН. Это успехи Украины, ее власти, как законодательной, так и исполнительной, правительства, на пути построения эффективной системы предотвращения коррупции и борьбы с ней. Мы представили то, что Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции, создан полный цикл антикоррупционных органов - НАПК, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и IT-инструменты предотвращения коррупции - Прозорро, реестр деклараций, реестр отчетов политических партий (лучшие в мире и один, и другой реестры). То есть полный цикл этих инструментов. И мы обсуждали возможность имплементации таких инструментов - наших разработок в других странах мира", - подчеркнул Новиков.
В то же время, по словам лавы НАПК, побороть коррупцию возможно только в одном случае - когда ты являешся субъектом, а не объектом управления.
"Мы считаем, что и Украина, и украинская власть, украинское правительство должны быть субъектами, а не объектами стороннего управления. Поэтому единственное, чем руководствуется Национальное агентство, это законом - Законом "О предовтращении коррупции", - добавил он.
Полный текст интервью с главой НАПК Александром Новиковым для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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"Мы представили то, что Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции".
Все-таки за этим "почти" и скрыты все эти конверты с баблом в Раде, Коля-насос на автомобиле погранцов, куртка Степанова все остальные постоянные зашквары зелени с внезапным и необъяснимым ростом благосостояния.
Лише чомусь від ЄС, НАТО, МВФ ми зараз далі, ніж у 2019-му
Вроде бы их и создали, но только есть одна проблема - они не работают, а только создают имитацию бурной деятельности за немалая плату.
Имплементация антикоррупционной конвенции ООН не помешала:
- ЗЕ устроить весь Квартал и Г+Г на госслужбу;
- ЗЕ поназначать на все ключевые должности ручных людей с своими бизнес-интересами;
- Ермаку торговать госдолжностями;
- Татарову оставаться при должности уже 2 года, не смотря на уголовное обвинение в коррупции;
- Ермаку и ЗЕ захватить Нафтогаз и незаконно сменить руководство;
- ЗЕ не декларировать недвижимость в окупированном Крыму;
- ЗЕвласти проводить госзакупки, минуя законные процедуры тендеров;
- ЗЕвласти разворовывать целевые фонды...
и тд. и т.п
Так какой смысл говорить, что формально законы в Украине есть, но ЗЕ ими смело подтирается?
А зеленые твари все это РАЗВАЛИЛИ!