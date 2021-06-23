"Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции", - глава НАПК Новиков

В Украине создан полный цикл антикоррупционных органов. Обсуждалась возможность имплементации украинских антикоррупционных инструментов в других странах мира.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава НАПК Александр Новиков.

Глава НАПК рассказал, что в ходе визита в США были проведены встречи на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и часть встреч в Вашингтоне с американскими чиновниками.

"Мы обсуждали те же вопросы, которые я произнес в речи на Генеральной Ассамблее ООН. Это успехи Украины, ее власти, как законодательной, так и исполнительной, правительства, на пути построения эффективной системы предотвращения коррупции и борьбы с ней. Мы представили то, что Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции, создан полный цикл антикоррупционных органов - НАПК, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и IT-инструменты предотвращения коррупции - Прозорро, реестр деклараций, реестр отчетов политических партий (лучшие в мире и один, и другой реестры). То есть полный цикл этих инструментов. И мы обсуждали возможность имплементации таких инструментов - наших разработок в других странах мира", - подчеркнул Новиков.

В то же время, по словам лавы НАПК, побороть коррупцию возможно только в одном случае - когда ты являешся субъектом, а не объектом управления.

"Мы считаем, что и Украина, и украинская власть, украинское правительство должны быть субъектами, а не объектами стороннего управления. Поэтому единственное, чем руководствуется Национальное агентство, это законом - Законом "О предовтращении коррупции", - добавил он.

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