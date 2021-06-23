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Новости Борьба с коррупцией
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"Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции", - глава НАПК Новиков

В Украине создан полный цикл антикоррупционных органов. Обсуждалась возможность имплементации украинских антикоррупционных инструментов в других странах мира.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава НАПК Александр Новиков.

Глава НАПК рассказал, что в ходе визита в США были проведены встречи на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и часть встреч в Вашингтоне с американскими чиновниками.

"Мы обсуждали те же вопросы, которые я произнес в речи на Генеральной Ассамблее ООН. Это успехи Украины, ее власти, как законодательной, так и исполнительной, правительства, на пути построения эффективной системы предотвращения коррупции и борьбы с ней. Мы представили то, что Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции, создан полный цикл антикоррупционных органов - НАПК, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и IT-инструменты предотвращения коррупции - Прозорро, реестр деклараций, реестр отчетов политических партий (лучшие в мире и один, и другой реестры). То есть полный цикл этих инструментов. И мы обсуждали возможность имплементации таких инструментов - наших разработок в других странах мира", - подчеркнул Новиков.

В то же время, по словам лавы НАПК, побороть коррупцию возможно только в одном случае - когда ты являешся субъектом, а не объектом управления.

"Мы считаем, что и Украина, и украинская власть, украинское правительство должны быть субъектами, а не объектами стороннего управления. Поэтому единственное, чем руководствуется Национальное агентство, это законом - Законом "О предовтращении коррупции", - добавил он.

Полный текст интервью с главой НАПК Александром Новиковым для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Также читайте: Набсовет "Нафтогаза" может уволить Витренко, несмотря на решение ОАСК, - глава НАПК Новиков

Автор: 

коррупция (8558) НАПК (1220) Новиков Александр (74)


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Топ комментарии
+22
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23.06.2021 12:16
+16
Він хотів сказати, що "Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована коррупция в государственные органы власти".
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23.06.2021 12:19
+11
"Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции", - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 6553
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23.06.2021 12:19
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уже смеяться?
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23.06.2021 12:16 Ответить
Коломойский уже 15 лет получил за воровство более двух миллиардов долларов предоставленных МВФ?
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23.06.2021 12:29 Ответить
а о ти нас запитуєш? Це тобі, 73/43%зебілу, має бути краще відомо! Ти ж привів до влади оцю всю камарілью! Тобі івідповідати!
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23.06.2021 12:37 Ответить
Ну я ж не написав що Педро краще за Коломойского.
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23.06.2021 13:44 Ответить
Нагадало : "Лебеди летят а **** толку...."
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23.06.2021 12:52 Ответить
Нужна не конвенция а реальная ответственность
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23.06.2021 12:33 Ответить
))))))))))
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23.06.2021 12:17 Ответить
Осталось имплементировать в тюрмы всех олигархов - воров.
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23.06.2021 12:18 Ответить
Вот только результаты плачевны.
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23.06.2021 12:19 Ответить
ну вот каким моральным уродом нужно быть чтоб вот так говорить о коррупции в Украине?
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23.06.2021 12:19 Ответить
Все больше и больше мы становимся похожи на Россию. Там тоже вранье --норма жизни.
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23.06.2021 12:33 Ответить
"Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции", - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 6553
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23.06.2021 12:19 Ответить
Він хотів сказати, що "Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована коррупция в государственные органы власти".
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23.06.2021 12:19 Ответить
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23.06.2021 12:20 Ответить
Разве может быть коррупция в стране, где каждый имеет свою цену?
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23.06.2021 12:20 Ответить
У нас и Набсовет в Укрзализныце есть, а что толку?
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23.06.2021 12:20 Ответить
Ага...
А на Рассии, одна из самых демократических Конституций!
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23.06.2021 12:21 Ответить
Як називається в медицині, коли пришили органи, а вони не працюють?
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23.06.2021 12:21 Ответить
Отторжение.
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23.06.2021 12:55 Ответить
- ты суслика видишь?
- нет...
- а он есть...
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23.06.2021 12:22 Ответить
ну...одними имплементациями коррупцию не победить... но насмешить можно... особенно когда главные коррупционеры дорвались до ниток, за которые дергают своих марионеток у руля государства
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23.06.2021 12:23 Ответить
почти полностью.-Это почти обходится Украине в 37 млрд долларов в год.
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23.06.2021 12:23 Ответить
Ага, і в Ютубі є - на моцоцикла мужики ставлять реактивного двигуна від літака. Але моцоцикл не їде, а як їде - то через кілька метрів вибухає. Двигун не витримує таке одоробло на собі нести.
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23.06.2021 12:24 Ответить
Феерическое заявление...
"Мы представили то, что Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции".

Все-таки за этим "почти" и скрыты все эти конверты с баблом в Раде, Коля-насос на автомобиле погранцов, куртка Степанова все остальные постоянные зашквары зелени с внезапным и необъяснимым ростом благосостояния.
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23.06.2021 12:27 Ответить
Та у 6ас фсе́ имплементировано, только вот коррупция ни куда не девается!
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23.06.2021 12:27 Ответить
Борьба с коррупцией в самом разгаре. Результат: 3:0 в пользу коррупции!
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23.06.2021 12:29 Ответить
Що вони там крять, ці зе-слуги... Наприклад в авачарні в кого не ткни - коррупціонери й злочинці. Та й в інших конторах вистачає, й прокуральні, й в судах, й в СБУ, та й саме оте нью-зк викликає ну дуже багато запитань.
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23.06.2021 12:29 Ответить
брехня, обіцянки та маніпуляція - природній ареал існування клована, д'єрмака, їх камарільї зеботів та всіх 73/43%зебілів.
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23.06.2021 12:33 Ответить
Валера забыл упомянуть, что для того, чтобы победить коррупцию законы нужно не только принимать, но потом ещё и соблюдать.
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23.06.2021 12:34 Ответить
Он серьезно?!
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23.06.2021 12:36 Ответить
На папірці й в промовах зеленського все путьом...
Лише чомусь від ЄС, НАТО, МВФ ми зараз далі, ніж у 2019-му
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23.06.2021 12:38 Ответить
и так во всем!
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23.06.2021 13:36 Ответить
Я, блин, прямо в захваті! Ми майже приблизились до стандартів совка! Сталінська конституція 36-го року вважалась найдемократичнішою у світі, на свій час. Результати пам"ятаєте? Тому бредятіна, яку вони несуть, мені не цікава.
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23.06.2021 12:39 Ответить
Мы представили то, что Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции, создан полный цикл антикоррупционных органов - НАПК, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и IT-инструменты предотвращения коррупции".
"Україна фактично одна з небагатьох країн у світі, де майже повністю імплементована Конвенція ООН проти корупції", - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 1484
Вроде бы их и создали, но только есть одна проблема - они не работают, а только создают имитацию бурной деятельности за немалая плату.
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23.06.2021 12:41 Ответить
"Україна фактично одна з небагатьох країн у світі, де майже повністю імплементована Конвенція ООН проти корупції", - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 5399
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23.06.2021 12:41 Ответить
Важно не количество органов, а результаты их работы. Пока счет не в их пользу.
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23.06.2021 12:42 Ответить
0% - это ПОЧТИ. Интересная математика.
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23.06.2021 12:46 Ответить
Что лишний раз говорит, что законі без их выполнения - туалетная бумага.

Имплементация антикоррупционной конвенции ООН не помешала:
- ЗЕ устроить весь Квартал и Г+Г на госслужбу;
- ЗЕ поназначать на все ключевые должности ручных людей с своими бизнес-интересами;
- Ермаку торговать госдолжностями;
- Татарову оставаться при должности уже 2 года, не смотря на уголовное обвинение в коррупции;
- Ермаку и ЗЕ захватить Нафтогаз и незаконно сменить руководство;
- ЗЕ не декларировать недвижимость в окупированном Крыму;
- ЗЕвласти проводить госзакупки, минуя законные процедуры тендеров;
- ЗЕвласти разворовывать целевые фонды...
и тд. и т.п

Так какой смысл говорить, что формально законы в Украине есть, но ЗЕ ими смело подтирается?
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23.06.2021 12:48 Ответить
Я падцталом...
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23.06.2021 12:49 Ответить
Конституція Сталіна 1936 року теж була найдемократичніша в світі на той час- і це вже після Голодомору і нечуваних репресій 37- 38 року!
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23.06.2021 12:55 Ответить
как громко сказано. аж уши заложило.
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23.06.2021 13:21 Ответить
и что это дает?
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23.06.2021 13:35 Ответить
Запомни, сынок: Твой успех на работе, это НЕ результат твоей работы, а умение красиво и грамотно отчитаться о проделанной работе.
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23.06.2021 13:36 Ответить
И что из того? Вся система выстроена на коррупции /без нее нет нынышнего государства - Украина/!
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23.06.2021 14:20 Ответить
Цей анекдот добре б розказати суддям, прокурворам, фсбушникам і поліцаям.
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23.06.2021 14:29 Ответить
Я столько шуток за один день могу не осилить🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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23.06.2021 14:44 Ответить
Ого!бєні -нашить "зірку"....
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23.06.2021 15:11 Ответить
Від англ. «implementation» - здійснення, втілення у життя, виконання, реалізація. Так що не смішіть народ.
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23.06.2021 16:59 Ответить
І чого мені так смішно? Дякую, зробили мій вечір!)))
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23.06.2021 18:10 Ответить
"создан полный цикл антикоррупционных органов - НАПК, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и IT-инструменты предотвращения коррупции - Прозорро, реестр деклараций, реестр отчетов политических партий (лучшие в мире и один, и другой реестры)----и ВСЕ ЭТО СДЕЛАЛИ при ПОРОХЕ!
А зеленые твари все это РАЗВАЛИЛИ!
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24.06.2021 01:04 Ответить
 
 