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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли пять человек, выздоровели - 229, выявили 241 новый случай, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 241 новый случай заболевания COVID-19. Умерли 5 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"241 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 5 человек. Всего за период пандемии в городе 5185 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 212 611", - сообщил Кличко.

Так, заболели 133 женщины в возрасте от 21 до 83 лет, 98 мужчин в возрасте от 21 до 86 лет, а также 6 девочек от одного до 17 лет и четыре мальчика от 8 до 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 37 больных коронавирусом, а также 23 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 229 человек. В общем коронавирус преодолели 202 942 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 50, в Днепровском - 47 и в Оболонском районе - 27 случаев", - отметил Кличко.

Напомним, накануне в Киеве обнаружили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 3 человека, выздоровели — 53.

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли пять человек, выздоровели - 229, выявили 241 новый случай, - Кличко 01

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таке відчуття,що сусідні країни швидше провакцинують українців ніж власний уряд який за рік спромігся зробити це для 1% населення.
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23.06.2021 13:31 Ответить
 
 