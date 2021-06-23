У коррупционеров есть стратегия, а у власти нет антикоррупционной стратегии, - глава НАПК Новиков
Незавершение судебной реформы вредит прежде всего самим судьям. Потому что большинство добропорядочных судей страдают из-за плохой репутации части своих коллег.
Об этом глава НАПК Александр Новиков заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Антикоррупционной стратегии в стране нет. Президент еще в сентябре определил закон ( для рассмотрения парламентом как неотложный. Но к этому времени парламент не проголосовал. Почему - мы не знаем", - отметил глава НАПК.
По словам Новикова, буквально две недели назад президент сказал, что для него и парламента задача номер один - одобрение Антикоррупционной стратегии.
"Надеемся, поскольку у нас есть монобольшинство в парламенте, которое поддерживает президента, что на следующей неделе, стратегия все же будет проголосована. Потому что у коррупционеров, как мы видим, есть стратегия. А у власти нет стратегии. И в этом плане коррупция и олигархическое влияние - это слова-синонимы. Потому что коррупция - это использование доверенной власти в собственных интересах, и олигархическое влияние - это использование власти в собственных интересах. Это слова-синонимы. Поэтому Антикоррупционная стратегия - это антиолигархическая стратегия", - подчеркнул глава НАПК.
Новиков считает, чтобы побороть коррупцию в Украине нужно объединены усилия активной части гражданского общества и власти.
"Поэтому нам нужен сильный президент, сильное правительство и сильный парламент. Только сильные субъектно. Когда у нас царит, даже во властных кабинетах мысль, что кто-то кем-то руководит, то у меня возникают мысли, что они также являются объектами какого-то влияния, а не самостоятельными субъектами властных полномочий. Поэтому я и говорю, что НАПК заинтересовано в сильном президенте, в сильном правительстве и сильном парламенте. Только так можно побороть коррупцию в Украине", - подытожил он.
Интервью с главой НАПК Александром Нвовиковым читайте здесь.
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Нынешняя власть и есть коррупционеры, и у них таки да есть стратегия коррупции.
А он хочет что бы эти ЗЕлёные трутни были против чужого мёда.
153 народні депутати фракції "Слуга народу" (кожен другий) є мільйонерами згідно з даними їхніх декларацій. Про це повідомили в https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3919736181401442 Комітеті виборців України з посиланням на сайт НАЗК.
Нагадаємо, раніше КВУ повідомив, що народні депутати "Слуги Народу" https://www.5.ua/polityka/deputaty-zi-sluhy-narodu-zadeklaruvaly-bilsh-iak-miliard-hryven-hotivkoiu-kvu-216927.html задекларували більш як мільярд гривень готівкою .
2021 рік
67 мільйонерів зі «Слуги народу» орендують житло за бюджетні кошти