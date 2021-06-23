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Новости Борьба с коррупцией
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У коррупционеров есть стратегия, а у власти нет антикоррупционной стратегии, - глава НАПК Новиков

У коррупционеров есть стратегия, а у власти нет антикоррупционной стратегии, - глава НАПК Новиков

Незавершение судебной реформы вредит прежде всего самим судьям. Потому что большинство добропорядочных судей страдают из-за плохой репутации части своих коллег.

Об этом глава НАПК Александр Новиков заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Антикоррупционной стратегии в стране нет. Президент еще в сентябре определил закон ( для рассмотрения парламентом как неотложный. Но к этому времени парламент не проголосовал. Почему - мы не знаем", - отметил глава НАПК.

По словам Новикова, буквально две недели назад президент сказал, что для него и парламента задача номер один - одобрение Антикоррупционной стратегии.

"Надеемся, поскольку у нас есть монобольшинство в парламенте, которое поддерживает президента, что на следующей неделе, стратегия все же будет проголосована. Потому что у коррупционеров, как мы видим, есть стратегия. А у власти нет стратегии. И в этом плане коррупция и олигархическое влияние - это слова-синонимы. Потому что коррупция - это использование доверенной власти в собственных интересах, и олигархическое влияние - это использование власти в собственных интересах. Это слова-синонимы. Поэтому Антикоррупционная стратегия - это антиолигархическая стратегия", - подчеркнул глава НАПК.

Новиков считает, чтобы побороть коррупцию в Украине нужно объединены усилия активной части гражданского общества и власти.

"Поэтому нам нужен сильный президент, сильное правительство и сильный парламент. Только сильные субъектно. Когда у нас царит, даже во властных кабинетах мысль, что кто-то кем-то руководит, то у меня возникают мысли, что они также являются объектами какого-то влияния, а не самостоятельными субъектами властных полномочий. Поэтому я и говорю, что НАПК заинтересовано в сильном президенте, в сильном правительстве и сильном парламенте. Только так можно побороть коррупцию в Украине", - подытожил он.

Интервью с главой НАПК Александром Нвовиковым читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции", - глава НАПК Новиков

Автор: 

коррупция (8558) судебная реформа (1802) Новиков Александр (74) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
бгг) а кто сказал что єто разные люди?
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23.06.2021 12:59
+3
Поясню ему.
Нынешняя власть и есть коррупционеры, и у них таки да есть стратегия коррупции.
А он хочет что бы эти ЗЕлёные трутни были против чужого мёда.
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23.06.2021 13:00
+2
Стратегия коррупционеров в том, чтобы быть властью.
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23.06.2021 13:01
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23.06.2021 12:59 Ответить
Так можна і договоритися до слів Пуйла сказаних в 2008 році -"Украина несостоявшееся государство".Вірьмо в нашу державу, вірьмо.
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23.06.2021 13:31 Ответить
бгг) а кто сказал что єто разные люди?
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23.06.2021 12:59 Ответить
Поясню ему.
Нынешняя власть и есть коррупционеры, и у них таки да есть стратегия коррупции.
А он хочет что бы эти ЗЕлёные трутни были против чужого мёда.
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23.06.2021 13:00 Ответить
Добропорядочный судья это звучит как адекватный наркоман.....
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23.06.2021 13:00 Ответить
Стратегия коррупционеров в том, чтобы быть властью.
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23.06.2021 13:01 Ответить
Так мы же всё имплементировали!
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23.06.2021 13:06 Ответить
СНЯЛ З *ЯЗІКА!!!*
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23.06.2021 13:08 Ответить
Вава ж обіцяв що знищить корупцію як 2 пальці об рояль.
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23.06.2021 13:16 Ответить
Бізнес звик вирішувати справи за бабки. Це закладається в витрати. Воно працює ))) А закон в Україні гумовий. Його суд натягує на глобус легко. Глухий кут.
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23.06.2021 13:17 Ответить
2020 рік
153 народні депутати фракції "Слуга народу" (кожен другий) є мільйонерами згідно з даними їхніх декларацій. Про це повідомили в https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3919736181401442 Комітеті виборців України з посиланням на сайт НАЗК.

Нагадаємо, раніше КВУ повідомив, що народні депутати "Слуги Народу" https://www.5.ua/polityka/deputaty-zi-sluhy-narodu-zadeklaruvaly-bilsh-iak-miliard-hryven-hotivkoiu-kvu-216927.html задекларували більш як мільярд гривень готівкою .

2021 рік
67 мільйонерів зі «Слуги народу» орендують житло за бюджетні кошти


У коррупционеров есть стратегия, а у власти нет антикоррупционной стратегии, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 8639
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23.06.2021 13:19 Ответить
У людожерів є стратегія зї'сти полонених, а у полонених стратегії з'їсти людожерів нема. Це дійсно горе.
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23.06.2021 13:29 Ответить
У коррупционеров есть своя полиция, суды, органы местного самоуправления и это никому не секрет
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23.06.2021 14:48 Ответить
Да. Новиков прав. Олигархи давно объединили свои усилия в борьбе с украинским народом. Их союзники сепаратисты, прихожане МП, суды и корупционеры из чиновников.
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23.06.2021 18:14 Ответить
 
 