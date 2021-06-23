Политзаключенный Дудка рассказал, как вакцинируют в российской колонии: Никто ничего не объясняет, а у меня ряд хронических болезней

Украинский политзаключенный в России Владимир Дудка в письме из колонии рассказал о том, как проходит вакцинирование в российской колонии.

Активистка украинской громады в Латвии Татьяна Лазда, которой адресовано послание, передала его копию Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас тоже начали прививать, но я не собираюсь. У меня ряд хронических болезней. А здесь никто ничего не объясняет. Держат в неведении", – отмечает Дудка.

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Он сетует на то, что письма идут долго, а также пишет, что больше всего ему не хватает общения с родными и близкими.

Датировку письма установить невозможно, поскольку последняя страница урезана. По почтовому штампу на конверте можно определить, что оно отправлено из Ставрополя 1 июня 2021 года.

Как сообщалось, Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в оккупированном Севастополе и обвинили якобы в подготовке диверсии организованной группой. В апреле 2019 года севастопольский "суд" приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 15 мая 2020 года Правозащитный центр "Мемориал" признал Бессарабова и Дудку политическими заключенными и потребовал их немедленного освобождения. В начале этого года стало известно, что Владимира Дудку этапировали в Ставрополь, в ИК-11.