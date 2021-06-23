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40% украинских школ готовы к введению нового меню с 1 сентября. С января 2022 года все школы перейдут на новые стандарты питания, - Шкарлет

40% украинских школ готовы к введению нового меню с 1 сентября. С января 2022 года все школы перейдут на новые стандарты питания, - Шкарлет

Около 40% школ в Украине готовы к запуску нового школьного меню с сентября 2021 года.

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" в среду в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается первого сентября или первого января, то мне кажется, что 40% школ готовы к введению нового меню. Мы дополнительно аудитом еще это просмотрим", - сказал он 

Министр подчеркнул, что с первого января 2022 года на новые стандарты школьного питания перейдут все школы.

В то же время, Шкарлет выразил сомнение, что до конца текущего года во всех школах появятся обновленные пищеблоки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В школах Украины на всех уроках появятся перерывы для физической активности, - Минобразования

Автор: 

дети (6484) школа (3012) Минобразования (1735) меню (7) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+8
Як в армії буде? Зепокращення
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23.06.2021 12:44
+7
40% украинских школ готовы к введению нового меню с 1 сентября. С января 2022 года все школы перейдут на новые стандарты питания, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3587
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23.06.2021 12:43
+4
А кто там питаться будет если занятий снова не будет? И за чей счет будет этот банкет? Опять за счет родителей и местных бюджетов. Вам бы только прокукарекать лохам.
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23.06.2021 12:44
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40% украинских школ готовы к введению нового меню с 1 сентября. С января 2022 года все школы перейдут на новые стандарты питания, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3587
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23.06.2021 12:43 Ответить
Як в армії буде? Зепокращення
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23.06.2021 12:44 Ответить
Ну да-вы же ещё не всё убили
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23.06.2021 12:44 Ответить
там до них все убито було.
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23.06.2021 13:26 Ответить
А кто там питаться будет если занятий снова не будет? И за чей счет будет этот банкет? Опять за счет родителей и местных бюджетов. Вам бы только прокукарекать лохам.
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23.06.2021 12:44 Ответить
Так лохи и не обижаются, это-же они выбрали такого найвелычнишого приписдента.
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23.06.2021 13:29 Ответить
Та я, пілят, давно перейшов на нове мінью с пенсією 2.5ТИЩ гривень!
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23.06.2021 12:47 Ответить
"Военсервис-Волонтеру" уже мало монополии в ВСУ - на школьниках решил еще заработать?
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23.06.2021 12:52 Ответить
Как говорил незабвенный Василий Алибабаевич: "То - бензин, а то - дети".
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23.06.2021 13:17 Ответить
яке таке меню? У школах усе за кошти батьків.
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23.06.2021 12:53 Ответить
а ти не розділяєш "за кошт батьків" і "меню": раніше за кошт батьків було отаке, а тепер отаке. що тобі більше до душі?
40% українських шкіл готові до введення нового меню з 1 вересня. З січня 2022 року всі школи перейдуть на нові стандарти харчування, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9179
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23.06.2021 13:36 Ответить
Перегинаєш. І освіта і медицина - безкоштовні. А те, що за кошт батьків - неофіційно, - то теж корупція. Це зветься плаваю в гівні й не помічаю.
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23.06.2021 13:40 Ответить
это то которое клопотенко придумал???)
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23.06.2021 13:01 Ответить
так, і не придумав, а запропонував. він же повар.
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23.06.2021 13:37 Ответить
так детки его не ели....
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23.06.2021 13:38 Ответить
на тесутванні діти їли. контрольна група.
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23.06.2021 13:42 Ответить
дети не в восторге... смотрел полную версию, поковыряли на камеру и бросили....
https://www.youtube.com/watch?v=49tbEQuAaJE
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23.06.2021 13:57 Ответить
у тебе із совка норма "пуста тарілка, знач сподобалось"?
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23.06.2021 14:32 Ответить
у меня с совка норма, что в столовке кормят парашей, якобы полезной и сказки что если жевать жвачку-уедешь жить в Германию!)))
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23.06.2021 14:37 Ответить
правильно, тому ти і маєш норму "усе з"їв, знач смачно"
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23.06.2021 14:39 Ответить
а вот!.. никто кроме клопотенка, зеленской и ляшка его не есть!!))
https://www.youtube.com/watch?v=EqkbeEVxFtQ
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23.06.2021 14:01 Ответить
ти не бачив як діти їдять, а особливо на камеру.
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23.06.2021 14:31 Ответить
дітям треба приготувати і щоб вони самі обрали, що накласти собі у тарілку. але проблема така, що невдома такого не вийде, невдома усе на норми розкладено і треба по нормі дві ложки, дві і покладуть, одну дитина з"їсть, а другу ти побачиш як залишок і зробиш висновок, що не сподобалось.
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23.06.2021 14:43 Ответить
Ну в армії вже запустили "новий стандарт".
Так шо гавнокомандуючого морда в відосік вже не влазить.
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23.06.2021 13:03 Ответить
Что, надо вбухать в ремонт школьных столовых несколько лярдов через своих проверенных подрядчиков?
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23.06.2021 13:03 Ответить
40% украинских школ готовы к введению нового меню с 1 сентября. С января 2022 года все школы перейдут на новые стандарты питания, - Шкарлет

=================
А продукты будет поставлять та же контора, что поставляет продукты в армию
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23.06.2021 13:15 Ответить
Неее, бубочка из-за того, что продукты для школ может украсть Порошенко и превратить их в шоколад, тоже все обдумал. Что-бы такого не случилось, с 1 сентября дети будут ходить в школу со своими продуктами.
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23.06.2021 13:26 Ответить
ти не уважно читаеш: .."мне кажется, что 40% школ готовы к введению нового меню." йому тільки КАЖЕТЬСЯ, Карл!
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23.06.2021 13:38 Ответить
С 2022 года ему не кажется!
С января 2022 года все школы перейдут на новые стандарты питания, - Шкарлет
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23.06.2021 13:41 Ответить
"Что касается первого сентября или первого января, то мне кажется, что 40% школ готовы к введению нового меню."
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23.06.2021 13:43 Ответить
перше вересня через 2 місяці.
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23.06.2021 13:43 Ответить
коли кажеться, то хрестяться, а не трандять
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23.06.2021 13:45 Ответить
ты не зебобик случайно?
Разжевываю:
Сказано:
С января 2022 года все школы перейдут на новые стандарты питания, - Шкарлет.
1.
Это значит, что 40% готовы к новым стандартам с 1 сентября 2021 года, а 60% не готовы.
2.
С. 1 января 2022 года будет готово 100% школ.
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23.06.2021 13:53 Ответить
там написано "Кажется готовьі"!!! ну ти і узьмозглий!
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23.06.2021 14:33 Ответить
кажется 40% готовьі и кажется 60% не готовьі, а мені кажется, що ти і шкарлет мають один мозок на двох
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23.06.2021 14:35 Ответить
Ипать-копать какой ты убогий.
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23.06.2021 20:31 Ответить
ти забув додати КАЖЕТСЯ.
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23.06.2021 20:48 Ответить
вот тут как раз и не забыл. Очень удивлён, что ты писать и читать умеешь.
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23.06.2021 21:47 Ответить
мені кажеться, що якийсь гебнявий холуй тут щось пише сам собі? а ні, не кажеться, реально штазі холуй пайку відробляє.
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23.06.2021 23:40 Ответить
поставь образование в школы, плагиатор ублюдочный.
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23.06.2021 13:22 Ответить
КАЖЕТСЯ? ну і яка цінність у твоєму докладі тоді?
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23.06.2021 13:25 Ответить
в жратве шкарпет возможно разбирается а вот в науке рядом с кивой...
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23.06.2021 13:28 Ответить
Значит с 1 января его уволят...
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12.11.2021 17:01 Ответить
 
 