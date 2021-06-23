40% украинских школ готовы к введению нового меню с 1 сентября. С января 2022 года все школы перейдут на новые стандарты питания, - Шкарлет

Около 40% школ в Украине готовы к запуску нового школьного меню с сентября 2021 года.

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" в среду в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается первого сентября или первого января, то мне кажется, что 40% школ готовы к введению нового меню. Мы дополнительно аудитом еще это просмотрим", - сказал он

Министр подчеркнул, что с первого января 2022 года на новые стандарты школьного питания перейдут все школы.

В то же время, Шкарлет выразил сомнение, что до конца текущего года во всех школах появятся обновленные пищеблоки.

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