40% украинских школ готовы к введению нового меню с 1 сентября. С января 2022 года все школы перейдут на новые стандарты питания, - Шкарлет
Около 40% школ в Украине готовы к запуску нового школьного меню с сентября 2021 года.
Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" в среду в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается первого сентября или первого января, то мне кажется, что 40% школ готовы к введению нового меню. Мы дополнительно аудитом еще это просмотрим", - сказал он
Министр подчеркнул, что с первого января 2022 года на новые стандарты школьного питания перейдут все школы.
В то же время, Шкарлет выразил сомнение, что до конца текущего года во всех школах появятся обновленные пищеблоки.
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https://www.youtube.com/watch?v=EqkbeEVxFtQ
Так шо гавнокомандуючого морда в відосік вже не влазить.
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А продукты будет поставлять та же контора, что поставляет продукты в армию
С января 2022 года все школы перейдут на новые стандарты питания, - Шкарлет
Разжевываю:
Сказано:
С января 2022 года все школы перейдут на новые стандарты питания, - Шкарлет.
1.
Это значит, что 40% готовы к новым стандартам с 1 сентября 2021 года, а 60% не готовы.
2.
С. 1 января 2022 года будет готово 100% школ.