Украина имеет собственное оборудование и технологии для экомодернизации: не нужно слепо покупать импортное, - эколог

Украина должна проводить экомодернизацию с использованием оборудования собственного производства.

Украина не должна бездумно копировать экологические нормы ЕС, мы должны учитывать наши реалии при подготовке законодательства. Об этом заявила президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета" Светлана Берзина, сообщает Цензор.НЕТ.

"В европейском законодательстве, европейской практике есть соответствующие органы, которые обеспечивают управление справочниками наилучших доступных технологий, и проводят исследования. Вопрос - мы что, Зимбабве, у нас что, нет наших технологий, наших производств? Мы планируем переводить НДТМы с европейских брифов! Этого не делает никто, даже тот, кто имплементирует требования 75-й директивы", - рассказала Берзина.

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Она также добавила, что предложенным властями законопроектом о промышленных выбросах (№4167) не регулирует вопрос управления справочником наилучших доступных технологий и методов (НДТМ).

"В этом законе вообще не урегулировано, откуда берутся НДТМы как документ, кто руководит этим документом, каким образом они должны пересматриваться. Предполагается, что раз в восемь лет будут почему-то пересматриваться выводы из НДТМов. Но непонятно, кто будет управлять этим документом ", - отметили Берзина.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что законопроект о снижении промышленных выбросов должен быть отклонен, ведь не имеет ничего общего с защитой экологии и направлен на уничтожение промышленности.

Вместе с тем, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, и должна предоставить поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.