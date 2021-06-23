Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для торговли и судоходства, - Зеленский анонсировал усиление сотрудничества с Грузией для безопасности в регионе. ВИДЕО

Политический диалог между Украиной и Грузией набирает оборотов.

Об этом заявил сегодня по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша общая задача - наполнить формат стратегического партнерства реальным содержанием и конкретными проектами на основе взаимной поддержки. Украину и Грузию объединяют общие цели по достижению членства в ЕС и НАТО... Одна из ключевых задач - усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для торговли и судоходства. Мы стремимся усилить взаимодействия между нашими странами и странами-партнерами в Черном море, активно работаем над реализацией нашей инициативы и надеемся, что скоро увидим результат", - отметил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил Зурабишвили за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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