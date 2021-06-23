При введении равных правил для всех олигархи автоматически станут обычным большим бизнесом, - глава НАПК Новиков

В НАПК не считают, что надо бороться с олигархами. Достаточно просто ввести равные правила для всех.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава НАПК Александр Новиков.

По его словам, законопроект о борьбе с олигархами способен побороть коррупцию.

"Там есть часть функциональная у НАПК. Это принятие деклараций олигархов, проверка этих деклараций. Мы готовы выполнять закон в случае его принятия Верховной Радой. Есть альтернативный законопроект, поданный "Голосом", "Батькивщиной", где вообще НАПК должно определять, является ли человек олигархом. ... Если он будет принят, мы готовы его выполнять. Потому что мы исполнительная ветвь власти. Однако. Президент, кстати, еще говорил, что под этот закон должен быть разработан целый план как все-таки внедрять эти политики. Такой план уже есть. Это Антикоррупционная стратегия. Это тот план под этот закон", - объяснил Новиков.

В то же время, в НАПК не считают, что надо бороться с олигархами.

"Почему мы не считаем, что надо бороться с олигархами? Потому что мы в первую очередь должны за счет тех мер, которые также есть в стратегии, создать такие условия, правила, по которым не будет у тех или иных лиц, которых мы называем олигархами, мотивов конкурировать за власть, мотивов захватывать власть. Почему сейчас имеем ситуацию попытки захватить власть теми или иными игроками? Потому что они понимают, что если ты не захватишь, захватит твой конкурент. Поэтому только когда власть в Украине станет субъектной, не будет необходимости у олигархов ее захватывать. А значит, не будет необходимости у власти бороться с олигархами. При внедрении равных правил для всех олигархи просто автоматически станут обычным большим бизнесом, а большой бизнес действительно нужен Украине, как и любой другой стране", - подчеркнул Новиков.

Полный текст интервью с Александром Новиковым читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции", - глава НАПК Новиков