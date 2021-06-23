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При введении равных правил для всех олигархи автоматически станут обычным большим бизнесом, - глава НАПК Новиков

При введении равных правил для всех олигархи автоматически станут обычным большим бизнесом, - глава НАПК Новиков

В НАПК не считают, что надо бороться с олигархами. Достаточно просто ввести равные правила для всех.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава НАПК Александр Новиков.

По его словам, законопроект о борьбе с олигархами способен побороть коррупцию.

"Там есть часть функциональная у НАПК. Это принятие деклараций олигархов, проверка этих деклараций. Мы готовы выполнять закон в случае его принятия Верховной Радой. Есть альтернативный законопроект, поданный "Голосом", "Батькивщиной", где вообще НАПК должно определять, является ли человек олигархом. ... Если он будет принят, мы готовы его выполнять. Потому что мы исполнительная ветвь власти. Однако. Президент, кстати, еще говорил, что под этот закон должен быть разработан целый план как все-таки внедрять эти политики. Такой план уже есть. Это Антикоррупционная стратегия. Это тот план под этот закон", - объяснил Новиков.

В то же время, в НАПК не считают, что надо бороться с олигархами.

"Почему мы не считаем, что надо бороться с олигархами? Потому что мы в первую очередь должны за счет тех мер, которые также есть в стратегии, создать такие условия, правила, по которым не будет у тех или иных лиц, которых мы называем олигархами, мотивов конкурировать за власть, мотивов захватывать власть. Почему сейчас имеем ситуацию попытки захватить власть теми или иными игроками? Потому что они понимают, что если ты не захватишь, захватит твой конкурент. Поэтому только когда власть в Украине станет субъектной, не будет необходимости у олигархов ее захватывать. А значит, не будет необходимости у власти бороться с олигархами. При внедрении равных правил для всех олигархи просто автоматически станут обычным большим бизнесом, а большой бизнес действительно нужен Украине, как и любой другой стране", - подчеркнул Новиков.

Полный текст интервью с Александром Новиковым читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина фактически одна из немногих стран в мире, где почти полностью имплементирована Конвенция ООН против коррупции", - глава НАПК Новиков

Автор: 

олигарх (1026) НАПК (1220) Новиков Александр (74)


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Топ комментарии
+5
Кількість і якість сечі в пики дурних хахлов, обравших у владу цих злодіїв тільки збільшується.
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23.06.2021 13:31
+4
В НАПК не считают, что надо бороться с олигархами. Достаточно просто ввести равные правила для всех.

Не, не, Валера. Ввести правила недостаточно. Нужно их соблюдать.
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23.06.2021 13:34
+3
Правила у нас і так рівні - проблема тільки що на них кладуть з допомогою ручного судді, депутаів чи президента.
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23.06.2021 13:37
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Правила форума Совет форумчан
Кількість і якість сечі в пики дурних хахлов, обравших у владу цих злодіїв тільки збільшується.
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23.06.2021 13:31 Ответить
Ніфіга, Якщо взяти велику рибу й маленьку - хто кого з'їсть при рівних правилах? Рівні правила - мрія олігарха.
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23.06.2021 13:31 Ответить
тобто треба правило щоб маленька рибка їла велику?
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23.06.2021 13:35 Ответить
щоб маленька росла.
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23.06.2021 13:36 Ответить
Ти ба чого захотів? Рівних прав. Та ні в жість!
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23.06.2021 13:33 Ответить
В НАПК не считают, что надо бороться с олигархами. Достаточно просто ввести равные правила для всех.

Не, не, Валера. Ввести правила недостаточно. Нужно их соблюдать.
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23.06.2021 13:34 Ответить
100 %.
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23.06.2021 13:35 Ответить
Правила у нас і так рівні - проблема тільки що на них кладуть з допомогою ручного судді, депутаів чи президента.
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23.06.2021 13:37 Ответить
Як в тому анекдоті про голубці :" Я всю зиму їв капусту- а депутати -м'ясо-значить ми всі їли голубці!
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23.06.2021 13:38 Ответить
Тобто звичайний бізнесмен, з ринку, чи айтішник, повинні будуть теж предоставляти зеленським чінушам гелікоптери, для перельотів???
Вони дуже зрадіють тому...
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23.06.2021 13:41 Ответить
Обычными бизнесменами?
Ха-ха-ха!
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23.06.2021 13:49 Ответить
Ага, стануть простими бізнесменами. Автоматично. Звісно вірю, а як інакше.🥴
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23.06.2021 13:50 Ответить
а ти точно глава НАПК? В українських законах немає поки що поняття "олігарх" і усі рівні перед законом, якщо ти не знав.
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23.06.2021 14:04 Ответить
Ага!
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23.06.2021 14:11 Ответить
Ну так когда начнёте?Бо этот бубнёж о борьбе с олигархами,бубнят все власти на протяжении десятилетий.И дальше громких заяв и глагола ДОЛЖНЫ,тема не движется
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23.06.2021 15:56 Ответить
Станут, конечно станут, НО! - есть маааленький нюанс - только если олигархам объявить амнистию и узаконить то, что они наворовали во время "неравных правил".
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23.06.2021 16:08 Ответить
А почему для олигархов не ввели равные для всех условия? Ведь государство прощает долги только тем же олигархам, которые покупали шахты и заводы у государства по одной гривне. Это разве равные условия ? А Роттердам + для трейдеров углём, Роттердам + для трейдеров топливом? Это переплата 200-300 гривен на 1-й тонне угля и 5000 гривен на одной тонне дизтоплива и бензина.Переплачивает население страны.
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23.06.2021 17:17 Ответить
 
 