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Новости Роттердам плюс
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Ни одна экспертиза всеукраинского уровня не установила убытки от "Роттердам +", - прокурор САП Демкив о закрытии дела

Ни одна экспертиза всеукраинского уровня не установила убытки от

За все время расследования ни одна государственная экспертиза не смогла установить убытки от действия формулы "Роттердам +".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил старший прокурор группы прокуроров САП Денис Демкив в интервью изданию "РБК-Украина".

"Все экспертные учреждения всеукраинского уровня не смогли подтвердить наличие убытков. Ни один контролирующий орган не смог установить конкретное нарушение, приведшее к убыткам", - отметил прокурор, аргументируя причины своего решения закрыть дело в части подозреваемых лиц.

Он отметил, что сама формула признана законной решением высшей судебной инстанции - Верховного Суда Украины.

"Постановление №289 от НКРЭКУ, которой внедрялась формула "Роттердам+", неоднократно обжаловалось в судах. Оно прошло все инстанции, в том числе Верховный Суд, и ни разу не было отменено. Не было установлено нарушений ни по форме, ни по содержанию", - отметил прокурор Демкив.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом Генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам +" продолжалось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.

Читайте: НКРЭКУ утвердила ценовые ограничения на уровне последних действующих при "Роттердам +", - Вовк

Автор: 

Вовк Дмитрий (126) САП (2063) НКРЭКУ (479) Роттердам+ (165) Кривенко Оксана (12) Демкив Денис (7)


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Топ комментарии
+21
Ни одна экспертиза всеукраинского уровня не установила убытки от "Роттердам +", - прокурор САП Демкив о закрытии дела - Цензор.НЕТ 9487
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23.06.2021 13:16
+17
Мудрый нарит, как всегда. С криками Порох вор, разумеется.
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23.06.2021 13:22
+16
ты шо бихуса не смотрел?
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23.06.2021 13:16
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Ни одна экспертиза всеукраинского уровня не установила убытки от "Роттердам +", - прокурор САП Демкив о закрытии дела - Цензор.НЕТ 9487
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23.06.2021 13:16 Ответить
ты шо бихуса не смотрел?
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23.06.2021 13:16 Ответить
Он и Сирожу Лещенка не читал
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23.06.2021 13:20 Ответить
Один Беня пострадал и денег хочет. А как его всунуть "потерпевшим" никто не может придумать.
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23.06.2021 13:17 Ответить
Ни одна экспертиза всеукраинского уровня.. - это пуленепробиваемый аргумент.
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23.06.2021 13:18 Ответить
Ідіот belge виліз)
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23.06.2021 13:33 Ответить
О, ещё один обиженный высунулся. Жалуйся, глупенький, послушаем, в чём твоя обида. Или просто от избытка чувств кукарекнул?
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23.06.2021 13:37 Ответить
"Расследование" продолжалось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
А кто оплатит 4 года затрат на заведомую херню?
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23.06.2021 13:18 Ответить
Мудрый нарит, как всегда. С криками Порох вор, разумеется.
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23.06.2021 13:22 Ответить
А Зеля каже що є. Шукайте краще.
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23.06.2021 13:18 Ответить
Ни одна экспертиза всеукраинского уровня не установила убытки от "Роттердам +", - прокурор САП Демкив о закрытии дела - Цензор.НЕТ 4309
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23.06.2021 13:19 Ответить
Як не встановлено збитків? А у Коломойского - були шалені збитки! - тоді, коли "Р+" діяв! Ви що, прокурори, забули, кому служите?
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23.06.2021 13:19 Ответить
если вам не нравится диагноз идите к другому доктору - народная мудрость.... вот только где
он этот другой доктор?
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23.06.2021 13:20 Ответить
Ай-яй-яй. А на чем же тогда "барыга" наживался?
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23.06.2021 13:27 Ответить
Обычная ложь гебнявых выродков. 1% правды, а остальное все гипертрофированная ложь для собственных провокаторов, которые, словно навозные жуки, питаются экскрементами. Потребовался компромат на Порошенко, вот они его сотворили из того, что вывалили из своей кормы, гебнявые органы. Иначе б смешному клоуну не стать всеукраинским посмешищем на посту презика.
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23.06.2021 13:28 Ответить
Абсолютно согласен. И вообще где рашотролли, им же Бортников прогул запишет.
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23.06.2021 13:38 Ответить
Неужели против Порошенок осталось всего 93 уголовных дела?
Непорядок! Нужно чем-то компенсировать!
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23.06.2021 13:31 Ответить
Ни одна экспертиза всеукраинского уровня не установила убытки от "Роттердам +", - прокурор САП Демкив о закрытии дела - Цензор.НЕТ 737
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23.06.2021 13:31 Ответить
Про наших полонених військових вже й не згадують, заливають пельки наріду тонами солодкої брехні, а його й не нудить.
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23.06.2021 15:44 Ответить
А ці експерти кого питали? Мене ні. Мені доводиться платити за опалення по 4-5 тис в сезон. А доход 12 тис. Мене треба питати.
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23.06.2021 13:33 Ответить
Не брешіть бо епоха бідності в минулому, радійте "амбітним планам" молодої ЗЕ-команди.
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23.06.2021 15:50 Ответить
Вибори закінчились. Мети досягнуто. Олігархи, під прикриттям Вави та його плісняви, розривають країїну. Досить вже бабло на це шоу витрачати. Чи це теж схема розпилу?
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23.06.2021 13:34 Ответить
Проблема не в самой формуле, а в том какой уголь по ней оценивался - импортный или добытый в Украине, в том числе в ОРДЛО.
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23.06.2021 13:37 Ответить
зебіл, тобі для відома: ринковим цінам походження товару - пофіг. Ціна ринку визначається маркою товару.
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23.06.2021 13:58 Ответить
Так а рынок где? Если как в совке назначили цену за марку товара.
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23.06.2021 16:58 Ответить
совершенно верно. Ахметов заганял уголь по цене 90 баксов, а Ротердамме уголек стоил максимум 34 бакса. В ту же цену уголь из кузбасса экспортируется в Великобританию. Потому что это уголь карьерный, крайне низкая себестоимость. Шас Ахметов из Караганды привозит, но то же по цене в 100 баксов. Ахметов ставил по енергии Украину в позу, гражданин бенин в банковском секторе и т.д.
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23.06.2021 17:11 Ответить
А у кого они убытки искали? Если у Ахметова то он в прибыли, а у простых граждан не пробывали спросить у них от ротердама+ тоже прибыль?
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23.06.2021 13:43 Ответить
.. ось так Українці - ця сіоністська банда злодійського племені Обікрала Нас і продовжує ... а ці УБЛЮДКИ .. КУПЛЕНІ олігархічною мафією це ПОКРИВАЮТЬ ... ЖИВЕМО сьогодні так як ПРОГОЛОСУВАЛИ по-приколу ..а ГРАБЛЯТЬ реально
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23.06.2021 13:43 Ответить
убытки от "Роттердам +"/ Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Зеленский выдвинул условия дебатов с Порошенко.3 апреля 2019 г. Буратино Коломойского Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Обманом. Сейчас кодлан Коломойского, гражданина Израиля, продаёт Украину. Украина без земли это не Украина. Это Палестина. Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех (!) украинцев и для меня лично". Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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23.06.2021 13:54 Ответить
То Петя не Барига? А як всі канали дружньо мочили...
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23.06.2021 14:02 Ответить
А які збитки від проведення тих експертиз? Зєля їх вартість зі своєї кишені відшкодує?
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23.06.2021 14:09 Ответить
"Роттердам +" - брехня, "Свинарчуки" - брехня, "Бизнес на крови" - брехня", "Липецкая фабрика" - брехня...Что там еще осталось? Эпоха бедности закончилась?
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23.06.2021 14:11 Ответить
все не в убытках, но в прибылях от роттердама этого, один мудрый нарит в глубоком анусе, вылезти из которого ему, просто лишь бы не порох прокричав, теперь долго не удастся...
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23.06.2021 14:11 Ответить
то що народ в убытке но не в счет
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23.06.2021 14:20 Ответить
Почекай, справжніх збитків ти ще й не нюхав.
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23.06.2021 15:41 Ответить
та що Зеля, бігус, шабунька, сєрлєщ і ко брехали????
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23.06.2021 14:23 Ответить
Кто верит в беспристрастность, профессионализм, независимость и обьективность «всеукраинских экспертиз» - поднимите руку!
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23.06.2021 14:49 Ответить
Если всеукраинские слились, зовите международников
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23.06.2021 15:17 Ответить
Дуже важко знайти на гімні сметану.
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23.06.2021 15:54 Ответить
Убытки понесли украинцы,которых оманули,поэтому не считается?
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23.06.2021 17:28 Ответить
 
 