Ни одна экспертиза всеукраинского уровня не установила убытки от "Роттердам +", - прокурор САП Демкив о закрытии дела

За все время расследования ни одна государственная экспертиза не смогла установить убытки от действия формулы "Роттердам +".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил старший прокурор группы прокуроров САП Денис Демкив в интервью изданию "РБК-Украина".

"Все экспертные учреждения всеукраинского уровня не смогли подтвердить наличие убытков. Ни один контролирующий орган не смог установить конкретное нарушение, приведшее к убыткам", - отметил прокурор, аргументируя причины своего решения закрыть дело в части подозреваемых лиц.

Он отметил, что сама формула признана законной решением высшей судебной инстанции - Верховного Суда Украины.

"Постановление №289 от НКРЭКУ, которой внедрялась формула "Роттердам+", неоднократно обжаловалось в судах. Оно прошло все инстанции, в том числе Верховный Суд, и ни разу не было отменено. Не было установлено нарушений ни по форме, ни по содержанию", - отметил прокурор Демкив.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом Генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам +" продолжалось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.

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